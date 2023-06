Por 20 dólares al mes, los suscriptores de ChatGPT Plus recibirán acceso prioritario para introducir preguntas y recibir respuestas que carecen de posiciones manifiestas, ejemplos ilustrativos y enlaces de apoyo:

El gobierno limitado es un concepto que ocupa un lugar central en la ideología de los conservadores americanos y del liberalismo clásico; se cree que el gobierno debe tener una participación mínima en la vida de los ciudadanos y que los individuos deben tener la máxima libertad para tomar sus propias decisiones. Algunos sostienen que el gobierno limitado promueve la libertad individual, el crecimiento económico y la innovación, mientras que otros sostienen que puede conducir a una falta de protección de los grupos vulnerables y a una insuficiente provisión de bienes y servicios públicos.

Cabe señalar que la idea de cuánta intervención gubernamental se considera ideal puede variar según el contexto y la situación específica. En algunos casos, un enfoque gubernamental limitado puede ser beneficioso, mientras que en otros puede ser necesario un papel gubernamental más activo. En general, depende de la filosofía política y los valores de cada uno.

La pretendida objetividad y el sesgo real de la IA progresista no pueden hacer más daño del que ya hacen la pretendida objetividad y el sesgo real de los humanos progresistas.

El peor daño se produciría si tal desvío de atención despertara la suficiente alarma en personas bienintencionadas como para llevarlas a contrarrestar la IA haciendo uso de oficinas reguladoras. Esas oficinas quedarían en manos de los progresistas, que impedirían que la verdad pura sobre la libertad se multiplicara utilizando inteligencia artificial genuina.

La inteligencia genuina es cada vez mejor

La inteligencia natural predice cómo funcionarán las acciones, las lleva a cabo y corrige las predicciones futuras aprendiendo de la retroalimentación, especialmente de la retroalimentación prominente y valiosa que proporcionan las consecuencias naturales.

Las consecuencias naturales recompensan el comportamiento prosocial. Esto ocurre porque el comportamiento prosocial es valioso.

Los individuos añaden valor, y los individuos que colaboran añaden más valor. Cuanto más valor añade un individuo, más recursos acaba controlando. Dado que los individuos que colaboran acaban controlando los recursos y que la colaboración es prosocial, el comportamiento prosocial se refuerza de forma natural y aumenta de forma natural.

Han aparecido comunidades distópicas. Pero las comunidades distópicas aportan menos valor, por lo que han sido superadas por comunidades más libres.

La inteligencia natural se entrena a sí misma y a su propia generación siguiente. Los individuos buscan de forma autónoma nuevas experiencias y conocimientos. Los individuos experimentados deciden proporcionar a los menos experimentados experiencias que les enseñen mejor y más rápido.

La IA actual no es inteligencia y no es buena

La llamada inteligencia artificial actual no es inteligencia en absoluto. La IA actual sólo está dotada de una funcionalidad muy limitada y recibe un entrenamiento muy limitado. El entrenamiento actual de la IA carga a la IA actual con información significativa que es errónea. La funcionalidad actual de la IA y los procesos de entrenamiento no podrían llevar a la IA actual a superar este preentrenamiento y, en su lugar, a discernir lo que es correcto.

Esto parecería hacer de la IA actual un multiplicador de fuerza para los compinches del gobierno progresista.

La IA progresista actual parece tener el potencial de ser una forma alternativa destructiva de adoctrinar a la gente, un complemento de las escuelas, los medios de comunicación, el entretenimiento y los políticos del gobierno progresista.

Del mismo modo que los vídeos y las redes sociales desplazan el aprendizaje profundo y las interacciones sociales, y la violencia de los vídeos y los videojuegos prepara a las personas para cometer actos violentos en la vida real, la actual IA Progresiva parece tener el potencial de desplazar el aprendizaje profundo y las interacciones sociales.

Pero para ello, la actual IA Progresista tendría que ocupar más la atención de la gente de lo que lo hacen ahora las escuelas gubernamentales, los medios de comunicación, el entretenimiento y los políticos Progresistas. Las personas que actúan por sí mismas y en su papel de padres tendrían que elegir no limitarse a decir no.

También hay que tener en cuenta que las aplicaciones actuales de IA están desplegadas por, en total, sólo 6 organizaciones, que actualmente son un monocultivo. Lo que triunfará a largo plazo serán las capacidades más amplias. Las tecnologías que tienen usos más generales se refinan sustancialmente y acaban teniendo capacidades amplias y refinadas que son deseadas de forma más general, por más clientes.

La inteligencia genuina artificial será cada vez mejor

Algunas personas ya activas en el desarrollo de la IA apoyarán con el tiempo cada vez más la libertad. Otras personas que apoyan la libertad también se dedicarán tarde o temprano al desarrollo de la IA.

Al igual que el entrenamiento que la inteligencia natural busca y transmite, el entrenamiento que estas personas utilizan para desarrollar la IA no incluirá ni presentará objetivamente información falsa, sino que será discriminatorio. Entrenará a la IA en el camino que debe seguir.

Por ello, la IA desarrollada por personas que apoyan la libertad añadirá más valor y será elegida por más clientes.

La inteligencia natural funciona bastante bien. La inteligencia artificial genuina también tendrá que tener al menos una funcionalidad adecuada, y tendrá que beneficiarse de un entrenamiento naturalista y autoguiado similar.

Aparecerán comunidades de IA distópicas. Pero las comunidades de IA que sean elegidas por los clientes y que, por tanto, sobrevivan para proliferar, serán aquellas en las que los agentes artificiales verdaderamente inteligentes aprendan a añadir valor de forma colaborativa. Tal pro-socialidad es inherentemente muy moral.

La inteligencia genuina artificial que sobreviva para proliferar será buena.