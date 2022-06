El hombre acusado de agredir a Dave Chappelle a principios de este mes concedió una entrevista al New York Post, en la que dijo que los chistes del cómico eran «desencadenantes».

El New York Post informó:

[Isaiah] Lee dijo que esperaba pasar un «buen rato» en el espectáculo «Netflix es una broma» del 3 de mayo – pero se enfadó y se frustró cuando Chappelle bromeó sobre sus controversias anteriores con la comunidad LGBTQ, así como la falta de vivienda.

¿Es este hombre Patricio Estrella de Bob Esponja? Porque parece que vive bajo una roca. ¿Cómo si no podría comprar una entrada para un especial de Chappelle sin esperar escuchar algunos chistes ofensivos?

PUBLICIDAD

(Aún más extraño: Lee es un rapero aficionado que hizo un video musical entero sobre Chappelle).

El video de la actuación de Dave Chappelle muestra a Lee abordando al cómico en el escenario del Hollywood Bowl. Los guardias de seguridad abatieron rápidamente al agresor. La policía dijo que llevaba un cuchillo, pero él afirma que no lo tenía en la mano durante el incidente. El fiscal de distrito demócrata de Los Ángeles, George Gascón, se negó a presentar cargos por delitos graves contra Lee, pero el atacante acusado de Chappelle fue acusado por un apuñalamiento no relacionado.

Lee dijo: «Quería que supiera que la próxima vez, debería considerar primero pasar a revisión su material por la gente a la que podría afectar».

En esto, estoy de acuerdo con Lee: Chappelle debería haber hablado con personas que se sentirían ofendidas por sus chistes, para poder reírse en sus caras. Toda la tesis del último especial de Chappelle, The Closer, es que la gente que se niega a aceptar un chiste y exige que el humor se adhiera a su dogma político nos dejaría con un sustituto milimetrado de la comedia.

Independientemente de que las afirmaciones de Isaiah Lee sobre sus motivaciones se sostengan en el escrutinio, sus acciones arrojan luz sobre dos ideas que están destruyendo al arte y a la sociedad civil: que los sentimientos causan un verdadero daño y que la agresión física es una respuesta aceptable al desacuerdo.

Lee es, según sus abogados, un enfermo mental, pero mucha otra gente comparte sus creencias malignas.

Desde el punto de vista de quienes se oponen a estos conceptos, se ha argumentado contra ellos tantas veces que se ha convertido en algo elemental, y sin embargo estas falacias persisten. Es como aquella escena de lucha al final de En busca del arca perdida en la que los golpes de Harrison Ford no tenían ningún efecto sobre el fornido mecánico calvo.

Por lo visto, todavía hay que decir que sentirse ofendido no es un daño material. Me recuerda el famoso tuit de Tyler the Creator: «Hahahahahahahaha Cómo el [improperio] es real el ciberacoso Hahahaha […] Sólo aléjate de la pantalla […]». Pero al menos en el caso del ciberacoso, puede implicar amenazas y un acoso persistente que alguien no puede ignorar fácilmente. En el caso de este tipo en la actuación de Dave Chappelle (al igual que en el caso notablemente similar de Will Smith hace unos meses), literalmente acaba de escuchar un chiste que no le gustó y actuó como si le hubieran hecho daño.

El psicólogo Jonathan Haidt y el abogado Greg Lukianoff escribieron en su libro de 2018, The Coddling of the American Mind, sobre cómo la idea de que las emociones negativas equivalen a un verdadero daño es una «gran falsedad» que está generando división en nuestra sociedad. Los autores explican que el razonamiento emocional está «entre las distorsiones cognitivas más comunes» reconocidas en psicología y decirle a la gente que no cuestione sus sentimientos empeora la enfermedad mental. Citando al filósofo Epicteto, «Lo que realmente nos asusta y consterna no son los acontecimientos externos en sí mismos, sino la forma en que pensamos en ellos»-, señalan que las emociones no necesariamente nos dan una imagen fiel de la realidad.

El corolario del razonamiento emocional es que la violencia es una respuesta justificada a lo que en realidad son interacciones no violentas. Esto es un paso hacia atrás. La nueva norma es que en lugar de que te llamen la atención o te corrijan cuando a la gente no le gusta lo que dices, te pueden agredir físicamente. La civilización depende de nuestra capacidad para cooperar y discutir las diferencias. Pero en la medida en que existían en primer lugar, parece que se están abandonando los pactos pacíficos de la sociedad. Estamos evolucionando hacia una era de violencia, en la que la gente puede pisotear desnudamente los derechos de los demás, siempre que estén seguros de que pueden salirse con la suya. La fuerza, y no la razón, se está convirtiendo en el principio por el que se deciden los conflictos.

Si vamos a aceptar que las palabras justifiquen la violencia, mejor dejar de lado toda pretensión, volver a la época de los cavernícolas y ser gobernados por el macho alfa que mejor sepa golpear el cráneo de sus enemigos con un garrote de madera.

PUBLICIDAD

Nota del editor: Esta es una versión de un artículo publicado en el Out of Frame Newsletter, un boletín electrónico sobre la intersección del arte, la cultura y las ideas. Luego en FEE.org

Matt Hampton es el asociado de contenido de comentarios de la Fundación para la Educación Económica