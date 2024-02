Antes que nada, vale dejar en claro una cuestión: esta no es una “nota-chivo”. Es decir, no se trata de una publicidad encubierta, financiada por la empresa mencionada, ni con dinero ni con cajas de alfajores. Aunque lo cierto es que si desean enviar un par de unidades del nuevo producto, son más que bienvenidos.

La famosa empresa de alfajores Havanna ha lanzado un nuevo producto edición limitada, que seguramente llegue para quedarse, al menos por algún tiempo más. Se trata del nuevo boom del alfajor con sal marina. Sí, como lo leyó. Sal. Aunque a simple vista parezca contradictoria la mezcla de dulce y salado (porque tiene baño de chocolate y el tradicional dulce de leche) lo cierto es que el llamado “maridaje por contraste” es uno de los más interesantes. Claro que hay que saber armonizarlo.

Los argentinos tenemos el paladar acostumbrado a este maridaje en particular, aunque no lo tengamos muy presente. El denominador común de la escuela primaria y secundaria de muchas generaciones fue el pebete de jamón y queso, acompañado por una bebida cola. Ese es un caso perfecto del maridaje por contraste, más allá de lo “popular”. Como lo puede ser también un Rutini Vin Doux acompañado por un exclusivo queso de guarda o un simple mate amargo con biscochitos dulces (o salados).

El alfajor en cuestión, que todavía no ha llegado a las tiendas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero donde ya circulan a “precio blue” (el “oficial” en la costa sale 1600 pesos, es decir, un dólar y medio) se llama “Mar del Plata” y está hecho en homenaje al 150 aniversario de la ciudad. Sin embargo, nadie lo llama así. Como era de esperar, todos le dicen “el de sal marina”.

Havanna, que en su momento fue la empresa de alfajores número uno del país, tuvo sus altibajos. Pasó de ser el más rico a uno más del montón (de las buenas marcas, claro), en el apogeo de la competencia pujante del sector en los últimos años. Incluso ha sido superada en varias oportunidades por otros alfajores premium de otras etiquetas. Sin embargo, hace un tiempo que la empresa decidió recuperar el trono perdido y ya van varios éxitos consecutivos que sacan al mercado.

El último, de la mano de una excelente campaña publicitaria, fue el conito de coco. Empapelaron todas las puertas de los locales con el triangulito de chocolate, dulce de leche y coco rallado, con un cartel que decía “próximamente”. El hecho que no estaba disponible hacía que las personas entraran a los negocios como reflejo, preguntando si ya había llegado o cuando lo haría. Al momento que estuvo disponible en las góndolas se agotó, porque tuvo las dos características necesarias para el batacazo: un excelente producto sumado a una inteligente campaña publicitaria.

La receta de esos dos mismos factores (y la no disponibilidad premeditada) repitieron el éxito con “el de sal marina”. El mismo, que posee dos cremas distintas, además de los “cristales” de sal, explotó en Mar del Plata y el boca a boca lo llevó a todo el país, donde todavía no se consigue oficialmente en los locales. Los que probaron algún ejemplar que les llegó, ya pasan todos los días por los locales de Havanna con la pregunta más repetida del país por estas horas: “¿Llegó el de sal marina?”. “Todavía no”, responden los empleados, que ya anticipan la demanda que tendrá el nuevo producto.

Entre los testimonios de los que ya lo consumieron, hay una minoría que lo encontró desagradable y una mayoría que lo terminó amando. Veremos si baja la espuma con el correr de la semana o si se mantiene y la empresa suma este nuevo producto a la lista de sus tradicionales permanentes.

Probé el alfajor Havanna aniversario, la figurita difícil, el inhallable y no me gustó para nada, excesiva la sal, y el dulce de leche por demás dulce. El diseño del envoltorio tampoco me gustó, es algo apocaliptico: parece una ciudad semisumergida en un mar de hielo y niebla pic.twitter.com/kuE9aAbQPN

— Ali (@limonadadedios) February 18, 2024