Nunca me he considerado alguien que sepa mucho sobre finanzas personales o inversiones. Sin embargo, sigo leyendo estadísticas aterradoras sobre cómo el estadounidense medio tiene menos de 1.000 dólares en ahorros, la familia típica tiene 90.000 dólares en deudas y la mayoría no puede pagar una emergencia de 500 dólares.

Además, la falta de buenos hábitos financieros afecta a todos los niveles de ingresos. Tengo amigos que ganan mucho más dinero que yo, pero recientemente se quejaron de que no podían aprovechar los descuentos del Amazon Prime Day porque el día de pago estaba demasiado lejos. Amigos que amasan enormes cuentas bancarias, donde su dinero se pudre lentamente por la inflación, o se invierte en CD, o en fondos de inversión inútiles y caros. Amigos que entraron en pánico cuando el mercado se desplomó y convirtieron sus valores en efectivo en el peor momento posible.

Estadounidenses, ¡ustedes pueden hacerlo mejor! Se puede ahorrar y ser un inversor de éxito sin necesidad de convertirse en un experto o contratar a uno. Según mis cálculos, la mayoría de los hogares estadounidenses tendrían un patrimonio de un millón de dólares a los 40 años si empiezan pronto y hacen un esfuerzo concertado.

Hay tres partes para maximizar tu patrimonio neto: (1) maximizar tus ingresos (2) minimizar tu costo de vida y (3) maximizar el rendimiento de tus inversiones.

Compartiré mi historia financiera para que veas que aprendí estas lecciones por las malas.

En primer lugar, invertí mis préstamos estudiantiles en bolsa a principios de la década de 2000

Compré mi primer fondo de inversión a los 15 años, con los primeros 500 dólares que gané. Ese fue un comienzo inteligente, pero seguí con un revés común: Desperdicié 5 años de mi vida obteniendo tres títulos universitarios inútiles. Un título universitario puede ser necesario para muchas carreras, pero en mi caso, no aprendí prácticamente nada que me sirviera en mi carrera como desarrollador de software.

Hice que la universidad fuera lo más barata posible yendo a un colegio público y solicitando montones de becas. Ahorré dinero no teniendo automóvil hasta los 24 años, trabajé como estudiante y tuve trabajos de verano. Como vivía tan barato y trabajaba mientras estudiaba, pude invertir mis préstamos estudiantiles en el mercado de valores, que como recordarás no fue muy bien a principios de la década de 2000. Vendí mis acciones y pagué el 100% de mis préstamos estudiantiles cuando terminó el periodo sin intereses, y decidí ir con un asesor profesional a partir de entonces.

Entonces, mi broker lo apostó todo a las hipotecas de alto riesgo

De 2005 a 2007, viví barato y envié una parte importante de mis ingresos a un broker. Lo que hacía parecía funcionar. Lo que no tuve en cuenta es que el propio mercado lo hizo muy bien: no comparé sus rendimientos con la evolución general del mercado.

Cuando llegó la recesión en 2008, perdí más del 60% de mi inversión original. Sólo más tarde me enteré de que había invertido en REIT de hipotecas de alto riesgo que le daban sobornos en forma de comisiones. Su incentivo era venderme fondos con la comisión más alta, no los que controlaban el riesgo o maximizaban mi rentabilidad.

Así que despedí a los profesionales y me forré invirtiendo por mi cuenta

Después de ver cómo se esfumaban los ahorros de mi vida durante todo 2008, en enero de 2009 creé un hilo en el foro con una estrategia de inversión basada en Crash Proof de Peter Schiff. Transferí todo a E*Trade e invertí casi cada céntimo que tenía en los mercados. La rentabilidad de mi fondo de inversión en 2009 fue del 58%: recuperé todo lo que perdí en 2008.

Fue un buen comienzo, pero sólo un comienzo. Invertí muy poco capital adicional en los años siguientes porque empecé a gastar la mayor parte de mi dinero en un coche bonito, restaurantes, una boda lujosa y un apartamento que pronto se llenó de cosas que apenas usaba.

Mi primer año invirtiendo por mi cuenta. El verde es mi cuenta de inversión, el azul es el S&P 500

Entonces me deshice de todas mis posesiones, me mudé a China y adopté un estilo de vida minimalista

En 2010, tenía un buen sueldo trabajando para una agencia de publicidad de renombre en el centro de Manhattan. Ganaba mucho dinero, pero no era muy feliz. Trabajaba horas locas y nunca veía a mi mujer. El costo de la vida y los impuestos para un residente en Nueva York son altísimos, y mis amigos y parientes rara vez tenían tiempo para ir de vacaciones. Quería ver más mundo mientras mi mujer y yo aún éramos jóvenes.

Así que encontré un trabajo en Shanghai, China. Pagaban una fracción de lo que yo ganaba, pero mi mujer y yo decidimos que la vida es corta y que si no veíamos el mundo mientras podíamos, nos arrepentiríamos siempre. Sólo llevábamos lo que cabía en las dos maletas que nos permitía la compañía aérea.

