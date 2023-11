Como era de esperar, la Administración Biden está tratando de sacar provecho de la popularidad de la inteligencia artificial (IA). Primero con su Carta de Derechos de la IA y ahora con una orden ejecutiva que establece normas para los desarrolladores de IA. Incluso tiene un sitio web. Qué útil y cómodo, ¿verdad?

Por desgracia, esta reciente medida no es ni útil ni conveniente. Si realmente quisieran fomentar el desarrollo de la IA de forma que beneficie a los consumidores, la dejarían ser, permitiendo a las empresas de IA tomar sus propias decisiones empresariales.

Sin embargo, un mercado no regulado no sienta bien a los electores de Biden. “El estado de la IA es como el salvaje oeste”, podrían decir. “No hay normas. Tenemos que hacer algo al respecto”. (Sin tener en cuenta que el Salvaje Oeste no era tan salvaje). Esto es exactamente lo que dijeron sobre la neutralidad de la red e internet. Recordar 2018, cuando se derogó la neutralidad de la red, nos trae recuerdos de predicciones catastrofistas sobre cómo sería el mundo después de la neutralidad de la red. Afortunadamente, y no es ninguna sorpresa para los profesionales del marketing libre, la mayoría de estas predicciones nunca se cumplieron. Examinemos brevemente el fenómeno de la neutralidad de la red y veamos si hay alguna idea que podamos aplicar a la regulación de la IA.

Según Ajit Pai, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que presidió la decisión de derogar la neutralidad de la red, el Internet anterior a la neutralidad de la red estaba “ligeramente regulado” y “adoptó un enfoque basado en el mercado.” De este marco no regulado surgieron inversiones en la red por valor de 2 billones de dólares. Internet iba bastante bien, entonces, al igual que las acciones de la Administración Biden contra la IA, Obama instó a la FCC a regular Internet. El presidente de la FCC siguió las demandas de Obama, y Ajit Pai disintió, advirtiendo de las ramificaciones negativas.

Como escribe Ajit Pai, “Esa preocupación estaba bien fundada”. Tras la decisión de la FCC, y por primera vez fuera de una recesión, estudios independientes mostraron que la inversión en infraestructuras de banda ancha disminuyó.” Ante esta sombría realidad, tenemos suerte de que la Administración Trump haya abolido estas normas. Ajit Pai resume las consecuencias de derogar la neutralidad de la red.

“La evidencia es indiscutible hoy en día de que en los cinco años desde que la decisión de la FCC de derogar las regulaciones de neutralidad de la red entró en vigor, los consumidores estadounidenses se están beneficiando de redes de banda ancha que son más fuertes y más extensas que nunca”. Según el servicio de medición independiente Ookla, las velocidades medias de banda ancha fija en Estados Unidos son hoy un 287% más rápidas que en junio de 2018 (269,28 Mbps de velocidad de descarga hoy frente a 93,98 Mbps en 2018). Las velocidades medias de banda ancha móvil han aumentado aún más, un 570 por ciento (156,51 Mbps frente a 27,47 Mbps). Millones de estadounidenses más tienen acceso a Internet hoy en comparación con 2018, gracias en gran parte a la inversión privada en infraestructura digital”.

Ajit Pai continúa desgranando las consecuencias positivas:

“Los consumidores se benefician de más opciones que en 2018. De hecho, la competencia no solo ha aumentado, sino que se ha transformado desde entonces. El despliegue de fibra residencial alcanzó un máximo histórico el año pasado. Compañías inalámbricas como T-Mobile están ofreciendo servicio inalámbrico fijo 5G de alta velocidad a millones de clientes. Empresas como Starlink están lanzando satélites de órbita terrestre baja para apoyar el servicio de banda ancha residencial, especialmente en zonas rurales de difícil acceso. Y las compañías de cable están ampliando su huella y actualizando sus sistemas para permitir velocidades mucho más rápidas”.

La conclusión es que un Internet no regulado o, como algunos lo llaman, “un Internet del salvaje oeste”, era en realidad beneficioso para los consumidores y no perjudicial como alegaba la Administración Obama.

Hoy nos enfrentamos a una elección similar. ¿Queremos un “salvaje oeste” en el mercado de la IA o un mercado regulado por el gobierno? En lugar de caer en la retórica, deberíamos analizar la historia y la propia orden ejecutiva y extraer las consecuencias. La historia está del lado del libre mercado, pero ¿qué ocurre con el decreto?

La orden ejecutiva establece normas como barreras contra la discriminación, garantías de privacidad de los datos, avisos de que se están utilizando IA y la opción de los consumidores, como en el caso del servicio de atención al cliente, de optar por no utilizar una IA en favor de un humano. Todo esto suena bien, pero aumentará el coste del uso de la IA.

El resultado será una menor inversión y desarrollo de la IA. Esta tecnología, que ha tardado años en desarrollarse hasta convertirse en un producto comercializable, está siendo reprimida por el gobierno. Pensar que esto “aprovechará los beneficios de la IA”, como afirma la Administración Biden, es una broma.

Además, esta normativa beneficiará a las grandes empresas frente a sus competidoras más pequeñas. Las empresas más grandes son más capaces de contratar a un humano para los servicios de atención al cliente, además de una IA. Las empresas más pequeñas que actualmente utilizan una IA para el servicio de atención al cliente verán incrementados sus costes y quizá incluso se vean expulsadas del mercado. Algunas empresas ni siquiera verán la luz del día.

Dadas estas repercusiones, es probable que esta normativa sea, al menos en parte, un ejemplo de captura regulatoria. Esto ocurre cuando las grandes empresas ya establecidas están en posición de influir en las normativas que originalmente estaban destinadas a limitarlas. Estas empresas pueden utilizar la regulación para perjudicar a sus competidores, aumentando así sus propios beneficios. Esto puede ser una herramienta poderosa para entender por qué las regulaciones se convierten en leyes y cómo las regulaciones pueden dañar, en lugar de mejorar, la competencia. Esta reciente orden ejecutiva que regula la IA no es una excepción.

En última instancia, esta orden ejecutiva aumentará los costes. Al igual que la neutralidad de la red afectó a la inversión en Internet, esta orden ejecutiva conducirá a una menor inversión en IA. Además, esta regulación perjudicará a los competidores más pequeños frente a las grandes empresas ya establecidas. El resultado final es que los consumidores tendrán menos acceso a los beneficios de la IA del que tendrían de otro modo. Esto se propagará por el mercado, afectando a todas las empresas que utilizan IA, que en la actualidad resultan ser muchas.

Si una futura administración republicana deroga estas normativas, sin duda oiremos las opiniones de los políticos progresistas y los medios corporativos sobre los peligros de un mercado de IA no regulado, pero cuando eso ocurra, déjense guiar por el ejemplo de la neutralidad de la red y las lecciones de la captura regulatoria.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Benjamin Seevers es miembro del Instituto Mises y tiene una licenciatura en economía de Grove City College.