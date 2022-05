La obra de George Orwell 1984 está considerada como una de las mejores novelas del siglo XX.

El crítico literario británico V. S. Pritchett podría haber hablado en nombre de muchos en su reseña para el New Statesman:

«No creo haber leído nunca una novela más aterradora y deprimente», escribió Pritchett tras la publicación de Mil novecientos ochenta y cuatro; «y sin embargo, es tal la originalidad, el suspenso, la rapidez de la escritura y la indignación fulminante que resulta imposible dejar el libro».

Más de 70 años después de su publicación en 1948, la obra maestra de Orwell encabeza habitualmente la lista de libros más vendidos de Amazon. (En enero de 2017, Penguin Random House encargó 75.000 nuevos ejemplares de Mil novecientos ochenta y cuatro tras un repunte de las ventas del 9.500 %, según The New York Times).

Hoy en día no es raro encontrar a personas influyentes, tanto de la derecha como de la izquierda, que invocan el libro de Orwell para denunciar las acciones emprendidas contra ellos o para atacar a sus oponentes políticos. En 2021, el senador conservador estadounidense Josh Hawely dijo que la decisión de Simon & Schuster de cancelar el contrato de su libro «no podía ser más orwelliana», mientras que los medios de comunicación de izquierdas afirmaban constantemente que el ex presidente Donald Trump era el Gran Hermano personificado.

Algunos de los paralelismos con 1984 que vemos hoy en día son francamente escalofriantes, mientras que otros parecen tontos. La pregunta es, ¿cómo se separa la hipérbole sin aliento de las amenazas genuinas?

Para responder a esta pregunta, es útil observar las inspiraciones del libro de Orwell, una alegoría aterradora que detalla el intento de un hombre de mantenerse cuerdo en un Estado totalitario que tortura la verdad -y a las personas- para controlar la sociedad.

He aquí tres inspiraciones de la vida real para la novela distópica de Orwell.

1. El comunismo

Mucha gente sabe que Orwell fue socialista durante muchos años. Menos gente sabe que Orwell se volvió escéptico del colectivismo, que llegó a ver como «no es intrínsecamente democrático, sino que, por el contrario, da a una minoría tiránica poderes tales como los inquisidores españoles nunca soñaron».

Por eso hay un acuerdo general en que Orwell «modeló el gobierno totalitario de la novela a partir de la Rusia estalinista y la Alemania nazi», dos estados colectivistas hostiles a la propiedad privada y la libertad económica.

Aunque algunos pueden discutir sobre el grado en que estos estados eran comunistas/socialistas/fascistas, lo que es importante entender es que Orwell estaba modelando su distopía en los estados socialistas, particularmente en los comunistas.

El propio Orwell lo deja perfectamente claro en una carta que escribió a Sidney Sheldon, el hombre que compró los derechos escénicos de Nineteen Eighty-Four.

«[Mil novecientos ochenta y cuatro] se basó principalmente en el comunismo, porque es la forma dominante de totalitarismo», respondió Orwell al Sr. Sheldon, «pero intentaba principalmente imaginar cómo sería el comunismo si estuviera firmemente arraigado en los países de habla inglesa y dejara de ser una mera extensión del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso».

2. WE, una novela de Yevgeny Zamyatin

Es probable que poca gente haya oído hablar de NOSOTROS, una obra de ficción distópica que nunca llegó a tener la fuerza de Mil novecientos ochenta y cuatro. Pero está claro que el libro influyó en Orwell, quien revisó la obra tras la muerte de su autor, Yevgeny Zamyatin.

Nacido en Lebedyan, Rusia, en 1884, Zamyatin fue un socialista entusiasta que se afilió al Partido Bolchevique y participó en la Revolución Rusa de 1905. Tras la Revolución de Octubre, de la que fue testigo directo tras regresar de Inglaterra, Zamyatin «se lanzó de cabeza a trabajar por el partido, formando parte de las juntas directivas de las organizaciones literarias y ofreciendo conferencias sobre el arte de la ficción», escribe la especialista en literatura rusa Jennifer Wilson en The New York Times.

