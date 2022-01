El exvicepresidente segundo del Gobierno español y dirigente del partido izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, falló en su intento de demostrar ante la justicia que los medios son “una cloaca mediática” que operan como “brazos de los poderes económicos”, al perder el proceso contra el director de OK Diario, Eduardo Inda, por publicar que su formación política es financiada por las dictaduras de Venezuela e Irán. Esto coincide con la decisión de la Moncloa de poner un cerco a la prensa, excluyendo de las convocatorias a los medios que tienen una posición crítica y cuyos periodistas hacen preguntas incómodas.

Para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 33 de Madrid no existe vulneración a sus derechos de honor por las declaraciones hechas por Inda, en el marco de una opinión relacionada con las conductas políticas vinculadas a la presunta percepción de fondos procedentes de Venezuela e Irán porque representan “el ejercicio de la libertad de expresión”.

La sentencia frustra su afán por controlar e incidir sobre los contenidos o posturas de quienes conforman las plataformas de comunicación en España. Desde su cuenta de Twitter, Pablo Iglesias afirma que «algunos periodistas dicen que debería estar callado» porque –según él– «el problema es ser de Podemos».

Algunos periodistas dicen que, por haber sido vicepresidente, debería estar callado. No les he escuchado decir lo mismo de González, de Aznar, de Bono, de Margallo, de Calvo…El problema no es haber sido vicepresidente, es ser de Podemos pic.twitter.com/h6AWQ5axit

