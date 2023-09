Existe una visión romántica de que los movimientos juveniles de izquierda son la ola del futuro y están en el “lado correcto de la historia”. Se supone que el idealista joven estereotipado es un radical de izquierdas que apoya movimientos como Black Lives Matter y causas como el Green New Deal y el socialismo. En general, se considera que las opiniones de los jóvenes están representadas por figuras como la anticapitalista Greta Thunberg o la joven congresista socialista Alexandria Ocasio-Cortez.

Según una encuesta realizada por The Institute of Economic Affairs, el 67 % de los más jóvenes afirma que le gustaría vivir en un sistema económico socialista y el 75 % está de acuerdo con la idea de que “el socialismo es una buena idea, pero ha fracasado en el pasado porque se ha hecho mal”.

Está claro que el capitalismo y los valores tradicionales están fuertemente estigmatizados entre la Generación Z. Yo mismo, como joven, me he sentido aislado de mis compañeros cuando he argumentado en contra del socialismo y el progresismo. Muchos de mis amigos con opiniones similares a las mías sienten la necesidad de censurarse para encajar.

El socialismo y el izquierdismo son sin duda populares entre mi generación. Pero vale la pena preguntarse si estas ideologías han surgido orgánicamente de ojos nuevos que ven las injusticias del mundo y quieren rebelarse contra un sistema opresivo, o si hay otra explicación de por qué estas creencias se han hecho tan populares.

Rebeldes con causa

Hay una tendencia que puede ayudarnos a responder a esta pregunta. Aunque los jóvenes suelen estar enfadados por los problemas de su tiempo, las soluciones que defienden suelen ser más bien las que causaron el problema en primer lugar.

La crisis de la vivienda en Gran Bretaña es un buen ejemplo. Los jóvenes ven ahora la propiedad de la vivienda como un sueño irrealizable, ya que los precios de la vivienda en el Reino Unido se han disparado en las últimas décadas. Según la encuesta de la AIE, el 78 % de los jóvenes culpan de la crisis al capitalismo y creen que la solución pasa por la intervención a gran escala del gobierno a través de medidas como el control de los alquileres y la vivienda pública. Sin embargo, no reconocen que la razón por la que la vivienda es tan cara es que hay escasez de viviendas debido a las restricciones gubernamentales a la construcción.

Un error similar de atribución de culpas caracterizó al movimiento Occupy en 2011, que fue una respuesta a la Gran Recesión de 2008. Los jóvenes manifestantes exigían más regulación gubernamental para Wall Street con el grito de guerra de que “somos el 99 %”. Sin embargo, la realidad es que fue la interferencia del gobierno en el sistema financiero lo que causó la recesión.

Que los jóvenes busquen soluciones que sólo agravarían el problema no es nada nuevo. Como describe el economista Ludwig von Mises en su libro “Burocracia”, el auge del movimiento juvenil en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial fue una reacción a la falta de oportunidades del régimen burocrático. Sin embargo, el movimiento juvenil carecía de una comprensión clara del problema y quería ampliar el sistema en lugar de luchar contra él.

“El movimiento juvenil fue una expresión del malestar que sentían los jóvenes ante las sombrías perspectivas que les ofrecía la tendencia general a la homogenización. Pero fue una falsa rebelión condenada al fracaso porque no se atrevió a luchar seriamente contra la creciente amenaza del control total y el totalitarismo del gobierno. Los tumultuosos amotinados eran impotentes porque estaban bajo el hechizo de las supersticiones totalitarias. Se entregaron a balbuceos sediciosos y entonaron canciones incendiarias, pero lo que querían ante todo eran puestos de trabajo en el gobierno”.

Una y otra vez podemos ver que los movimientos juveniles que supuestamente luchan contra el hombre en realidad lo están potenciando.

Radicalmente antirradicales

Y no es casualidad. Muchas veces, los jóvenes están promoviendo inadvertidamente el sistema, porque el propio sistema los está manipulando.

Los movimientos modernos que defienden los jóvenes de hoy se presentan como antisistema y de base. Sin embargo, los mismos grupos que reivindican la “opresión” cuentan con el apoyo de los medios de comunicación dominantes, el gobierno y las grandes empresas.

