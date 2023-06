Con el combate de boxeo que definirá una década entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, los deportes de combate y especialmente las Artes Marciales Mixtas (donde Conor McGregor ganó sus cinturones de campeón) están ganando cada vez más popularidad. A primera vista, parecería que dos individuos dándose una paliza no está particularmente en línea con la tradición liberal o la filosofía del libertarismo, pero si se estudia más a fondo, tal vez La Dama de la Libertad tenga una patada giratoria después de todo.

Es voluntario

La primera y más importante observación que hay que hacer al examinar los elementos de libre mercado de las peleas es que son voluntarias. Para competir, ambas partes deben ponerse de acuerdo sobre el pago, la categoría de peso, el tamaño de los guantes, la promoción y muchas otras cosas. Esta parte necesaria de los deportes de combate es también uno de los pilares del liberalismo y la filosofía de la libertad.

Uno debe ser libre de tomar cualquier decisión, en su beneficio o en su perjuicio, siempre que esa decisión no coarte la libertad de los demás. Por lo tanto, si dos individuos acuerdan luchar en un octágono por dinero, ¡todo el poder para ellos!

De hecho, tal contrato es un bello ejemplo de la esencia de las transacciones. Un solo boxeador no ganará dinero. Un luchador en un cuadrilátero no es más que un baile mal coreografiado. Necesita al menos un retador, un compañero, y al conseguirlo empiezan a crear valor y a beneficiarse enormemente el uno del otro. Ambos luchadores tendrán la oportunidad de poner a prueba sus habilidades marciales, la oportunidad de promocionar sus marcas y ambos recibirán una remuneración, todo ello posible gracias al contrato y la transacción.

Una armonía de tradiciones

Las artes marciales mixtas son únicas entre todos los deportes de combate en el sentido de que son lo más parecido a la lucha pura (con la excepción de los guantes y algunas normas de caballeros). Esto debería despertar el interés de la mente liberal.

El MMA es una muestra espectacular de orden espontáneo. Este arte de “resolución de problemas con consecuencias nefastas” es en realidad una mezcla extremadamente diversa de artes marciales de diferentes culturas, tradiciones, religiones e ideas sobre la mejor manera de derrotar a un oponente. El luchador medio de MMA debe conocer bien (como mínimo) el Muay Thai, el boxeo, el jiu jitsu brasileño, la lucha libre, el judo, el taekwondo y muchas otras artes marciales si espera convertirse alguna vez en campeón.

Sin la globalización y el comercio de ideas a través del intercambio mutuo en beneficio mutuo, estas artes marciales nunca se habrían conocido, y mucho menos habrían alcanzado la armonía en un solo luchador. El propio luchador es un defensor del libre .

Orden contra caos

El orden espontáneo del octágono resulta especialmente claro cuando se contrasta con la violencia real. Tras sonar la campana, los luchadores regresan a sus esquinas sin lanzarse sillas ni golpes bajos. Tras el combate, los competidores suelen ser muy deportistas y se les puede ver mostrando el respeto marcial de las reverencias y los apretones de manos inmediatamente después de cada pelea.

Nadie les obliga a darse la mano, el respeto es mutuo y orgánico. Es conmovedor ver a dos personas, que pueden ser muy diferentes, pueden discrepar en muchas cosas, quizá ni siquiera hablen el mismo idioma, y que no hace ni un minuto estaban intentando noquearse mutuamente, mostrarse respeto.

Ahora contrasta este espectáculo con el de la guerra, que es el verdadero caos. Se basa en la ignorancia y el odio al otro. Tampoco es bello ni se basa realmente en habilidad alguna. Pero lo más importante es que el liberal debe denunciar la guerra porque la guerra no es un acuerdo, es fuerza coercitiva. A diferencia de la sociedad libre, la guerra no respeta la dignidad de la persona humana, sino que ve a los seres humanos como peones para ser utilizados en lugar de como espectaculares especímenes de habilidad, disciplina y concentración. La guerra sólo puede destruir. No es beneficiosa para nadie, salvo para las administraciones públicas.

Las artes marciales mixtas y el libre mercado dan la bienvenida a la competencia. Verdaderamente, la competencia lleva tanto al MMA como a otros mercados libres a estándares cada vez más altos. Las diferencias de opinión y estilos son tan cruciales en la preparación de un combate como lo son en la Bolsa de Nueva York. Y el mérito de las habilidades del individuo es lo que brilla en ambos.

Las artes marciales mixtas son una celebración del voluntarismo y de la propia humanidad. Es un mecanismo de la verdad, un faro de deportividad real y un bello ejemplo de orden espontáneo.

Publicado originalmente el 16 de agosto de 2017 por la Fundación para la Educación Económica.

Noah Zimmerman estudia Finanzas y Filosofía en la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio.