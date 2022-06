El 8 de junio de 2019 marcó el 70º aniversario de la novela distópica 1984 de George Orwell. No faltarán artículos de opinión que malinterpreten su legado. Se centrarán en las redes sociales, las cámaras de seguridad, la recopilación de datos y las «fake news«. ¿El problema? La novela no era un comentario sobre los aspectos negativos de la tecnología. Pretendía advertir sobre la creciente propagación del comunismo.

En las décadas transcurridas desde su publicación, el contexto de la obra magna de Orwell se ha perdido. Lo que queda en la memoria cultural son simplemente fragmentos del panorama general: la censura gubernamental, las omnipresentes cámaras de vigilancia y los ingeniosos neologismos de Orwell (Newspeak, doble pensamiento y pensamientos criminalizados, entre otros). Este recuerdo selectivo ha llevado a una lectura errónea generalizada de la advertencia original del libro.

1984 era sobre la Unión Soviética

Todos los libros de Orwell fueron escritos con un mensaje y 1984 no es una excepción. Fue una de las pocas voces literarias de la izquierda que reconoció y denunció los abusos de los derechos humanos en la Unión Soviética y su obra de ficción se basa en gran medida en el régimen totalitario real de Joseph Stalin. La escasez de alimentos, el control gubernamental de la prensa, la militarización de la cultura, el espionaje de los ciudadanos y las detenciones y torturas masivas de los supuestos «enemigos» formaban parte de la vida en la Rusia soviética.

La anterior novela de Orwell, Rebelión en la granja, escrita en 1943, fue rechazada por los editores británicos, temerosos de que su crítica a la revolución bolchevique ofendiera a los aliados soviéticos en un momento en que se les necesitaba para ayudar a derrotar a la Alemania nazi. No se publicó hasta el final de la guerra, lo que enfureció a Orwell. Temía que si las democracias occidentales no se mantenían firmes contra el comunismo, se produciría una rápida capitulación que llevaría al fin de la libertad tal y como la conocían.

Una rápida búsqueda de noticias en Internet sobre 1984 no mostrará ninguna mención a la Unión Soviética. Sin embargo, aparecerá un sinfín de artículos que proclaman el cumplimiento de las profecías de George Orwell en Occidente. A diferencia de Rebelión en la granja, que sólo puede interpretarse de una manera, 1984 se ha convertido en un test de Rorschach, que revela más sobre el lector que sobre el texto mismo.

Perspectivas partidistas

Desde la izquierda, la mayoría de los artículos y blogs actuales proyectan el personaje del «Gran Hermano» sobre el presidente Donald Trump, como la columna de Eliot Namay en la edición del 6 de mayo del Charleston Gazette-Mail. Suelen concentrarse en el populismo febril de Trump y en su inclinación a hablar de forma impulsiva, lo que puede llevarle a jugar rápidamente, perdiendo con los hechos.

Las ventas de 1984 se dispararon dramáticamente después de su toma de posesión en 2017, cuando el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, pregonó (incorrectamente) la «mayor audiencia jamás vista en una toma de posesión». La asesora de Trump, Kellyanne Conway, defendió más tarde la afirmación en Meet the Press, soltando la ahora infame frase «hechos alternativos». Decenas de noticias compararon su metida de pata con el «Newspeak» de Orwell y el «doble pensamiento». También es bastante común leer comparaciones de los mítines de Trump con los «Dos minutos de odio» descritos en 1984.

Las comparaciones de la derecha, por otro lado, se centran generalmente en los códigos de expresión políticamente correctos de los colegios y universidades o en la recopilación masiva de datos de las grandes empresas tecnológicas como Facebook y Google, advirtiendo a los lectores de que «el Gran Hermano te está vigilando.» Kalev Leetaru explora ambas cuestiones en su columna del 6 de mayo publicada en Forbes, donde compara la tendencia del desplante en las redes sociales con la condición de la «no persona» de Orwell. Cabe destacar que las ventas de 1984 también se dispararon en 2013 después de que Edward Snowden filtrara detalles sobre la recopilación masiva de registros telefónicos y de Internet por parte de la NSA. A esto le siguió una serie de artículos en los que se afirmaba que 1984 había llegado.

Una cierta cantidad de hipérbole es una característica de los informes y comentarios de hoy en día, pero las comparaciones actuales con 1984 son inapropiadas. De nuevo, George Orwell escribía sobre un régimen específico. El Gran Hermano era una referencia obvia al «Tío Joe» Stalin, un dictador singularmente malvado. Trump tiene sus defectos, pero no es Stalin. Un presidente propenso a la exageración no equivale a una prensa controlada por el gobierno (que tenía la Unión Soviética). El «odio de dos minutos» recordó la demonización pública de Stalin contra Trotzky, que se atrevió a criticar las tácticas de Stalin. La recogida de datos es una preocupación creciente, sin duda, pero no precede a un aterrador toque de puerta del KGB.

La comparación correcta es con el comunismo

Esto no quiere decir que Orwell estuviera equivocado. De hecho, fue bastante clarividente. La historia que contó en 1984 se reproduce en las dictaduras comunistas de todo el mundo de forma deprimentemente predecible. Las raciones de comida son escasas y miserables en el mundo futuro de Orwell y la escasez de alimentos o las hambrunas han sido una característica constante de los países comunistas. Ucrania, China y Camboya experimentaron hambrunas forzadas dirigidas a poblaciones específicas, pero todo el bloque comunista experimentó escasez periódica de alimentos debido a los fallos de la planificación central. La hambruna de Corea del Norte de finales de la década de 1990 mató a casi el 5% de su población y Venezuela ha experimentado una escasez continua de alimentos desde 2010.

El protagonista del libro, Winston Smith, menciona que sus padres desaparecieron durante «las purgas». La Unión Soviética realizó las primeras purgas masivas de enemigos políticos, pero otras naciones comunistas siguieron su ejemplo. China, Vietnam, Camboya y Corea del Norte han llevado a cabo asesinatos masivos por motivos políticos. Orwell pasa página tras página detallando el encarcelamiento y la tortura de Winston. Nos viene a la mente el sistema soviético del Gulag, la infame prisión rumana de Pitesti y los campos de reeducación vietnamitas de la posguerra. En la actualidad, Corea del Norte y China disponen de campos de trabajo para los enemigos del Estado.

¿Vigilancia masiva? Corea del Norte lidera el grupo, con tres organizaciones gubernamentales que emplean a más de 200.000 informantes dedicados a espiar a sus propios ciudadanos. China se está preparando para llegar a ser un completo 1984 con el despliegue del «Sistema de Crédito Social», apoyado por la tecnología de reconocimiento facial.

Corea del Norte censura toda la prensa exterior, como intentaron hacer la mayoría de los satélites soviéticos. El 31 de mayo, CBS News informó de que el gobierno chino estaba deteniendo a cualquier persona relacionada con las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989, en previsión del 30º aniversario de la masacre. Los funcionarios del gobierno borraron rápidamente las referencias en línea y se prohibió la mención pública de los acontecimientos. Eso sí que es un agujero en la memoria.

La libertad debe ser vigilada y los ciudadanos tienen derecho a quejarse de la recopilación de datos que se salten los límites de la privacidad o de un presidente que se desentiende de la verdad. Sin embargo, comparar nuestra sociedad abierta con el estado policial previsto en 1984 es descuidadoso e imprudente. Minimiza el sufrimiento de los que han vivido —y los que siguen viviendo—en la pesadilla totalitaria.

Este artículo fue publicado inicialmente FEE.org

Shawnna Morris es repartidora y autora del blog Cold War History .