Deseas un estilo de vida millonario? A no ser que tengas mucha suerte, crear riqueza puede llevar muchos años. Pero no es necesario tener un gran patrimonio para empezar a vivir como un millonario.

He aquí diez hábitos y beneficios del estilo de vida de los ricos que requieren poco o ningún dinero para comenzar.

Existe una fuerte correlación negativa entre la riqueza y la obesidad en los países ricos. ¿Por qué?

En contra de la creencia popular, los ricos no están más delgados porque una dieta saludable sea más cara o porque puedan permitirse entrenadores personales. Están más delgados porque invierten más en lo que comen. Esto se debe a que los ricos tienen una menor preferencia temporal: están dispuestos a renunciar al placer a corto plazo de un subidón de azúcar por la recompensa a largo plazo de una comida realmente deliciosa, una buena salud y un buen aspecto.

En los países desarrollados (donde las calorías son baratas), la elección de alimentos viene determinada por tres factores: el estrés, la cultura y la disponibilidad.

El estrés es el principal determinante de la preferencia temporal respecto a la comida. El estrés crónico nos hace incapaces de tomar decisiones inteligentes sobre la dieta y el azúcar en la dieta es el principal compuesto farmacológico que utilizamos para lidiar con el estrés. El azúcar y otros carbohidratos procesados son la principal causa de la obesidad. Para los no deportistas, el ejercicio tiene poco que ver.

Hay mucho más que decir sobre este tema, pero para resumir: si puedes aprender a manejar tu estrés, aprenderás a manejar tus antojos. Puedes elegir desarrollar una cultura para cocinar comida de verdad, y aunque la buena comida no estará tan disponible para ti, puedes aprender a salirte de tu camino para conseguirla.

Los ricos que están a la moda no lo están porque puedan permitirse marcas de lujo. Están a la moda porque son conscientes de la figura y el estilo. No necesitas ir a un sastre de alta costura para vestir bien: puedes encontrar algo que te quede bien en Goodwill o tiendas de ropa usada. Sólo tienes que hacer una búsqueda gratuita en Internet y hacer un esfuerzo consciente para diseñar tu armario. Hombres, consulten el Art Of Manliness; mujeres, consulten Evie Magazine. Si haces algo, no lleves ropa holgada: te hace parecer adolescente y descuidado. Consigue ropa ajustada que muestre tu figura. Sólo cuesta unos cuantos dólares que te ajusten los pantalones en un sastre.

Los ricos no siempre son puntuales y los pobres no siempre llegan tarde, pero: los ricos pueden permitirse estar física y mentalmente presentes en las ocasiones que consideran que merecen su tiempo, algo que a muchos humanos les cuesta hacer.

En un experimento realizado en 2019 en el que participaron 2.250 adultos, los psicólogos de Harvard, Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert descubrieron que el cerebro humano está preparado para la distracción continua y concluyeron que una persona típica pasa el 47 % de cada hora de vigilia «divagando», una experiencia tan ordinaria que rara vez la notamos.

Al igual que con la dieta, la causa fundamental de nuestra desconexión mental suele ser el estrés: es más fácil estar presente cuando se tiene autodisciplina y se puede gastar dinero para hacer desaparecer las distracciones. Pero si eres pobre, hay algo más de lo que puedes deshacerte para hacer desaparecer tus factores de estrés: los apegos. Todas las relaciones y posesiones cuestan tiempo y dinero. Algunas relaciones y posesiones merecen la pena y producen un rendimiento positivo, mientras que otras son un lastre neto. Cuando eres pobre, es mucho más fácil que las cosas menores te arrastren, así que debes mantener tu carga al mínimo. Salir de fiesta es caro. Tener un carro es caro. Poseer el último iPhone es caro. Desprenderse de los apegos que no son vitales para tu éxito a largo plazo puede ser liberador y un camino hacia la prosperidad.

Yo no tuve un carro hasta que obtuve mi título de maestría a los 23 años. No es que no pudiera permitirse o no quisiera un carro. Sabía que sería un costo continuo y una distracción de mi objetivo principal de completar mi educación.