Mientras que los izquierdistas afirman que están luchando contra el sistema abogando por Black Lives Matter, el sistema está literalmente promoviendo su causa, como lo demuestra la reunión de los líderes de BLM con funcionarios de Biden. Esto también puede verse a través del intento de enmarcar la ideología trans como una opinión anti-establishment. Sin embargo, se demuestra que el emperador no tiene ropa cuando se considera que la Casa Blanca mostró su lealtad al movimiento LGBT al ondear la bandera del orgullo progresista junto a la bandera estadounidense.

Los movimientos juveniles que dan poder al sistema, en lugar de rebelarse contra él, son paralelos a la forma en que los jóvenes desempeñaron un papel fundamental en la revolución cultural de Mao. El régimen animaba a los estudiantes a rebelarse y asaltar las casas de los enemigos de clase y estigmatizarlos como parias sociales. Como escribió el historiador Frank Dikötter en su libro “La Revolución Cultural: Historia de un pueblo, 1962-1976”, Mao creía que “la ingenuidad y la ignorancia juveniles eran virtudes positivas”, porque las hacían más manipulables.

Otro ladrillo en el muro

Además, las causas que se defienden como “movimientos juveniles” a menudo no son más que movimientos defendidos por profesores e impuestos a sus alumnos. La página de Twitter Libs of TikTok demuestra cómo la teoría radical de género ha sido promovida en la educación por profesores de izquierda radical en Estados Unidos. Asimismo, en el Reino Unido se hizo popular en Internet un vídeo en el que un profesor se refería a un alumno como “despreciable” por su falta de respeto a la identidad de género de otro estudiante que se identificaba como gato.

La teoría de género también ha recibido respaldo institucional en el Reino Unido, donde organizaciones sin ánimo de lucro como Stonewall y Mermaids han proporcionado recursos y lecciones sobre género a escuelas de todo el país. ¿No es de extrañar que tantos jóvenes se alineen con ideas de izquierdas cuando estas ideas se promueven intensamente en nuestro sistema educativo y a los jóvenes se les dice que son malos si simplemente no están de acuerdo?

Murray Rothbard en La era progresista explica cómo los jóvenes estaban al frente de la causa de la prohibición, en parte debido a la promoción de la causa en el sistema de educación pública:

“Los jóvenes se estaban volviendo más pietistas y prohibicionistas más militantes que sus mayores. La juventud pietista exudaba un profundo odio hacia las tabernas, expresado a través de las Sociedades Cristianas de Jóvenes y los programas interdenominacionales de escuela dominical. La W.C.T.U. [Woman’s Christian Temperance Union], en parte a través de sus exitosas clases de higiene en las escuelas públicas, fue capaz de reclutar a 200.000 jóvenes en su filial, The Loyal Temperance Legion”.

Los auténticos rebeldes

Sin embargo, también ha habido auténticos movimientos juveniles por causas genuinamente nobles. Un ejemplo notable de ello son los Padres Fundadores de Estados Unidos, que en su mayoría tenían menos de cuarenta años cuando lucharon en la Guerra de la Independencia. Como se menciona en el musical, Hamilton era todavía un joven adulto cuando luchó en la batalla por la independencia. La razón por la que la revolución libertaria juvenil que liberó a Estados Unidos y a Occidente estaba realmente “en el lado correcto de la historia” era que se basaba en buenas ideas y no estaba impulsada por tiranos por sus propios intereses.

Así que si eres un joven que no está del lado de los movimientos de moda, no te sientas mal, ya que estos movimientos no siempre están en el “lado correcto de la historia”. Aunque los movimientos juveniles se ven a menudo con gafas de color de rosa, la realidad es que los jóvenes han estado a menudo del lado de los movimientos que promueven el gran gobierno y la limitación de la libertad. Pero esto no es rebeldía. Los verdaderos rebeldes son los que *luchan contra* la tiranía, no los que la apuntalan.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Jess Gill es miembro del Proyecto Henry Hazlitt de Periodismo Educativo de FEE.