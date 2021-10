No se puede promover la libertad e igualdad censurando el humor. La cultura de la cancelación, que busca desaparecer toda expresión que no esté alineada con el progresismo, se han ensañado con el comediante Dave Chappelle por haber hecho bromas sobre las personas trans en su serie The Closer, disponible en Netflix, lo cual resultó ofensivo para los propósitos de la agenda LGBT.

Incluso hubo una marcha en contra de la popular plataforma de streaming y del comediante. Empleados de Netflix salieron de sus oficinas como protesta.

Aunque Chappelle está dispuesto a dialogar, asegura que no dará marcha atrás y que no cederá ante «las demandas de nadie».

«Se ha dicho en la prensa que me invitaron a hablar con los empleados transgénero de Netflix y me negué. Eso no es cierto, si me hubieran invitado lo habría aceptado, aunque estoy confundido acerca de lo que estaríamos hablando”, dijo Chappelle.

Y posteriormente agregó: «Dije lo que dije, y vaya, escuché lo que dijiste. Dios mío, ¿cómo no iba a hacerlo? Dicen que quieren un entorno de trabajo seguro en Netflix. Parece que soy el único que ya no puede ir a la oficina».

El humorista destacó la contradicción de los «espacios seguros» que el progresismo promueve en las universidades y ahora en los espacios de trabajo. Y evidenció cómo justamente no aplica a gente como él, que dice lo que piensa.

I've noticed the Trans community thats dragging Dave Chapelle for Hannah Gadsby are the SAME people that are AWFULLY quiet about Daphne Dorman, a trans comedian that the community bullied into Suicide.

Alot of yall havent watched the Closer and it shows..😑 pic.twitter.com/kkarOGzaZ0

— First-Last-Name (@Only_Tony_) October 26, 2021