Ninguna cantidad de dinero te dará un cuerpo más joven y la cirugía plástica no puede hacer mucho. Sin embargo, hay formas gratuitas o de bajo costo de retrasar drásticamente el envejecimiento y parecer más joven. He aquí algunas sugerencias para mujeres y hombres:

Aunque existe una relación entre la pobreza y el aumento de los hijos, el costo de criar a los niños es una de las principales razones por las que los padres no tienen más hijos. Aunque las estimaciones varían, el costo promedio de criar a un niño hasta los 18 años fue de más de 270.000 dólares en 2022.

Los hijos son caros en todos los niveles de ingresos porque las expectativas de los padres crecen proporcionalmente a los ingresos. Pero la crianza no tiene por qué consumir todo tu sueldo. El error que cometen muchos es pensar que ser un buen padre significa gastar dinero en indicadores superficiales de buen padre, en lugar de dedicar tiempo a serlo.

Por ejemplo: sacamos a nuestra hija de un costoso colegio privado porque le costaba leer. Mi mujer encontró un plan de estudios de educación en casa que funcionaba bien para mi hija y trabajó con ella hasta que fue capaz de leer al nivel de su grado. Ningún profesor de colegio, por muy elitista que sea el colegio privado, podría haber invertido tanto tiempo y energía en experimentar con programas educativos de inglés por varios años.

No llevamos a nuestros hijos de una actividad cara a otra, sino que vamos de excursión, jugamos al ajedrez y cocinamos juntos. Ser padre es más barato y más gratificante que contratar a otra persona para que sea el padre de tu hijo.

Existe una fuerte relación entre el divorcio, la monoparentalidad y la pobreza. ¿Por qué los pobres se divorcian más a menudo? La causa fundamental podría ser la incapacidad y falta de voluntad para negociar los conflictos: todas las relaciones requieren trabajo y generan estrés. Las parejas que tienen éxito pueden dedicar tiempo al trabajo porque gestionan su estrés. Las parejas que se divorcian dejan que el estrés y el resentimiento se acumulen.

Las investigaciones demuestran que la razón abrumadora por la que fracasan las relaciones es la «falta de compromiso«. Pero, ¿por qué algunas parejas no se comprometen con las relaciones? Es porque no les crea valor. Una vez que el aspecto sensual desaparece, la fricción inherente a las relaciones humanas puede abrumar los aspectos positivos de la pareja. Muchas personas pobres se divorcian por la misma razón por la que engordan. La causa fundamental de la pobreza, la obesidad y el divorcio es la alta preferencia temporal, una idea económica que analiza la disposición de una persona a retrasar la gratificación para obtener una mayor felicidad o recompensa en el futuro.

Por cierto, lo mismo puede decirse de sus relaciones laborales: una vez que el atractivo del dinero desaparece, debe encontrar su trabajo gratificante para superar los inevitables desafíos y conflictos de personalidad para prosperar en su función.

Las personas ricas son más felices, mientras que las pobres son mucho más propensas a la depresión. En parte, esto se debe a que los ricos pueden tirarle el dinero a los problemas. Una razón más fundamental es que los pobres tienen una mentalidad de escasez, mientras que los ricos tienen una mentalidad de abundancia.

La mentalidad de la abundancia considera que el universo está lleno de oportunidades: para la amistad, el amor y el éxito financiero. Por el contrario, la mentalidad de escasez ve todo como un pastel fijo y conduce al acaparamiento, la envidia y el estancamiento en prácticamente todos los aspectos de la vida.

Los pobres con mentalidad de escasez piensan que si su vecino tiene algo bueno, ya sea una posesión o una relación, debe ser inalcanzable para ellos. Así que se quejan del universo cruel e injusto.

Las personas ricas con una mentalidad de abundancia ven el éxito de los demás como una inspiración: si su vecino tiene un gran matrimonio, una hermosa casa o un negocio exitoso, hay algo positivo que aprender y, potencialmente, una relación valiosa que construir. El universo está lleno de oportunidades, así que hay pocas razones para quejarse del fracaso. Cambiar la mentalidad de uno que busca culpar a los demás a uno que ve nuevas oportunidades es clave para encontrar un camino hacia el éxito y la felicidad.

