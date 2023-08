Nunca he sido un gran fan de Superman. El Hombre de Acero siempre fue demasiado limpio para mí. Demasiado perfecto.

Me gustaban los superhéroes que tenían aristas (El Increíble Hulk), oscuridad (Batman) y problemas (Spiderman y Ironman).

Dicho esto, siempre he apreciado a Superman. Hay algo fundamentalmente bueno y esencialmente americano en él. Por eso me quedé pensando cuando me topé con una entrevista que el director de Superman, Richard Donner, concedió en 1978.

En la entrevista, Donner, fallecido en 2021, habla de lo que representa Superman.

“Él es mucho de lo que Estados Unidos era hace mucho tiempo. Soy un ser humano muy liberal en mis filosofías y mis políticas, y me encuentro, de una extraña manera, mirando y respetando la actitud conservadora de lo que Superman representa ahora. Porque creo que ahora veo muchas de mis filosofías en aplicación y no estoy muy contento con ellas, y casi desearía poder volver a lo que una vez fue, y a lo que una vez fue América”.

Me encanta el clip, y no sólo porque Donner parezca un actor moderno interpretando a un director de los años 70, con las gafas oscuras, la chaqueta marrón rojiza, los dedos doblados y su corte de cabello mullet.

Donner está hablando de la filosofía de Superman, y de algo que Estados Unidos perdió en algún punto del camino. No sabemos exactamente a qué se refiere Donner porque no ofrece ninguna explicación (al menos que yo haya podido encontrar).

Pero creo que se refería a una idea anticuada: el carácter individual. Los superhéroes son por definición poderosos, pero lo que hacía a Superman tan único entre los superhéroes no era que fuera realmente poderoso; sino que era bueno.

Como ha señalado mi colega Dan Sanchez, hoy en día muchos tienen problemas con Superman por la misma razón que he citado al principio: es demasiado perfecto. Pero esto era una característica de Superman, no un defecto. Una de las razones por las que entusiasmaba al público era que nos enseñaba a ser buenos.

En un mundo cada vez más consumido por el cinismo, la envidia y el nihilismo, Superman nos enseñó cómo era la virtud, escribe Sánchez.

“…una parte esencial del espíritu humano siempre se sentirá atraída por las historias que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos y podrá aprender de ellas. Y este núcleo interno es tan impermeable a la deconstrucción como Superman a las balas. Así que, DC, si quieres que Superman sea relevante para el “público moderno” (y ganar mucho dinero en el proceso), reconéctalo con lo que siempre lo ha hecho relevante para el corazón humano que late en todos los públicos. Háganlo virtuoso, decidido y fuerte, por dentro y por fuera. Son tiempos que exigen heroísmo. Para estar a la altura de ese reto, necesitamos historias de héroes que actúen como héroes para inspirarnos”.

Esto, creo, es parte de lo que Donner quería decir.

Superman representaba “la verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense”. Estos son conceptos que están muriendo. Tal vez piensen que estoy siendo hiperbólico, pero consideren esto.

Vivimos durante un período que ha sido bautizado como la era de la post-verdad. La idea de justicia está siendo lentamente sustituida por la de “justicia social”. Y en cuanto al “estilo de vida estadounidense”, DC literalmente abandonó la frase y la sustituyó por “un mañana mejor”.

Cabe preguntarse, por supuesto. ¿Qué es el “estilo de vida estadounidense”?

Muchos sostendrán que Estados Unidos es sólo un país, pero yo no estoy de acuerdo. Estados Unidos es una idea. El gran filósofo cristiano G.K. Chesterton estaba de acuerdo conmigo.

“Estados Unidos es la única nación del mundo fundada sobre un credo. Ese credo se expone con lucidez dogmática e incluso teológica en la Declaración de Independencia; quizá la única pieza de política práctica que es también política teórica y también gran literatura”, escribió Chesterton en Lo que vi en América. “Enuncia que todos los hombres son iguales en su reclamación de justicia, que los gobiernos existen para darles esa justicia y que su autoridad es por esa razón justa”.

Muchos piensan que la libertad está en el corazón del americanismo, y lo está. Pero si la libertad es la mano izquierda de Estados Unidos, el individualismo es su derecha.

“El individualismo es una filosofía que considera a las personas ante todo como individuos únicos y no como miembros de un grupo”, escriben Sánchez y Patrick Carroll, redactor jefe de FEE. “Enfatiza la importancia de la independencia, la individualidad y la autonomía”.

Esto, creo, es la otra parte de lo que Donner quería decir.

Superman no era importante porque pudiera levantar edificios y desviar balas con el pecho. Era importante porque nos enseñaba a ser mejores individuos, y eso es lo que el mundo necesita desesperadamente.

Este artículo apareció originalmente en el Substack del autor y posteriormente en la Fundación para la Educación Económica.

Jonathan Miltimore es redactor jefe de la Fundación para la Educación Económica.