Al descubrir la filosofía de la libertad, muchas personas sienten que han descubierto la solución a los problemas de la sociedad. Y, de hecho, han descubierto una parte fundamental de ella, a saber, las normas y las instituciones sociales que conducirán al florecimiento humano.

Pero la mera posesión de estas ideas no puede ser la totalidad de la solución. Si lo fuera, ya habríamos resuelto el problema.

Resulta que hay un segundo problema que debemos resolver si queremos alcanzar la libertad y la prosperidad, y es el problema de persuadir a las masas. Como escribió Mises en La acción humana: “El florecimiento de la sociedad humana depende de dos factores: el poder intelectual de hombres destacados para concebir teorías sociales y económicas sólidas, y la capacidad de estos u otros hombres para hacer que estas ideologías sean aceptables para la mayoría”. El primer factor ha quedado esencialmente satisfecho. El segundo es en el que estamos atascados.

A la luz de esto, crear un mundo libre y próspero no es realmente un problema de economía o filosofía en este momento. Es un problema de psicología. Para cambiar el mundo, el libertario debe tener un firme conocimiento no sólo de las normas e instituciones de una sociedad libre, sino también del arte de cambiar la mentalidad de las personas. En resumen, debe ser un estudioso de la persuasión.

Un buen lugar para empezar este estudio es el libro “Influencia: La psicología de la persuasión”, escrito por Robert Cialdini en 1984. En este famoso libro, Cialdini esboza seis principios clave de la persuasión. Se resumen de la siguiente manera:

Reciprocidad: Cuando recibimos algo, nos sentimos obligados a dar algo a cambio. Coherencia: Nos sentimos obligados a ser coherentes con lo que hemos dicho/hecho en el pasado. Prueba social: Cuando no estamos seguros de cómo comportarnos o reaccionar, buscamos respuestas en los demás. Gusto: Es más probable que accedamos a lo que nos pide alguien si le conocemos y nos cae bien. Autoridad: Tendemos a obedecer a figuras de autoridad (personas con títulos o experiencia). Escasez: Percibimos que algo es más valioso cuando está menos disponible.

Conocimiento y carácter

Aunque sería valioso estudiar y aplicar estos seis principios, destacan dos de ellos en particular: Autoridad y gusto. Son dignos de mención porque parecen 1) relativamente fáciles de aplicar en una amplia variedad de contextos, y 2) muy impactantes cuando se ponen en práctica.

Una forma de poner en práctica el principio de autoridad es causar impresión con los títulos y la estética. Pero el verdadero poder surge cuando eres una auténtica autoridad. Cuando realmente sabes de lo que hablas, la gente te escucha. Cuando tienes auténtico dominio y experiencia, la gente estará mucho más dispuesta a escucharte y a cambiar de opinión basándose en tus ideas. Como dijo Robert Heinlein, “tu mejor arma está entre las orejas y bajo el cuero cabelludo, siempre que esté cargada”.

La conclusión práctica es la siguiente: Para cambiar el mundo, debemos ser buenos persuadiendo. Para ser buenos persuadiendo, debemos, entre otras cosas, ser autoridades intelectuales. Para ser autoridades, debemos saber lo que hacemos. Y para saberlo, tenemos que abrir algunos libros y empezar a leer. Y no me refiero sólo a leer lo básico. Tenemos que estar familiarizados con todas las filosofías políticas que existen. Necesitamos tener respuestas a todos los argumentos. Tenemos que ser autodidactas, eruditos, polímatas, la persona más culta de la sala, sea cual sea.

Eso es increíblemente difícil de conseguir, por supuesto, pero imagina el poder de persuasión de una persona así. No importa lo disparatadas que sean tus ideas, la gente se sentiría obligada a tomarlas en serio.

El otro principio destacado es el de gustar. Ahora bien, cualquiera puede ser decente, pero, de nuevo, eso no basta. Si realmente queremos ser persuasivos, tenemos que ser la persona más simpática de la sala. Debemos ser conocidos por nuestra accesibilidad, nuestra actitud despreocupada, nuestro sentido del humor, nuestro encanto, nuestro ingenio, nuestra risa, nuestra calidez, nuestra exuberancia, nuestra madurez y nuestra simpatía. No tenemos que ser el alma de la fiesta. Pero sí tenemos que ser el tipo de persona con la que a los demás les gusta estar.

La abreviatura que he desarrollado para estos dos principios es conocimiento y carácter. Si nos dedicáramos a trabajar en esas dos cosas, estoy convencido de que seríamos diez veces más eficaces en la persuasión y, por tanto, cambiaríamos el mundo a mejor.

Uno de los ejemplos más destacados del funcionamiento de estos principios es la conversión política de Dave Rubin. Como quizá sepas, Dave Rubin era un izquierdista que se hizo libertario hace unos seis años tras hablar con algunos grandes nombres de la derecha y dejarse convencer por sus argumentos. Sin embargo, lo que quizá no sepas es por qué exactamente esas personas le parecieron tan persuasivas.

Así lo contó en una entrevista el pasado octubre.

