¿Qué es el dinero? Si vives en Estados Unidos, probablemente pienses que el dinero son los billetes de un dólar. Los japoneses pensarán en el yen. Los franceses, alemanes e italianos pensarán en el euro. Los economistas Milton Friedman y Allan Meltzer describen el dinero como “una mercancía aceptada por consenso general como medio de intercambio económico. Es el medio en el que se expresan los precios y los valores; como moneda, circula anónimamente de persona a persona y de país a país, facilitando así el comercio, y es la principal medida de la riqueza”.

¿Qué pasaría si pensaras en el dinero de una forma un poco diferente? Cuando pienses en el dinero, intenta sustituir “dinero” por “mi tiempo”, porque a menudo es tiempo lo que tienes que ceder para recibir dinero.

Cambiar cosechas por un teléfono

Supongamos que un agricultor quiere un teléfono nuevo. Sabe cultivar pero no puede construir su propio teléfono. El agricultor sacrifica su tiempo para cultivar cosechas que puede vender a otros a cambio de dinero. Cuando consiga ese dinero, podrá comprarse un teléfono nuevo. La propietaria de una tienda de electrónica sacrifica su tiempo trabajando en la tienda para ganar dinero. ¿Qué hace con ese dinero? Puede comprar las cosechas del agricultor en la tienda de comestibles. El dinero es sólo un intermediario por el tiempo tanto para el agricultor como para la propietaria de la tienda de electrónica.

Aunque se trata de un ejemplo simplista, así es como se realizan muchas transacciones en nuestra sociedad. Si empiezas a considerar el dinero como tiempo, puede que seas más sabio con él. Ser más prudente con tu dinero puede llevarte a ser más eficiente con tu tiempo.

Cómo aplicarlo a tu vida

He aquí un escenario del mundo real en el que podrías aplicar este principio del dinero como tiempo. Según el Kelley Blue Book, el precio promedio de un auto nuevo en noviembre de 2022 era de $48,681 dólares. La economía se basa en los costes de oportunidad. Si gastas $48,681 en la compra de un vehículo nuevo, entonces son $48,681 que no tienes para comprar otra cosa. Supongamos que tu salario medio por hora es de 32,80 $/hora. Podemos averiguar cuántas horas tendrías que cambiar por la compra de un vehículo nuevo dividiendo 48.681 $ entre 32,80 $: ¡1.484 horas! Eso son unos ocho meses a 40 horas semanales. (Si tenemos en cuenta los impuestos, el número de horas será aún mayor).

Aunque normalmente te preguntarías si el coche vale 48.000 dólares, pregúntate si valen la pena 1.484 horas de trabajo. ¿Está dispuesto a pasar el 74% (1.484/2000) de un año trabajando para comprar ese vehículo nuevo? Si la respuesta es “sí”, hazlo y disfruta de tu nuevo vehículo. Si la respuesta es: “Hmmm, creo que podría utilizar esas 1.484 horas de forma más eficaz en otra parte de mi vida”, entonces mantener su vehículo actual podría resultar en un uso más inteligente de su tiempo.

Actualmente me encuentro en esta situación. Conduzco un Prius de 2011 que solo tiene unos 75.000 kilómetros. Funciona muy bien, no necesita ninguna reparación importante, y obtiene alrededor de 50 millas / galón. No necesito un vehículo nuevo, pero he estado intrigado con el 2023 Rav4 y 2023 Prius. Utilicé este proceso en mi cabeza y determiné que requeriría demasiadas horas de mi vida laboral para pagar por un vehículo más nuevo que en realidad no necesito. Preferiría pasar esas horas con mis amigos y mi familia, escribiendo entradas en el blog, creando vídeos en YouTube y manteniéndome sano jugando al voleibol de playa y al pickleball.

Palabras para la vida

Este razonamiento puede aplicarse a muchas situaciones diferentes. Sólo tienes que tomar el precio de lo que estás pensando comprar y dividirlo por tu salario por hora. Eso te dirá cuántas horas te llevará trabajar para pagar esa próxima gran compra. A continuación, decide si te parece bien la compensación.

He aquí una de mis citas favoritas del libro La psicología del dinero, de Morgan Housel. Dice: “La capacidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, durante el tiempo que quieras, no tiene precio. Es el mayor dividendo que paga el dinero”.

¡Asegúrate de ser sabio con tu dinero para poder disfrutar de tu tiempo al máximo!