Un pequeño pueblo del oeste de Pensilvania está considerando prohibir la tenencia de caimanes. Sí, has leído bien: prohibir la tenencia de caimanes. Esta prohibición, como cualquier otra medida gubernamental, es errónea y probablemente tendrá consecuencias negativas imprevistas.

La junta de supervisores del municipio de Kiskiminetas (Kiski Twp.) está estudiando la ordenanza a la luz de los múltiples avistamientos de caimanes en el río Kiski. El primero fue un caimán de 4 pies llamado “Chomper” en agosto y ahora un caimán escapado de 2 pies llamado “Neo”. Chomper y Neo han causado un gran revuelo a pesar de su pequeño tamaño y docilidad, y con el invierno acercándose rápidamente, estos caimanes serán recapturados o morirán congelados.

Con toda esta histeria, echemos un vistazo a las estadísticas de ataques de caimanes.

En primer lugar, los ataques de caimanes no son tan comunes. Desde 1948 hasta 2022 en Florida, las mordeduras de caimán no provocadas (“mordeduras a personas por caimanes salvajes, que no fueron provocadas por manipulación o acoso intencionado”) sumaron un total de sólo 453 incidentes, informa la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Esto supone una media de 6 mordeduras al año desde 1948. De los 453 incidentes, 141 fueron leves (lesiones “superficiales que no requirieron tratamiento o sólo primeros auxilios”) y 312 graves (lesiones que requirieron “atención médica, más allá de los primeros auxilios, para tratar las heridas”). Sólo 26 mordeduras no provocadas desde 1948 fueron mortales, lo que supone una media de 0,35 ataques mortales de caimanes no provocados al año.

Estas cifras pueden sorprender al ciudadano de a pie, sobre todo teniendo en cuenta que se calcula que 1,3 millones de caimanes viven en Florida.

El caimán más pequeño responsable de ataques mortales no provocados medía 7 pies. Si lo comparamos con el caimán “Chomper”, de 4 pies de largo, y su sucesor, el “Neo”, de 2 pies, obtenemos una perspectiva importante. ¿Es de esperar que estos pequeños y dóciles caimanes provoquen un ataque leve o grave o la posible muerte de algún residente de Kiski Twp? En absoluto. El factor de riesgo involucrado con estos caimanes es bajo, y si se tiene en cuenta junto con el número total de caimanes en el río Kiski, uno (o supuestamente dos), la probabilidad global de un incidente es excesivamente baja.

Por desgracia, estos hechos no impiden a los supervisores de Kiski Twp aprobar una prohibición (que también regula la tenencia de perros, animales domésticos y de granja, y otros reptiles). El secretario del municipio, Patrick Bono, declaró: “Ellos (los residentes) [se] quejan, sobre todo comentan, que no pueden creer que la gente tenga caimanes. Y una vecina teme que los caimanes se suelten y acaben en su jardín. Tenemos que hacer algo”.

No, Bono, no tienes que hacer nada, ni deberías.

Según los datos expuestos, no hay motivos para temer. Cualquier residente que exprese su temor debería recordar las estadísticas anteriores y el hecho de que estos caimanes, si no se capturan, no sobrevivirán al invierno.

El miedo no es motivo de política pública. La gente teme muchas cosas, pero sus temores no suelen basarse más que en la histeria (basta con echar un vistazo a las normativas de la era COVID).

Motivaciones amiguistas para prohibir los caimanes mascota

Aparte del miedo, el interés propio también es una motivación para esta prohibición. Este artículo señala que algunos ciudadanos están preocupados por los efectos que los propietarios de caimanes tienen en el valor de sus propiedades. Pero, ¿Cómo puede verificarse eso? Se trata de una preocupación infundada.

Además, presuponer que los caimanes disminuyen el valor de la propiedad no justifica la prohibición. En el caso de los valores inmobiliarios, tener caimanes como mascotas no vulnera los derechos de propiedad privada de nadie, porque un valor inmobiliario es una evaluación que alguien hace sobre el precio de mercado actual de una propiedad. Los derechos de propiedad son importantes para la justicia, no los valores inmobiliarios. Nadie tiene derecho a un valor catastral más alto. Si ese derecho existiera, se utilizaría para justificar cualquier acción contra los vecinos, porque casi todo puede afectar al valor de una propiedad.