Mientras que los ricos pueden permitirse un original de Banksy en su pared y pueden pagar para que will.i.am asista al bar mitzva de su hijo, los mejores cuadros del mundo están en museos públicos y la gran música y el cine son casi gratuitos para que los disfrutes, si tan sólo desarrollamos el gusto por ellos.

Se dice que Howard Hughes se encerró una vez en una habitación de hotel y vio Ice Station Zebra durante meses. Si yo desarrollara un deseo obsesivo compulsivo de ver una película repetida durante meses, sería la película de 2003 Master and Commander. He oído a algunas personas quejarse de que la película es aburrida y no tiene suficiente acción. Una vez más, la culpa la tiene la preferencia por el tiempo. Uno es adicto a anhelar el subidón del azúcar en la comida, la emoción de la dopamina barata de la pornografía y el tren de carga de las explosiones en la última película de Transformers de Michael Bay.

Cultivar el gusto por el gran arte requiere paciencia y tiempo, pero si quieres explorar los altibajos de la condición humana e inspirarte para ser un alma más profunda y apasionada, debes dedicarle tiempo y trabajo.

Sí, los ricos pueden contratar a amas de casa para que recojan sus cosas. Pero si eres pobre, tienes una ventaja que ellos no tienen: tienes menos posesiones y menos espacio para almacenarlas.

Aunque la limpieza semanal es necesaria en todos los hogares, ser organizado es más importante. Si guardas las cosas después de usarlas (y enseñas a tus hijos a hacer lo mismo) puedes evitar que tu casa se convierta en un desorden en primer lugar.

El aspecto desordenado de los hogares pobres tiene otra causa: la mentalidad de escasez. La gente acumula cosas que no necesita porque le preocupa no poder volver a tenerlas. Pero las posesiones que no necesitas en este momento sólo son una carga para ti. Ocupan espacio físico y mental en tu vida. Deja ir las cosas que no necesitas con la fe de que estarán ahí cuando las vuelvas a necesitar. Hay grupos vecinales de «Buy Nothing» en todo Estados Unidos, donde las familias intercambian libremente las cosas que ya no necesitan. Este año, recibí un saco de boxeo, una aspiradora, un triciclo para niños, iluminación para mi garaje, ropa para niños pequeños, herramientas de jardín y mucho más. También hemos regalado mucho. Confiar en las relaciones y tener fe en la generosidad de la gente nos libera del equipaje físico y mental.

En los países desarrollados, el estrés por el dinero es el peor aspecto de la pobreza, peor que la privación física a la que obliga. Pocas personas en Estados Unidos tienen que preocuparse por pasar hambre o quedarse sin hogar, pero muchas más viven de cheque en cheque con un estrés crónico por el dinero. Un gasto sorpresa de 500 dólares endeudaría a la mayoría de los estadounidenses.

Unos ingresos altos no son garantía de bienestar financiero. Si su tasa de gasto es mayor que sus ingresos, nunca tendrá seguridad financiera. La verdadera riqueza no se mide en los ingresos, sino en la seguridad financiera: la confianza de que, pase lo que pase con su flujo de ingresos, su estilo de vida no se verá afectado.

La solución al estrés monetario es sencilla: vive por debajo de tus posibilidades y crea un fondo de emergencia. Es más fácil no estresarse por el dinero cuando se es joven y está quebrado. Cuando estás empezando, lo único que te tiene que preocupar es vivir por debajo de tus posibilidades y mantener tu fondo de emergencia al máximo. Cuando eres rico, muy poco de tu patrimonio neto es efectivo. Hay que equilibrar el patrimonio neto entre los intereses del negocio, los bienes inmuebles, los valores y otros activos. La gestión de su cartera se convierte en un trabajo a medio tiempo, a menos que contrate a caros gestores de dinero, lo que supone otra serie de preocupaciones.

