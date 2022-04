Nota del editor: Esta es una versión de un artículo publicado en Out of Frame Weekly, un boletín electrónico sobre la intersección del arte, la cultura y las ideas. Suscríbete aquí para recibirlo en su bandeja de entrada todos los viernes].

Es un eufemismo de 2022 decir que se ha discutido mucho sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar porque éste hizo un chiste sobre la esposa calva de Smith.

¿Fue inapropiado el chiste? ¿Fue la bofetada a Will Smith un montaje para conseguir audiencia? ¿Cómo afectó el matrimonio de Smith su reacción? ¿Podemos culpar a The Slap de la supremacía blanca? ¿Debería la Academia quitarle su premio? Todas son preguntas interesantes, pero no tienen nada que ver con el hecho más notable de la situación: Que un gran número de personas piensa que fue excusable que Smith abofeteara a Rock por una broma.

Para lo que valen las encuestas, el 52% de los estadounidenses cree que Rock tuvo más culpa que Smith, según una encuesta realizada por Blue Rose Research a más de 2.000 personas.

Si abres las redes sociales podrás confirmar este hecho por experiencia propia, ya que te bombardean con un aluvión de opiniones a favor de Smith, entre las que se incluyen:

«Pero su broma fue de mal gusto».

Mucha gente dice que Rock se equivocó al bromear sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, causada por un trastorno autoinmune.

Un tuit con más de 100.000 likes decía:

¡El único «chiste» de Chris Rock tiene sus raíces en el misoginismo, el texturismo y el capacitismo. Degradar a una mujer negra, en una sala llena de sus compañeros, por televisión en vivo y directo. El hecho de que ustedes [sic] no vean eso como algo violento va más allá de mí».

Esta idea también fue recogida en artículos de Time («Don’t Overlook the Misogynoir That Lies at the Root of the Will Smith-Chris Rock Incident») y PopSugar («Jada Pinkett Smith’s Alopecia Is Not a Joke For Your Oscars Entertainment»). Citando el artículo de PopSugar, que fue tendencia en Twitter:

La insinuación de Rock de que no puede esperar a verla en «G.I. Jane 2» fue insensible. Intentó continuar con una larga tradición en la que las mujeres negras suelen ser las que reciben las bromas sobre su apariencia y se espera que sigan aguantando los golpes y se rían de ello.

«Pero la libertad de expresión tiene consecuencias».

Muchas personas defienden a Smith diciendo que la libertad de expresión no significa que la gente sea inmune a las consecuencias.

Aunque es cierto, esta afirmación es bárbaramente irrelevante como defensa de la brutalidad de Smith.

Nadie quiere vivir en un mundo en el que uno puede ser atacado porque a alguien no le gusta lo que ha dicho y en el que esta violencia sea aceptada. El hecho de que, aparentemente, vivamos en una sociedad así no hace que sea moralmente correcto.

Esto se ha dicho tantas veces que suena básico para la gente que está de acuerdo con ello, pero aparentemente hay mucha gente que necesita oírlo repetir: Las palabras no justifican la violencia. Esto es cierto independientemente de lo mucho que hagan que alguien se sienta ofendido o irrespetado. Se puede justificar que alguien responda a una ofensa percibida, pero no con violencia.

«Pero él estaba defendiendo a su mujer».

La actriz Tiffany Haddish, quien también tiene el pelo extremadamente corto, dijo: «Eso es lo que se supone que debe hacer tu marido, ¿no? Protegerte. […] Fue lo más bonito que jamás haya visto «.

Esta es la narrativa común de quienes defienden a Smith, pero las personas que vieron los Oscars notarán que Jada Pinkett Smith no fue atacada. Véase más arriba.

Del mismo modo, Marjorie Taylor Greene, diputada estadounidense por Georgia, tuiteó: «Tengo que decir que aprecio la respuesta del macho alfa de un marido que defiende a su mujer».

Esto viene de la misma congresista que a menudo critica la cultura de la cancelación, que llevaba una máscara de «CENSURADO» durante el segundo *impeachment de Donald Trump y que se hizo la víctima cuando los periodistas sacaron viejas publicaciones en las redes sociales apoyando asesinatos contra Barack Obama y Hillary Clinton. Entonces, ¿las amenazas de violencia y la mentira sobre unas elecciones no deberían tener consecuencias, pero los chistes de G.I. Jane sí?

Los defensores de la bofetada están divididos por igual en todo el espectro político, lo que sugiere que muchas personas (como Greene) que se autodenominan defensores de la libertad de expresión están de acuerdo con que Rock sea abofeteado.

Esto demuestra que mucha gente no cree realmente en el principio universal de que las palabras no deben ser respondidas con violencia o censura a menos que causen un daño real. En cambio, quieren que la gente sea libre de decir las cosas que le gustan, y que se les censure si dicen cosas que no les gustan.

Esto no es nada nuevo. Hace casi 200 años, el filósofo inglés, John Stuart Mill, se lamentaba de que «no existe, de hecho, ningún principio reconocido por el que se compruebe habitualmente la conveniencia o inconveniencia de la interferencia gubernamental. La gente decide según sus preferencias personales».

Aunque La Bofetada no tiene que ver con el gobierno, la situación es la misma.

¿Qué tan raro es ver a personas que defienden el principio de la libertad de expresión basándose en los principios, independientemente de si están de acuerdo con las ideas concretas que se expresan (como cuando la Unión Americana de Libertades Civiles defendió los derechos de los neonazis)? ¿Y qué tan común es que la gente diga «creo en la libertad de expresión, pero no para cosas que son realmente malas»? Hay una línea que no se puede cruzar»?

Al parecer, para mucha gente, esa línea son los chistes sobre la calva de Jada Pinkett Smith.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org