Una vez en China, sabíamos que tendríamos la misma limitación cuando siguiéramos adelante, así que decidimos no comprar nada que no pudiéramos llevar cuando nos trasladáramos a nuestro siguiente destino. Durante los cinco años siguientes, vivimos en una serie de apartamentos minúsculos en el centro de Shanghai (una de las ciudades más caras del mundo). Sin embargo, como teníamos tan pocas posesiones, nos sentíamos liberados, no limitados. Descubrimos que no echábamos de menos la gran mayoría de nuestras cosas, y que podíamos trasladarnos a cualquier parte del mundo sólo con nuestro equipaje.

Al cabo de cinco años, decidimos volver a Estados Unidos. Pudimos meter todas las posesiones de tres personas en el equipaje estándar de las aerolíneas, más cinco cajas medianas que enviamos por China Post.

Dejé que un robot gestionara los ahorros de mi vida y se preocupara de los detalles

Cuando regresé a Estados Unidos, revisé lo que había estado haciendo mi cuenta de ETrade mientras yo estaba en Asia. Vi que se había desequilibrado mucho: las inversiones que habían tenido éxito dominaban mi cartera y me alejaban de la estrategia prevista. Para mantenerme fiel a mi plan, tenía que reequilibrar mi cartera varias veces al año, comprando y vendiendo muchas acciones y aumentando mis costes.

Fue entonces cuando decidí cambiar a un robo-advisor, que aplicaría mi estrategia automáticamente y minimizaría los impuestos invirtiendo los fondos en la categoría fiscal adecuada y realizando la cosecha de pérdidas fiscales.

Después de investigar un poco, me decidí por Personal Capital, aunque hay varias opciones más baratas si no te importa tener acceso a un asesor personal cuando lo desees.

Resumen: cómo ganar un millón de dólares a los 40 años

He aquí un resumen de lo que he aprendido en los últimos 10 años:

Asume la responsabilidad de tu propia carrera Desarrollar hábitos de ahorro No dejes que tus posesiones te controlen: adopta un estilo de vida minimalista Hazte rico poco a poco: selecciona tu estrategia de inversión y luego automatízala

1: Asume la responsabilidad de desarrollar tu carrera profesional

Recuerda que tu carrera es una empresa. Si quieres aumentar tu remuneración, debes aumentar tu valor para tu empleador. Haz lo que tu empleador te pida, pero también descubre qué crea valor para tu empleador y céntrate en ello.

Ten en cuenta que hacer visible en tu empresa el valor que creas es responsabilidad tuya. Mantente en el mercado y explora nuevas oportunidades aunque estés contento donde estás: esto te ayudará a comprender tu valor.

Si te quedas estancado, sé emprendedor: hubo varios momentos en mi carrera en los que me sentí estancado en un trabajo o en un puesto que, o bien no tenía la trayectoria profesional que yo quería, o bien no pagaba lo que yo valía. Emprendí varios proyectos como autónoma que aumentaron mis ingresos o me ayudaron a dar un giro a mi carrera. No es difícil encontrar estas oportunidades si siempre las estás buscando.

2: Desarrolla hábitos de ahorro

El dinero que puedes invertir cada mes es una simple diferencia de tus ingresos menos tus gastos. Cada pequeño cambio puede suponer una pequeña diferencia a lo largo de muchos años. Eliminar un café de 4 dólares cada día durante 30 años añadirá 142.000 dólares a tu jubilación. Por eso me llevo el almuerzo al trabajo y me desplazo a la oficina en bicicleta.

Para visualizar mi situación financiera, utilizo mint.com y personalcapital.com para controlar todos mis gastos e inversiones. (Mint.com es mejor para hacer un seguimiento de los gastos personales y llevar un presupuesto, mientras que Personal Capital es mejor para situaciones e inversiones más complejas). Puedo identificar rápidamente si una categoría de gasto está fuera de lo normal, y no me olvido de los gastos recurrentes y las suscripciones. Mint.com también me ofrece un bonito gráfico de mi patrimonio neto desde 2008 hasta hoy, lo que me ayuda a mantenerme motivado.

3: Practica el minimalismo

El verdadero ahorro en mi estilo de vida proviene del minimalismo. Esta es la opinión de Joshua Millburn al respecto:

Entiendo que mis posesiones pueden ser reemplazadas. Hace poco alguien me preguntó qué cogería si se incendiara mi piso. “Nada”, respondí. “Todo lo que poseo es reemplazable”.

El minimalismo no es un estilo de vida radical. El minimalismo es una herramienta que utilizo para deshacerme de cosas innecesarias y vivir una vida con sentido, una vida llena de felicidad, libertad y conciencia. Al despojarme de los excesos de la vida, puedo centrarme en las partes importantes de la vida: la salud, las relaciones, las pasiones, el crecimiento y la contribución.

He aquí algunas formas en las que un estilo de vida minimalista nos ahorra dinero:

Al ir al trabajo en bicicleta, no necesitamos un segundo coche. Esto nos ahorra 10.000 dólares al año.

