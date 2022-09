La llegada del huracán Ian al oeste de Florida, en Estados Unidos, no solo significó la evacuación previa de dos millones de ciudadanos, sino el destrozo de viviendas y lugares públicos por inundaciones. Con vientos de 185 kilómetros por hora, se espera que el ojo del huracán se mueva en las próximas horas hacia el centro de Florida y se acerque a los estados de Carolina del Sur y Georgia.

Las miradas están puestas ahora en los numerosos daños que está dejando «Ian», y por ende, medios estadounidenses reportan minuto a minuto. La cadena progresista CNN se unió el hilo informativo no solo con informes desde las calles de Florida, también con entrevistas a expertos cargadas de su acostumbrado tono político-ideológico. Fue así como el conductor Don Lemon decidió insinuarle al director de la principal agencia científica de EE. UU. dedicada a los océanos, que la causa del huracán Ian podía ser el cambio climático.

Así como grupos progresistas se han apropiado de la bandera del cuidado del ambiente para ganar simpatías y fondos, esta vez desde CNN buscaron cambiar la retórica alrededor del huracán Ian para centrarla en el cambio climático. Un tema que en EE. UU. está siendo usado con fines partidistas y alejado de verdaderas soluciones.

Durante un segmento televisado, Lemon preguntó a Jamie Rohme, director interino del Centro Nacional de Huracanes de la NOAA, «qué efecto tiene el cambio climático en este fenómeno». La respuesta del experto fue tajante a pesar de la insistencia del conductor.

El experto descartó la teoría progresista del conductor de CNN. Pero Lemon quiso cerrar con un comentario irónico al no poder refutar al experto. «Crecí allí y estas tormentas se están intensificando, algo está causando que se intensifiquen».