En 1920-21, Zamyatin escribió NOSOTROS, una novela distópica ambientada 1.000 años en el futuro, que explora la presión para conformarse en una sociedad autoritaria que se burocratizó por completo.

NOSOTROS causó sensación en la Unión Soviética y no de buena manera.

El libro cayó rápidamente bajo la mirada de los censores literarios, que prohibieron la novela antes de su publicación —a pesar del entusiasmo del Partido de Zamyatin— convirtiéndola en «la primera novela oficialmente prohibida en la Unión Soviética», según Wilson. El libro no se publicó hasta 1924, cuando la editorial E. P. Dutton publicó una traducción al inglés y Orwell no la revisaría sino 20 años después.

El grado de influencia de Nosotros en Mil Novecientos Ochenta y Cuatro es discutible, pero The Guardian señala muchas de las similitudes entre los libros.

Los personajes de Nosotros están numerados en lugar de tener nombre: su Winston Smith es D-503, y su Julia I-330. Su Gran Hermano es conocido como el Benefactor, una figura más humana que el dictador casi mítico de Orwell, que en un momento dado llama por teléfono a D-503 («¿D-503? Ah… Está hablando con el Benefactor. ¡Infórmeme inmediatamente!»). Mientras que los apartamentos de Orwell se completan con una «telepantalla» que todo lo ve, los edificios de Zamyatin son simplemente de cristal, lo que permite a cada uno de los residentes -y a los «guardianes» que los vigilan- ver el interior siempre que quieran. La pista de aterrizaje uno, u Oceanía, se llama OneState. En lugar de preguntarse por 2+2=5, su protagonista se inquieta por la raíz cuadrada de -1.

Los lectores pueden determinar por sí mismos hasta qué punto creen que NOSOTROS influyó en Mil novecientos ochenta y cuatro. Lo que está claro es que Orwell leyó el libro, se vio influenciado por él y vería publicada su propia novela distópica sólo dos años después de haber revisado la obra de Zamyatin.

3. La propaganda de la Guerra Civil española

Tal vez el tema más importante de Mil novecientos ochenta y cuatro sea la idea de los totalitarios que intentan controlar la palabra para moldear la realidad.

A lo largo de su vida y de su carrera, Orwell estuvo motivado por el deseo de mantenerse apegado a la verdad, y su experiencia en la Guerra Civil española lo sacudió profundamente. Durante ese conflicto —una guerra en la que participaban fascistas contra comunistas— Orwell fue testigo de la propaganda de guerra y de su impacto corrosivo sobre la verdad en los periódicos ingleses.

En su obra George Orwell: My Country Right or Left, 1940-1943, Orwell describió lo mucho que esto le asustó.

«…Vi informes periodísticos que no guardaban ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que implica una mentira ordinaria. Vi cómo se informaba de grandes batallas en las que no se había combatido y un silencio total en las que habían muerto cientos de hombres. Vi a tropas que habían luchado valientemente denunciadas como cobardes y traidores y a otros que nunca habían visto un disparo aclamados como los héroes de victorias imaginarias; y vi a los periódicos de Londres vendiendo al por menor estas mentiras y a intelectuales ansiosos construyendo superestructuras emocionales sobre eventos que nunca habían ocurrido».

El roce de Orwell con el totalitarismo, la guerra y la propaganda estatal le dejó aterrado al pensar que «el concepto mismo de verdad objetiva se está desvaneciendo en el mundo».

Esto sería una perspectiva aterradora en cualquier momento, pero lo fue especialmente durante el período en que Orwell estaba escribiendo Mil novecientos ochenta y cuatro, cuando el escenario mundial parecía estar preparado para una guerra (fría) perpetua.

***

Es probable que hoy en día pocos descarten el libro de Orwell como un mero producto de la literatura distópica.

Al fin y al cabo, «Mil novecientos ochenta y cuatro» es, en gran medida, una historia sobre el intento de un hombre de mantener el control de la verdad y la realidad frente al poder del Estado y una propaganda interminable. En 2022, seguramente es una historia con la que todos podemos identificarnos.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.