Al mantener las posesiones al mínimo y poseer sólo lo que usamos, evitamos la necesidad de utilizar un garaje o habitación libre para el almacenamiento. En un apartamento pequeño nos cabe todo lo que necesitamos para vivir.

Si realmente necesitamos algo que no tenemos, lo pedimos prestado.

Compramos muy poca comida preparada. Nosotros (bueno, sobre todo mi mujer) podemos hacer casi cualquier cosa con un pequeño conjunto de ingredientes. La comida cruda es más barata y el resultado es más sano.

Visitamos nuestra biblioteca para tomar prestados libros, libros electrónicos y películas, así como pases para los parques y zoológicos locales.

Hacemos ejercicio en casa con el peso del cuerpo y nadamos en la piscina del piso, sin necesidad de ir al gimnasio.

Compramos la ropa de nuestra hija en tiendas de segunda mano y la vendemos cuando se le queda pequeña.

Tenemos un armario cápsula. Todo lo que cuelga ahora en mi armario es para este verano. La ropa de otras temporadas está guardada. No tengo nada que no vaya a ponerme a lo largo de un año.

Cuando nos mudamos a China, digitalicé todos mis libros enviándolos a 1DollarScan.

Puedo arreglar zapatos, muebles y la mayoría de aparatos electrónicos. (No es difícil aprender.) Compro zapatos bonitos y les cambio la suela muchas veces antes de gastar la parte superior. Sé cambiar un fusible del microondas, cambiar el filtro del aire de mi coche y tengo un pegamento para cada material de la casa. Sé buscar reparaciones en Google, ¡y sé cuándo dejar que se encarguen los expertos!

No compres una casa:

El New York Times tiene una gran calculadora para saber si tiene sentido comprar o alquilar, pero si estás trabajando duro para conseguir ese millón, generalmente no lo tiene. Sí, comprar generalmente te ahorrará dinero en comparación con alquilar a largo plazo, pero considera esto:

Aunque pudieras comprar una casa nueva con dinero en efectivo, lo más probable es que tus inversiones se revaloricen mucho más que tu casa. Así que tienes que pedir una hipoteca.

Ahora tienes que preocuparte de los gastos de comprar la casa, pagar la hipoteca, realizar el mantenimiento y grandes molestias si quieres mudarte a otro sitio. Es mejor para ti ser flexible, centrarte en tu familia y tu carrera y dejar que otro se ocupe de todo el mantenimiento. (Otra gran perspectiva sobre esto).

4: Hazte rico poco a poco

Después de maximizar la diferencia entre tus ingresos y tus gastos, tienes que aprovechar la magia de los rendimientos compuestos invirtiéndolos en el mercado.

Hay tantas opiniones sobre estrategias de inversión como inversores, pero a menos que invertir en el mercado sea su trabajo a tiempo completo, probablemente no vencerás al mercado. Puede que tenga suerte, pero lo más probable es que si intenta medir el tiempo del mercado, se deje guiar por sus emociones y compre caro y venda barato. Ni siquiera los mejores gestores del mundo pueden vencer al mercado.

Así que mi sugerencia es: invierte en el mercado. En todo el mercado, no sólo en el S&P 500. Puedes invertir en un fondo indexado como VTI (EE.UU.) + VEU (no EE.UU.) o utilizar un robo-trader que compre acciones individuales (esto puede reducir los costes y ahorrar en impuestos).

Yo uso Personal Capital. No puedo hablar por otros robo-traders, pero Personal Capital reequilibra mi cartera no sólo por clase de activos, sino también por sector de mercado, de modo que estoy posicionado para beneficiarme del crecimiento en cualquier industria.

Las dos únicas cuestiones que debes decidir son: cómo dividir las acciones nacionales frente a las internacionales, y qué invertir en inversiones alternativas (como oro, REITs y Bitcoin). Si tienes problemas con estas preguntas, utiliza el valor por defecto de un robo-trader, o usa mi estrategia:

Asignación de activos de mi cartera:

Asignación por sector (industria):

Una cartera agresiva puede “batir al mercado” controlando el riesgo, pero ese no es el objetivo principal:

¿De verdad puedo ganar un millón a los 40?

La rentabilidad media histórica del mercado es de aproximadamente el 10,7%.* Una rentabilidad del 10,7% significa que tu dinero se duplicará cada 6,5 años. Si empiezas a invertir a los 20 años y cada año invierte 16.300 dólares, puedes esperar algo más de un millón de dólares a los 40 años. Ahorrar 1.360 dólares al mes no es posible para un estadounidense típico, pero se convierte en factible si se siguen los principios de carrera y estilo de vida mencionados anteriormente. (Retrasar el inicio de tu carrera con un título universitario retrasaría tu millón hasta mediados de los 40).

* Antes de tener en cuenta la inflación, con reinversión de dividendos y una cartera agresiva. Lee otra perspectiva sobre el millón de dólares a los 40 y 12 consejos para jubilarse a los 30.

Publicado originalmente en la Fundación para la Educación Económica

David Veksler es el ex director de tecnología de la Fundación para la Educación Económica y CTO de Royalty Exchange.