Ninguna propuesta política, por coherente y sensata que parezca, logra que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, renuncie a su pretensión de investirse para la próxima legislatura. Si bien el mandatario quedó de segundo en los comicios del pasado 23 de julio, cuando el PSOE alcanzó 122 escaños y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo obtuvo 136, Sánchez insiste en pactar con los independistas. Algo que podría ser determinante en el futuro del país, con respecto al tema sociocultural.

En esta oportunidad, Sánchez rechazó el acuerdo de igualdad presentado por Feijóo que lo exhortaba a permitir la toma de posesión de la lista más votada, como ha ocurrido en las últimas cuatro décadas. El referente de los socialistas está reacio y prefiere pactar con los independentistas. Para ello, negocia amnistías, referendos y con grupos parlamentarios que incumplen ciertos requisitos, para mantenerse cuatro años más al frente de las riendas del país.

Ese es el balance del último encuentro de ambos en Madrid donde Feijóo le presentó “seis pactos de Estado”, con el objetivo de gobernar durante dos años y así evitar una nueva convocatoria a elecciones en diciembre.

No y no. Son las respuestas del mandatario socialista frente a la posibilidad de una “unidad para España”. Feijóo está, prácticamente, en un callejón sin salida. Lo admite al declarar que constató que su rival “busca un encaje para las exigencias particulares de los partidos minoritarios, que no respetan la Constitución”.

Pedro Sánchez prefiere negociar con las minorías independentistas sobre amnistías, referéndum y desigualdad entre los españoles. Sigo defendiendo un gran acuerdo nacional para frenar esta deriva, que perjudica a España y a sus ciudadanos. pic.twitter.com/wGoecJ1z6S — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 30, 2023

Un país a la deriva

Las ocho páginas del acuerdo nacional de Feijóo terminaron en papel perdido. A Sánchez no le interesa participar en la definición de unas “bases” para la conformación de un gobierno en España, cuya estabilidad se asiente sobre una gran mayoría que respete los principios constitucionales y que, por tanto, defienda y promueva la igualdad de todos los españoles en derechos y deberes.

Ninguno de los once «puntos en común» de Feijóo lo movió de su interés de seguir en la Moncloa. Sánchez desestimó la posibilidad de facilitar la formación de un gobierno en España, a través de la investidura del candidato propuesto por El Rey Felipe VI el pasado 22 de agosto. Con estas acciones, el socialista solo muestra que no es de su interés defender la integridad territorial de España de solicitudes de referéndum de independencia y de amnistía expresadas por los partidos separatistas.

En dos aguas

La situación política en España se complica hoy sin un guiño de Sánchez al pacto de regeneración democrática, el cual preservaría la división de poderes y la independencia de los organismos de control o al pacto de bienestar. La ausencia de una postura conciliadora de parte del secretario general del PSOE no garantizaría, por ejemplo, la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, la estabilidad y calidad del sistema educativo y la viabilidad de las pensiones para los mayores, que son algunos de los puntos fuertes de la propuesta de Feijóo.

Sánchez desoye todo. Hasta el pacto por el saneamiento económico, que impulsaría la solvencia de los más vulnerables y de la clase media.

Para Feijóo ya es un hecho que la nación está en un “momento histórico” donde hay «dos alternativas», su oferta de acuerdo para gobernar durante dos años con seis pactos de Estado con el PSOE recogidos en el Acuerdo Nacional o la opción de “dejar la gobernabilidad en manos de los independentistas envalentonados”.

Sin embargo, no parece desmayar para lograr su investidura en septiembre, al anunciar que se reunirá con Vox, la organización liderada por Santiago Abascal y el partido Sumar de la izquierdista, Yolanda Díaz. Los encuentros, aún sin fecha, serán en el Congreso. Otro en su lista es el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu.