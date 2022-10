Con la llegada de la temporada de huracanes, muchos se preparan para lo peor. Se tapan las ventanas, se almacenan despensas con agua y comida extra, y los equipos de rescate siguen de cerca las previsiones meteorológicas. Algunos ya han experimentado lo peor, y sin duda agradecen haber estado preparados cuando les tocó.

Pero mientras muchos están preparados para los huracanes que están arrasando, pocos parecen estarlo para el diluvio de falacias económicas que inevitablemente acompañan a estas tormentas. Estas falacias llegan desde los niveles más altos del gobierno y pueden ser incluso más destructivas que los propios huracanes. En el mejor de los casos, las falacias causan confusión y pánico; en el peor, escasez y errores de comunicación que ponen en peligro la vida.

Así que, en un esfuerzo por ayudarnos a prepararnos para la tormenta antes de que sea demasiado tarde, vamos a explorar tres falacias comunes que pueden surgir durante la temporada de huracanes.

1) La falacia de la ventana rota

La falacia de la ventana rota es un error clásico de la temporada de huracanes. «Los huracanes pueden causar daños», dice el razonamiento, «pero mira el lado positivo. Piensa en la cantidad de puestos de trabajo que se crearán gracias a la destrucción. Piensa en toda la demanda que se estimulará. Las cosas pueden parecer sombrías, pero en realidad es bueno para la economía».

Bastiat desacredita este razonamiento en su ensayo de 1848 Lo que se ve y lo que no se ve y desde entonces innumerables economistas se han hecho eco de sus observaciones. En el ensayo, cuenta la parábola de un comerciante cuyo hijo descuidado rompe una ventana, y pregunta al lector si esto es bueno para la economía. A primera vista, es tentador decir que sí. Pero, como muestra Bastiat en la historia, esta conclusión ignora los efectos invisibles de la ventana rota.

«Si… llegáis a la conclusión», escribe, «como ocurre con demasiada frecuencia, de que es bueno romper ventanas, que hace circular el dinero y que el fomento de la industria en general será el resultado de ello, me obligais a gritar: ‘¡Alto ahí! vuestra teoría se limita a lo que se ve; no tiene en cuenta lo que no se ve’».

Lo que no se ve, brevemente, son las oportunidades perdidas, las cosas que se podrían haber hecho con nuestros recursos si no se hubieran necesitado para sustituir la ventana rota. Teniendo en cuenta esto, queda claro que la ventana rota es perjudicial para la economía. Al fin y al cabo, ahora hay una ventana menos en nuestra reserva de bienes.

El mismo razonamiento se aplica a mayor escala. Puede haber muchos puestos de trabajo y demanda cuando un huracán destruye una ciudad, pero decir que esto es «bueno» para la economía es sencillamente un error. Si esta lógica fuera cierta, ¡cuanta más destrucción experimentemos, mejor estaremos! Pero el razonamiento económico -y el simple sentido común- nos dice que esto no puede ser correcto.

2) La falacia de que «subir los precios es malo”

Cada vez que llega un huracán surge la preocupación por el llamado «price gouging» (en español, precios incrementados), es decir, el aumento brusco de los precios en respuesta a un choque de la oferta o la demanda. El huracán Ian no ha sido diferente.

«Quiero añadir una advertencia más… a los ejecutivos de la industria del petróleo y el gas. No usen esto -permítanme repetirlo, no lo usen- como excusa para subir los precios de la gasolina o para engañar al pueblo estadounidense», dijo el presidente Biden el miércoles. «Este pequeño impacto temporal de la tormenta en la producción de petróleo no es una excusa, no es una excusa para aumentar los precios en el surtidor. Ninguna».

«Si las compañías de gas intentan utilizar esta tormenta para subir los precios en los surtidores», continuó, «pediré a los funcionarios que investiguen si se está produciendo un fraude en los precios». «Estados Unidos está mirando», añadió. «La industria debe hacer lo correcto».

Según Biden, lo «correcto» para la industria del petróleo y el gas es mantener los precios donde están. Pero si el objetivo es el acceso a la gasolina para quienes más la necesitan, mantener el precio fijo durante una interrupción del suministro sólo empeorará las cosas.

«Las leyes [contra el fraude] mantienen los precios bajos durante las catástrofes naturales, pero provocan estantes vacíos, tiendas cerradas y gasolineras vacías», explica la profesora de economía Lili Carneglia. «Esto ocurre porque los bajos precios impuestos empujan a los consumidores a comprar más agua, gasolina, linternas, etc. Pero al mismo tiempo, los vendedores no están motivados económicamente para hacer un esfuerzo adicional para suministrar más de estas necesidades. ¿Por qué iban a gastar su tiempo o su dinero en traer más bienes durante una catástrofe sólo para venderlos al mismo precio que obtendrían en circunstancias normales? Este desequilibrio entre el interés de compradores y vendedores provoca escasez, dejando a muchos sin nada».

