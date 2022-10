El impacto de los fuertes vientos, lluvias y marejadas ciclónicas del huracán Ian –que dejó casas destruidas, carreteras obstruidas, más de dos millones de habitantes de Florida sin electricidad y 21 fallecidos– será utilizado por la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, para profundizar el enfoque «progresista» de la Administración demócrata, priorizando las ayudas para los afectados por huracanes según el color de piel.

Harris justificó la medida argumentando que el desembolso de recursos para los afectados debe «basarse en equidad». Según la alta funcionaria, «las comunidades de ingresos más bajos y las comunidades de color son las que se ven más afectadas por estas condiciones extremas y por problemas que no son de su propia creación», según dijo en un Foro de Liderazgo de Mujeres del Comité Nacional Demócrata.

Should be according to greatest need, not race or anything else

La política selectiva de la vicepresidente estadounidense levanta críticas. El magnate Elon Musk le refutó a Harris desde su cuenta de Twitter que la entrega de ayuda «deberían ser de acuerdo con las mayores necesidades, no con la raza ni nada más».

Por otro lado, Christina Pushaw, secretaria de Prensa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, desmintió a Harris y la culpó de usar «la retórica» para generar «un pánico indebido». Ella afirma que «la asistencia individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ya está disponible para todos los floridanos afectados por el huracán Ian, independientemente de su raza o antecedentes».

This is false. @VP's rhetoric is causing undue panic and must be clarified. FEMA Individual Assistance is already available to all Floridians impacted by Hurricane Ian, regardless of race or background. If you need assistance visit https://t.co/x9X8AstnzL or call 1-800-621-3362. https://t.co/idsw1PX86x

— Christina Pushaw 🐊 🇺🇸 (@ChristinaPushaw) September 30, 2022