La lucha contra la mutilación, castración y hormonización de menores tiene un nuevo aliado. Gays Against Groomers es una organización de personas homosexuales que combaten en las calles y en las cortes el adoctrinamiento de menores en materia de sexualidad y «género».

El número de menores que se consideran del sexo opuesto ha aumentado 400 % desde que se empezó a incentivar la llamada «identidad de género» en el sistema educativo. «Más vale tener un hijo vivo que una hija muerta», es una consigna común para convencer a los padres. Bajo la amenaza de que si no lo hacen se suicidarán, consienten que los senos de sus hijas sean amputados. De igual manera que sus hijos varones sean castrados y, en ambos casos, los menores hormonizados, llegan a ser esterilizados.

PanAm Post conversó con Mario Presents, fundador de la organización Gays Against Groomers, que busca dar apoyo a las familias pero haciendo a un lado el adoctrinamiento de los menores que se ha incrementado bajo el enfoque «progresista» de gobiernos como el que actualmente dirige a los Estados Unidos. Aunque no es padre, es tío. Él defiende a los menores de su familia y la sociedad. Aboga por la libertad, también la religiosa. Relata que acorde crece el grupo se adhieren también más personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans). «Hay personas trans adultas que han denunciando que modificar el cuerpo permanentemente no es una decisión para menores», sostiene.

Además, Mario relata que en Tailandia fueron justamente personas LGBT quienes consiguieron frenar el avance de las infancias trans. Lograron que esa decisión de hacer una transición al género opuesto se prohibiera antes de los 18 años. Y, si la persona tiene entre 18 y 21 años, necesita el consentimiento de la familia.

En vista de que ya existe un precedente, es una propuesta que podría influir en EE. UU. y en toda la región. Para ello es primordial separar al individuo del colectivo. No asumir que toda persona LGBT es promotora de un lobby. Al contrario, Gays Against Groomers lo enfrentan. A ellos se suman cada vez más homosexuales que están contra el adoctrinamiento de menores.