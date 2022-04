¿Pueden complicarse las cosas para el actual Gobierno estadounidense teniendo en cuenta que se enfrenta a una inflación histórica, mientras trata de aliviar los precios de la energía y mantener el orden geopolítico mundial? La respuesta es sí. Siempre se puede estar peor. Justo en este punto de declive está la Administración Biden con el desplome de su imagen y la desconfianza creciente de los ciudadanos y partidarios. Recientemente se ganó enemistades entre ambientalistas que observan cómo quiebra sus promesas. Ahora, senadores y congresistas de su propio partido están tratando de poner freno a sus decisiones en materia migratoria.

El punto de la discordia lo marca esta vez la política migratoria conocida como «Título 42». Quedará anulada el próximo 23 de mayo y eso traerá mayor número de cruces irregulares en la frontera sur, ya saturada. Las instancias gubernamentales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) lo saben y por eso tratan de prepararse para lo que se viene. Desde el Capitolio también están conscientes de eso sin importar el bando político.

Por eso 10 demócratas anunciaron su oposición a que la política migratoria firmada durante la presidencia de Donald Trump quede sin efecto. Es un nuevo capítulo de las diferencias internas dentro del partido mas no es el primero. El enorme paquete de gastos propuesto por el presidente Joe Biden el año pasado también detonó molestias. Los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema se separaron de la propuesta recibiendo incluso críticas del socialista Bernie Sanders. Hoy también se oponen a la anulación del Título 42.

Good morning from Eagle Pass, TX, where we have already witnessed multiple groups taking their chances in the river to cross into the U.S. illegally. There were 2,300+ crossings over the holiday weekend, including 57 unaccompanied children. @FoxNews pic.twitter.com/LvBcHGMjZU

— Bill Melugin (@BillFOXLA) April 19, 2022