Un argumento a favor de permitir el «incremento de precios»: El alto precio incentiva a los proveedores a proporcionar más para satisfacer la alta demanda e incentiva a los consumidores a conservar lo que tienen para sus usos más valorados – Chris Freiman (@cafreiman) 28 de septiembre de 2022

Las leyes contra el abuso de los precios -y la actitud de desprecio hacia los «especuladores de precios» que impregna nuestra cultura- nacen de la falacia de que mantener los precios bajos hace que los bienes sean más accesibles para quienes los necesitan. En muchos casos, esto no es cierto. No se trata de tener un precio alto o un precio bajo. Es una cuestión de tener un precio alto o un estante vacío.

Y si alguien está realmente necesitado, puedes apostar que preferirá el precio alto a la estantería vacía cualquier día de la semana.

3) La falacia de que la autosuficiencia nos hace fuertes

Otra política que a veces se discute tras los huracanes es la Ley Jones. Oficialmente llamada Ley de la Marina Mercante de 1920, la Ley Jones prohíbe el transporte de mercancías por barco entre los puertos de Estados Unidos a menos que el barco esté construido y enarbolado en Estados Unidos, sea propiedad de estadounidenses y esté tripulado en al menos tres cuartas partes por estadounidenses.

La Ley Jones ha vuelto a ser un debate encendido recientemente debido a la situación de Puerto Rico. La isla está sufriendo los daños causados por el huracán Fiona y necesita desesperadamente suministros. El lunes, un barco que transportaba 300.000 barriles de combustible diesel de Texas, que se necesita desesperadamente, estuvo junto a la isla. Sin embargo, el barco no cumple la Ley Jones, por lo que tuvo que esperar a que se le concediera el miércoles una exención «temporal y específica» de la Ley para poder descargar el combustible.

Esta no es la primera vez que la Ley Jones ha sido eximida para facilitar los esfuerzos de socorro de los huracanes. También se eximió temporalmente tras el huracán Katrina, el huracán Sandy, el huracán Harvey, el huracán Irma y el huracán María. Casualmente, la exención por el huracán María también afectaba a Puerto Rico, también ocurrió a finales de septiembre (2017), y también tardó dos días en llegar.

Entonces, ¿por qué existe esta dañina Ley en primer lugar? Esencialmente, el objetivo es crear una industria naviera nacional «fuerte» para garantizar que los Estados Unidos no sean demasiado dependientes de otros países para su envío (también hay un argumento mercantilista, pero lo dejaremos de lado para esta discusión). Si exigimos que estos barcos sean totalmente estadounidenses, el razonamiento es que el transporte marítimo estadounidense prosperará y se podrá contar con él para facilitar el comercio y echar una mano en caso de que se necesite para la defensa nacional. El temor es que los puertos estadounidenses, en ausencia de estas restricciones, se vean dominados por buques extranjeros construidos en astilleros extranjeros y, en caso de guerra, esos buques sean llamados a sus puertos de origen, dejando a Estados Unidos con pocos buques y poca infraestructura de astilleros para utilizar con fines comerciales (o para requisar para la guerra).

La idea de que es bueno para una nación ser «autosuficiente» en ciertas industrias clave como el transporte marítimo es un típico argumento proteccionista, pero tiene serios problemas. Aunque parezca que ser «autosuficientes» nos hace fuertes y que ser «dependientes» de otras naciones nos hace débiles, la realidad es exactamente lo contrario.

Imagina que intentas hacer que tu casa sea autosuficiente, o incluso tu ciudad o estado. Tendrías que cultivar todos tus alimentos, extraer tu propio metal y fabricar todo tú mismo. Incluso si el comercio sólo estuviera restringido en algunas industrias, no tardarías en convertirte en un peso ligero económicamente comparado con lo que podrías haber sido. Tu tecnología se quedará atrás y te costará acumular capital. En resumen, tu economía se verá gravemente debilitada.

Este es el resultado inevitable de las restricciones comerciales. En la medida en que te aíslas del mundo, te paralizas. Y esto es tan cierto a escala nacional como a escala más local.

«Lo que la protección nos enseña», dijo el economista Henry George (1839-1897), «es a hacernos a nosotros mismos en tiempo de paz lo que los enemigos pretenden hacernos en tiempo de guerra».

Todo esto para decir que la obstaculización de la ayuda en caso de catástrofe no es más que una de las muchas formas en que la «autosuficiencia» nos empeora.

https://youtu.be/zvwg2iFzcG0

Prepararse para lo peor

Al igual que con los huracanes, la clave para mitigar los daños de las falacias económicas es estar preparados para ellas. Si no tenemos ni siquiera conocimientos básicos de economía, nos estamos exponiendo a ser engañados, y eso tiene consecuencias reales.

Así que, del mismo modo que nos tomamos tiempo para tapar nuestras ventanas y abastecer nuestras despensas, tomémonos también tiempo para aprender economía y pensar en algunas de las falacias económicas más comunes.

Dado lo que está en juego, es lo más prudente.

Este artículo ha sido adaptado de un número del boletín electrónico FEE Daily.

Patrick Carroll tiene una licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad de Waterloo y es miembro editorial de la Fundación para la Educación Económica.