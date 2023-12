La alcaldesa de Santiago de Chile, Irací Hassler, se encuentra enfrentando crecientes desafíos para desvincularse del enredo legal surgido a raíz de la controvertida adquisición, con sobreprecio, de la ex clínica Sierra Bella, en enero. Su narrativa, centrada en presentar al municipio como víctima, se desmorona ante las declaraciones de su exdirector de Planificación, Luis Mayorga. Este último le atribuye un papel fundamental en las negociaciones que constituían la compra por diez millones de dólares de esta infraestructura, a pesar de que su valor real era un cuarto de la cifra propuesta.

Según el exfuncionario, primero Hassler realizó una oferta inicial de seis millones de dólares, que posteriormente aumentó a siete y finalmente llegó a los diez, cifra que supuestamente se basaba en las tasaciones realizadas por su despacho. Sin embargo, después de que la Contraloría suspendiera la adquisición debido al escándalo, le solicitó la renuncia a Mayorga. Este movimiento parecía destinado a distanciarse de figuras polémicas y buscar la continuidad en el sillón municipal en las elecciones de octubre de 2024.

“Cuando fui a presentar la renuncia le dije que me parecía impresentable el daño hecho, a lo cual me pidió disculpas, pero me dijo que era más importante la reelección”, relató a la Fiscalía.