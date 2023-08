La historia registra innumerables ejemplos de devastación monetaria, es decir, la reducción constante del contenido o “respaldo” de metal precioso de una moneda (principalmente oro o plata), seguida en los tiempos modernos por la introducción de papel moneda fiduciario (sin respaldo), que luego se deprecia a medida que los gobiernos imprimen más y más para comprar votos, incurrir en déficits presupuestarios y gastar como si el mañana no importara.

Es una triste historia que se remonta al menos hasta el profeta Isaías, que condenó a sus antiguos compatriotas israelitas por convertir su moneda de plata en “escoria”. (Véase Isaías 1:22).

El dólar era “tan bueno como el oro” cuando Woodrow Wilson inició el deterioro monetario de Estados Unidos en 1913. En diciembre de ese año, firmó la Ley de la Reserva Federal, que redujo la “cobertura de oro” del dólar de papel al 40 por ciento. También creó un banco central que causaría la Gran Depresión y una serie de recesiones al inflar de forma constante al menos el 90 % del valor del dólar de 1913.

En 1933, Franklin Roosevelt ordenó a los ciudadanos estadounidenses que entregaran su oro monetario al gobierno o se enfrentarían a multas y penas de prisión. En la década de 1960, bajo el mandato de Lyndon Johnson, se eliminó el contenido de plata de las monedas del país. En 1971, Richard Nixon puso fin al último y tenue vínculo entre la moneda y un metal precioso al negarse a satisfacer las reclamaciones extranjeras sobre el dólar en oro.

Ningún presidente estadounidense desde William McKinley hizo nada para revertir este libertinaje. Ronald Reagan fue quizás el único que al menos planteó la cuestión -incluso creó una comisión para explorar las opciones de restaurar un patrón oro-, pero nunca se llegó a nada. La última vez que el gobierno federal afirmó la existencia de un dinero sano fue con la promulgación de la Ley del Patrón Oro de 1900 o, lo que es aún más dramático, con el fin formal de la inflación del papel moneda de la Guerra Civil en 1875.

Este patrón familiar de la historia monetaria rara vez produce héroes. Los líderes políticos se contentan con aplazar cobardemente la verdadera reforma hasta alguna generación futura y, mientras tanto, no hacen más que “gestionar” el declive.

Mi propósito en este ensayo, sin embargo, es familiarizar a los lectores con una de las pocas excepciones: un líder que detuvo brevemente la política de devaluación y fortaleció la moneda de su país. Un antiguo emperador romano llamado Pertinax, nació en esta misma fecha -el 1 de agosto- del año 126 d.C.

Avancemos hasta el 31 de diciembre de 192. El emperador de Roma es un bruto odiado y megalómano llamado Cómodo (representado por el actor Joaquin Phoenix en *Gladiador*). Entre sus muchos pecados públicos destacan los impuestos y las torturas, que aumentó notablemente durante sus quince años de reinado. También fue un notorio mafioso del dinero.

En 180 d.C., Cómodo redujo el tamaño de la principal moneda romana, el denario, y disminuyó su contenido en plata del 79 % al 76 %. Seis años más tarde, lo redujo aún más, hasta el 74 %. Quizá las cifras parezcan insignificantes, pero estas dos devaluaciones fueron las mayores de Roma desde Nerón, casi un siglo y medio antes. La inflación de precios resultante fue una de las razones por las que el historiador romano Casio Dio lamentó el reinado de Cómodo como un descenso “de un reino de oro a uno de hierro y herrumbre”. Para alegría y alivio de la mayoría de los ciudadanos romanos, unos conspiradores, entre los que se encontraba su propia esposa, asesinaron a Cómodo en la Nochevieja de 192.

Llega Pertinax y 193, conocido como el Año de los Cinco Emperadores. Senador y antiguo militar, Pertinax asumió la púrpura imperial el primer día de unos tumultuosos doce meses. En su haber, se dedicó a arreglar el desaguisado que había creado su predecesor. En su célebre obra, Historia Romana, Casio Dio lo calificó de “hombre excelente y recto”, que practicó “no sólo la humanidad y la integridad en las administraciones imperiales, sino también la gestión más económica y la más cuidadosa consideración por el bienestar público”.

Pertinax intentó, con escaso éxito, restringir el gasto público. Ante la dura resistencia, incluso intentó recortar la *alimenta*, uno de los costosos programas centrales del estado de bienestar romano. Sabía que la Guardia Pretoriana, la unidad militar de élite que protegía al emperador, era corrupta y tomó medidas para controlarla. Pero lo que más le valoro es lo que hizo con la moneda. Invirtiendo a Cómodo, aumentó el contenido de plata del denario del 74 al 87 por ciento. En “La historia oscura de los emperadores romanos: De Julio César a la caída de Roma”, el historiador Michael Kerrigan escribe,

“Pertinax era un estadista serio que hablaba con seriedad de la necesidad de abordar los abusos del reinado anterior, de reformas radicales de la economía y de apretarse el cinturón. No era lo que los guardias querían oír… La Guardia desconfiaba de su instinto economizador. No estaban seguros de él, así que iba a ser un Emperador a prueba… El pueblo no lo había querido, en parte porque no lo conocían y en parte porque lo poco que sabían era que planeaba recortar el “pan y circo” que tanto les gustaba”.