La disminución del valor de la propiedad es claramente un fundamento infundado y peligroso para esta política. Prohibir las mascotas caimán para que aumente el valor de la propiedad de unos pocos es amiguismo en estado puro. La política está diseñada específicamente para perjudicar a los propietarios de caimanes en beneficio de sus vecinos.

Ahora bien, si un caimán se escapara y causara estragos de alguna manera, las partes perjudicadas pueden, por supuesto, interponer demandas contra los propietarios de los caimanes. Pero no hay ninguna medida justa que el gobierno pueda tomar preventivamente para aliviar este problema.

¿Está en peligro el kayakismo?

¿Qué pasa con las empresas de kayak del río Kiski? También hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Las empresas de kayak y sus clientes han contribuido mucho a la revitalización del río Kiski, por lo que valdría la pena escucharles; sin embargo, ni siquiera ellos parecen estar preocupados.

Un artículo de agosto afirma que Neill Andritz, propietario de The River’s Edge Canoe & Kayak en Gilpin (un municipio cercano), “dijo que no prevé ninguna interrupción en el negocio”, declarando:

“Estamos aproximadamente a 15 millas del avistamiento, y todas las operaciones funcionan con normalidad, incluido el tubing. Esta especie tampoco es agresiva con los humanos a menos que se vea amenazada. Confiamos plenamente en nuestros primeros intervinientes, la PA Game Commission y la PA Fish & Boat en que esta situación se resolverá rápidamente”.

Continuó diciendo: “Muchos de nuestros clientes han preguntado por ello [el caimán], pero no parecen preocupados”.

Incluso si hubiera preocupación por el impacto en el negocio de Andritz, la preocupación duraría poco, ya que se acerca el otoño y el invierno, y el negocio del kayak se ralentizará. Después del invierno, ya no habrá una supuesta amenaza de caimanes, y el negocio podrá continuar como de costumbre.

Incentivos perversos

Además, los supervisores del municipio deben considerar más detenidamente los incentivos perversos que crea esta prohibición. ¿Decidirán los propietarios de caimanes desconocidos arrojar a sus mascotas al río Kiski para evitar las multas impuestas por la ordenanza? Nadie podría saberlo, y menos aún el gobierno (para más información sobre el fracaso de los programas gubernamentales de control de plagas, consulta este trabajo de investigación de los doctores Caleb S. Fuller y David S. Lucas).

Existe un claro riesgo de que esta prohibición agrave el problema que pretendía resolver. La población total de caimanes en el río puede aumentar enormemente como respuesta y causar un gran revuelo (al menos hasta que el invierno los mate a todos), un resultado que los supervisores del municipio probablemente no preferirían.

Bienestar de los caimanes

La ordenanza no es sólo económicamente ignorante, es inhumana. Además de la posibilidad de que los propietarios arrojen a los caimanes al río para que mueran inevitablemente en invierno, los propietarios de caimanes responsables y cuidadosos como Dominic Hayward se verían obligados a trasladar o vender sus caimanes, creando así la oportunidad de que los caimanes escapen en tránsito o acaben con un propietario más negligente. El bienestar de los caimanes de Kiski Twp. se verá disminuido.

¡No aprueben la prohibición!

En última instancia, esta ordenanza para prohibir la propiedad de caimanes es innecesaria, arriesgada y beneficia a unos pocos propietarios a expensas de los propietarios de caimanes y sus mascotas reptiles. No es ético y posiblemente sea inhumano. No importa la perspectiva sobre esta cuestión, los costes superan a los beneficios. Kiski Twp. y todos los gobiernos deben rechazar los esfuerzos para prohibir los caimanes como mascotas y no someterse a la histeria temporal que estos caimanes han causado. Las consecuencias no deseadas, en este caso, podría literalmente volver a morderlos.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Benjamin Seevers es becario del Instituto Mises y licenciado en Economía por el Grove City College.