“En cuanto a mi despertar, hubo un par de momentos, el más famoso, que ahora creo que se ha visto probablemente unos 50 millones de veces en YouTube, fue cuando tuve a Larry Elder [en enero de 2016]. Larry Elder es un conservador negro, en realidad un libertario, pero esto fue hace unos cinco años y yo todavía era un izquierdista. Discutimos sobre el racismo sistémico y básicamente me golpeó sin sentido con hechos. Y en lugar de hacer lo que hacen la mayoría de los izquierdistas, que es llamarle de todo o cancelar el programa o echarle o lo que sea, lo emitimos, lo emitimos tal cual, y unos días después vi a mucha gente en los comentarios diciendo: “Dave me ha escuchado”. Y yo escuché, y a partir de ahí empecé a hablar con otras personas, como Dennis Prager, Glenn Beck, Ben Shapiro, la lista sigue y sigue, y empecé a darme cuenta de que, aunque tenía algunos desacuerdos con algunas de estas personas de la derecha -y todavía los tengo, por cierto-, estaban muy abiertos a discutirlos, sabían lo que pensaban y por qué lo pensaban, y los encontré sinceramente -esta fue la parte más sorprendente-, los encontré más amables. Eso fue lo más sorprendente. Porque existe la idea de que la izquierda debe amar la tolerancia. Se da a entender que la gente de derechas es intolerante y está enfadada. Y simplemente no es cierto. Desde que he pasado por esta metamorfosis, transición, como quieras llamarlo, y ahora salgo con todos estos aterradores derechistas, son más felices, tienen un espíritu más generoso, sonríen más, se ríen más y, lo más importante, están dispuestos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo”.

¿Lo viste? “Básicamente me golpeó sin sentido con hechos.” “Sabían lo que pensaban y por qué lo pensaban.” “Los encontré más amables.” “Son más felices, son más generosos de espíritu, sonríen más, ríen más.”

¿Qué tenían Larry Elder y los demás que los hacía persuasivos? Conocían su trabajo al dedillo y al revés, y era divertido estar con ellos. Tenían conocimientos y carácter. Y mira lo mucho que Dave Rubin ha hecho por la causa de la libertad, todo porque unos pocos individuos hicieron sus deberes y aprendieron a ser simpáticos.

La victoria libertaria es un problema de superación personal

Leonard Read —el tipo que fundó FEE y escribió “Yo, lápiz” —insistió en estos dos temas a lo largo de sus escritos. Sobre el punto del conocimiento, considere esta sección de su libro de 1962 “Elementos del liderazgo libertario”.

“Hoy en día hay millones de personas en Estados Unidos que adoptan posiciones ideológicas firmes, algunas del lado del control y el dictado gubernamental y sindical, otras del lado de la libertad de producir, de intercambiar, de vivir creativamente como cada uno elija. Pero observen el reducido número de personas de ambos bandos que pueden hacer algo más que afirmar su posición. Sólo unos pocos pueden explicar con razón y claridad por qué creen lo que creen. Puede que sea un comportamiento coherente para los coercionistas, pero no hay razón para que los que creemos en la libertad sigamos su pauta. No es necesario que impugnemos los motivos de quienes aún no han comprendido el significado de la libertad ni que defendamos a gritos puntos que no podemos explicar. Muy al contrario, podemos dedicarnos concienzudamente a nuestra propia tarea; podemos aspirar a convertirnos en expositores competentes”.

El carácter también era de vital importancia para Read. En su opinión, el movimiento por la libertad no necesita más gente, sino mejores personas. Así lo expresó en su libro de 1973 “¿Quién está escuchando?”:

“La tendencia se aleja de la libertad; el problema es cómo invertir la dirección. ¿Cómo lo haremos? ¿Necesitamos despertar a las masas? No, el nuestro no es un problema de números. Hay decenas de miles, quizá millones de personas -más de las que requiere el trabajo- que desaprueban toda forma de colectivismo autoritario y que están a favor de la libertad. El fracaso de esta multitud a la hora de generar una tendencia hacia la libertad radica en la ineptitud de los métodos; de hecho, la mayoría de nosotros, por nuestra falta de postura adecuada, agravamos en lugar de aliviar nuestros males sociales. Sin saberlo, los supuestos amigos de la libertad ayudan a sus enemigos… …Para empezar, haz un balance de todas las personas antisocialistas y pro-libertad que conozcas. ¿Cuántos puedes encontrar que no estén enfadados, que no insulten? Es cierto que algunos expresan su rencor con una prosa elegante, pero el rencor es rencor independientemente del ropaje verbal que lleve. ¿No te parece que la inmensa mayoría están fuera de sí? ¿Guerreros amargados? La intolerancia, la confrontación, el disgusto con los que tienen opiniones opuestas no engendran mejoras en los demás, sino resentimiento, no progreso, sino retroceso. Este, insisto, es un estado de ánimo que hace más mal que bien; sería preferible el silencio sepulcral”.

Para cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo

Cambiar el mundo es posible, pero la mayoría de la gente no lo hace porque, francamente, no está dispuesta a trabajar. No están dispuestos a leer 50 libros al año. No les interesa pasar por el doloroso proceso de reconocer y corregir sus defectos de carácter.

Pero si estás dispuesto a hacerlo, si estás dispuesto a poner todo de tu parte para mejorar tus conocimientos y tu carácter, hay muy pocos límites a lo que puedes conseguir. La conversión política de Dave Rubin es un testimonio de este enfoque. Y el legado de FEE de atraer a miles de personas al movimiento por la libertad es también un testimonio de este enfoque.

La mayoría de la gente no está tan interesada en cambiar el mundo cuando se dan cuenta de que hacerlo requiere una gran carga de deberes y crecimiento personal. Pero hay unos pocos que se atreven a intentarlo. Y son esos pocos los que marcan la diferencia.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Patrick Carroll es el editor jefe de la Fundación para la Educación Económica.