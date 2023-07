“Tal y como yo entiendo una economía, su fin último es producir más bienes de consumo. Este es el objetivo. Este es el objeto de todo en lo que trabajamos: producir cosas para los consumidores”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el economista Raymond Saulnier en una audiencia en el Congreso en 1959. Saulnier era entonces presidente del Consejo de Asesores Económicos, cargo que ocupó de 1956 a 1961 bajo la presidencia de Eisenhower.

Durante décadas su cita quedó relegada al basurero de la historia, pero en diciembre de 2007 Annie Leonard la devolvió a la conciencia pública cuando la presentó en su famoso vídeo The Story of Stuff (en español, La historia de las cosas).

El vídeo, que cuenta ya con más de 8 millones de visitas, narra la historia de nuestras posesiones materiales, desde la extracción a la producción, pasando por la distribución, el consumo y la eliminación. Leonard señala que nuestra cultura del consumismo se nos está yendo de las manos, y sostiene que gran parte de la culpa la tienen las grandes empresas y economistas como Saulnier, que ven en la producción de más bienes de consumo la forma de “reactivar la economía”.

“¿Más bienes de consumo?”, pregunta, reaccionando a la cita. “¿Nuestro fin último? ¿No proporcionar asistencia sanitaria o educación o transporte seguro o sostenibilidad o justicia? ¿Bienes de consumo? ¿Cómo han conseguido que nos subamos a este programa con tanto entusiasmo?”.

Para Leonard, hay muchas cosas más importantes que los bienes de consumo, pero conseguirlas significa luchar contra las grandes empresas y “recuperar nuestro gobierno, para que sea realmente del pueblo para el pueblo”.

Bienes y servicios

Gracias a vídeos como La historia de las cosas, existe la idea generalizada de que la economía consiste en crear y consumir bienes materiales. Con este paradigma, se entiende por qué mucha gente dice que el capitalismo está destruyendo el planeta, y con él a la humanidad.

Pero se trata de una visión distorsionada de la economía y del capitalismo. Saulnier se equivocó al afirmar que el fin último de una economía es producir más bienes de consumo, suponiendo que los bienes de consumo se definan en sentido estricto como posesiones materiales.

El verdadero objetivo final de la economía es satisfacer los deseos y necesidades de las personas, sean cuales sean. Esto incluye los objetos físicos, pero también todas las demás cosas que contribuyen a una buena calidad de vida, desde la asistencia sanitaria a un medio ambiente limpio o una comunidad segura.

En su tratado de 1962 El hombre, la economía y el Estado, el economista Murray Rothbard dejó las cosas claras.

“Debería estar claro que el fin del proceso de producción -el bien de los consumidores- se valora porque es un medio directo de satisfacer los fines del hombre. El bien de consumo se consume, y este acto de consumo constituye la satisfacción de los deseos humanos. Este bien de consumo puede ser un objeto material como el pan o inmaterial como la amistad. Su cualidad importante no es si es material o no, sino si es valorado por el hombre como medio para satisfacer sus deseos. Esta función de un bien de consumo se denomina su servicio para satisfacer las necesidades humanas. Así, el pan material se valora no por sí mismo, sino por su servicio para satisfacer las necesidades; del mismo modo que un bien inmaterial, como la música o la atención médica, se valora obviamente por dicho servicio. Todos estos servicios se “consumen” para satisfacer deseos. Lo ‘económico’ no equivale en absoluto a lo ‘material'”.

Es importante entender que cuando los economistas hablan de consumo no sólo se refieren al consumo físico, como comer alimentos o comprar un teléfono nuevo. También se pueden “consumir” servicios como visitas al médico o cortes de pelo. (Es posible que Saulnier haya dado a entender “bienes y servicios” cuando dijo “bienes de consumo”, aunque Leonard seguramente interpreta que se refiere sólo a “cosas” físicas). La cuestión es que se consume un recurso escaso. El recurso consumido puede consistir en un bien tangible que se extrajo de la tierra y acaba en un vertedero, pero de ningún modo tiene por qué ser así.

Por tanto, una economía que funcione bien proporciona mucho más que simples baratijas. También proporciona servicios que la gente valora, como los mencionados por Leonard. La sanidad, la educación, el transporte seguro, la sostenibilidad y la justicia: todo esto y más forma parte de la economía. Si hay suficientes personas que los desean, puede estar seguro de que habrá empresarios que encontrarán la manera de satisfacer la demanda, siempre que el gobierno se lo permita.

La economía es bienestar humano

Como capitalista acérrimo, seré el primero en decirles que la riqueza tiene muy poco que ver con las posesiones. Tiene que ver con las personas que forman parte de tu vida, con tener un estilo de vida que te guste, un cuerpo sano y un sentido de la vida.

Pero la economía es tan importante para esas cosas como para las posesiones materiales. No se trata sólo de conseguir más cosas. Se trata de satisfacer los valores humanos, todos nuestros valores.

La economía tiene que ver tanto con conseguir más y mejores amistades como con conseguir más y mejores zapatos. Nos proporciona música, películas y aficiones tan increíbles como teléfonos, ordenadores y coches.

El trabajo de un empresario en el capitalismo es simplemente ayudar a la gente a conseguir sus objetivos, sean cuales sean. A veces eso significa proporcionar zapatos. Pero a veces significa proporcionar un espacio donde la gente pueda conocer nuevos amigos, como una liga deportiva. A veces significa escribir un libro que pueda ayudar a la gente a mejorar su vida. A veces significa ofrecer asesoramiento para ayudar a la gente con su salud mental o programas de rehabilitación para adictos en recuperación.

Mejorar la economía es construir un mundo mejor. Y eso no significa necesariamente un mundo con más cosas. Significa un mundo con más de lo que creemos que necesita.

Así que no consintamos a quienes quieren limitar la economía a la prosperidad material. La economía consiste en satisfacer las necesidades y deseos humanos en todas sus formas, tangibles e intangibles. Por supuesto, una economía sana no puede resolver todos nuestros problemas. Pero creo que puede ayudarnos a resolver muchos problemas que normalmente no consideramos económicos, desde la degradación del medio ambiente y la delincuencia hasta la salud mental y el abuso de sustancias.

El tipo de prosperidad humana que desean los ecologistas y los progresistas está absolutamente a nuestro alcance. Pero si queremos conseguirlo, tenemos que empezar a ver la economía y la economía como algo más que un argumento barato utilizado por empresarios egoístas.

Este artículo fue publicado en un boletín electrónico FEE.org y posteriormente adaptado a su sitio web.

Patrick Carroll es licenciado en Ingeniería Química y colaborador editorial de la Fundación para la Educación Económica.