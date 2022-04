La empresa matriz de Facebook, Meta, acaba de anunciar que está planeando establecer una nueva sede en Kansas City, Missouri.

Los legisladores anunciaron la mudanza el miércoles expresando su entusiasmo por los 1.200 puestos de trabajo temporales y los 100 permanentes que creará Meta en la zona.

El traslado se produce después de que el gobierno local aprobara un campus tecnológico que recibió 8.200 millones de dólares en incentivos fiscales que Meta, a través de su empresa fantasma Velvet Tech Services LLC, impulsó.

Kansas City es el área metropolitana más cerca de mí, así que este anuncio me pareció especialmente interesante. Aunque estoy en el lado de Kansas, la propia Kansas City está para mí a menos de una hora en carro.

Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no me entusiasmaba la idea de que Meta y Zuckerberg se mudaran al lado.

Elección de ganadores y perdedores

Hace unos tres años escribí un artículo con Rosolino Candela sobre los incentivos fiscales a las empresas y algunos de los problemas asociados. Con esa experiencia, lo primero que pensé al ver los titulares de este acuerdo fue: «Debe de ser un paquete de incentivos enorme».

Y tenía razón.

El paquete incluía el derecho a no pagar ciertos tipos de impuestos sobre propiedades e ingresos personales durante 25 años. El valor total de esta reducción de impuestos se estima en 8200 millones de dólares.

A primera vista, a algunos lectores les puede parecer bien. ¿Podemos culpar a Meta por tratar de pagar lo menos posible en impuestos de la misma manera que culpamos a los individuos por cancelar sus gastos?

Lo que quiero decir no es que debamos culpar a Meta por aceptar incentivos fiscales. Sin embargo, el problema es más profundo que las simples exenciones fiscales.

Entender el canal a través del cual se da la exención fiscal nos ayudará a entender dónde está el problema.

Kansas City concede a Meta una exención mediante la emisión de Bonos de Ingresos Industriales (IRB) de diversos tipos. Y aunque los detalles pueden ser complicados, la principal característica de este tipo de bonos es que la ciudad conservará la propiedad legal del terreno y toda la propiedad durante el periodo de reducción de 25 años, de modo que siga estando exenta de impuestos locales y federales.

En otras palabras, no se trata de una simple desgravación fiscal, sino de una empresa conjunta público-privada.

El problema es evidente. Lo que hacen los gobiernos de Missouri y Kansas City cuando seleccionan a las empresas que van a recibir las IRB es elegir a los ganadores y a los perdedores.

En lugar de un mercado en el que las empresas compiten por un terreno o por los recursos para construir un determinado edificio, el gobierno está privilegiando a Meta ofreciéndole costos más bajos que los que pueden obtener sus competidores. El traslado de Meta a Kansas City no es el resultado del libre mercado, sino de la concesión de privilegios exclusivos.

El conocimiento en los mercados

Pero, ¿y qué? ¿Por qué habría de molestarme que el gobierno haya concedido privilegios especiales a Meta? Al fin y al cabo, traen puestos de trabajo.

Para entender por qué me molesta, consideremos el ejemplo de un centro comercial de propiedad privada. Los propietarios de centros comerciales tienen un espacio limitado en sus edificios para alquilarlo a diferentes tiendas. Imaginemos que Hollister, American Eagle y Bed Bath & Beyond compiten por un espacio en el centro comercial. ¿Cómo decidirán los propietarios quién debe estar en el centro comercial?

En primer lugar, los propietarios utilizarán los precios. Las empresas competidoras pueden presentar ofertas por el espacio y la empresa que esté más dispuesta a pagar por el espacio ganará la competición. Así, la empresa que más desea el espacio se lo queda. Esto parece un buen resultado, pero se pone aún mejor.

¿Por qué, por ejemplo, Bed, Bath and Beyond estaría más dispuesta a pagar por un espacio en el centro comercial que Hollister? Debe ser porque los propietarios de Bed Bath & Beyond creen que pueden obtener más beneficios que los de Hollister en ese espacio.

¿Y cómo puede ser esto? La única manera de que Bed Bath & Beyond obtenga más beneficios es que los consumidores valoren más que Hollister los productos que venden en relación con los costos de la empresa.

En otras palabras, la empresa que consiga el espacio en el centro comercial será, en última instancia, aquella cuyos propietarios crean que proporcionarán el mayor valor a los clientes del centro comercial sin tener en cuenta los costos.

En resumen, los valores de los clientes deciden en última instancia quién se queda con el espacio.

¿Y qué pasa si Bed Bath & Beyond sobreestima su éxito en el espacio? Bueno, si eso ocurre, la empresa empezará a tener pérdidas; finalmente se irá y pondrá el espacio a disposición de otras empresas más adecuadas si no es capaz de cambiar las cosas. Incluso si la empresa no lo hace tan mal como para tener pérdidas, en futuras guerras de ofertas la empresa ajustará su oferta para ajustarse a las expectativas más bajas, liberando potencialmente el espacio para otros.

Los indicadores de precios, ganancias y pérdidas del mercado garantizan que los escasos recursos, como el espacio del centro comercial, sean utilizados por el productor que más desean los consumidores.

Conocimiento distorsionado en los mercados

Ahora imaginemos un escenario diferente. Imaginemos que Bed Bath & Beyond sería la empresa que más beneficios obtendría en el espacio abierto, pero ahora el gobierno le dice a Hollister que si se instala no tiene que pagar el impuesto sobre la propiedad ni el impuesto sobre las ventas.

Como esto reduce el coste de Hollister y, por tanto, aumenta la rentabilidad, ahora Hollister puede tener una oferta más alta que antes. Es posible que esta política aumente tanto la rentabilidad de Hollister que supere la oferta de empresas que, de otro modo, serían más rentables sin la intervención del gobierno.

En última instancia, esto significa que los valores de los consumidores son pisoteados por el gobierno que elige a los ganadores y a los perdedores. Los consumidores ya no son soberanos sobre la asignación del espacio en los centros comerciales. El proceso político y el amiguismo reinan.

Por eso no me entusiasma tener a Zuck como vecino. La construcción de la sede de Meta utilizará recursos escasos que, de no haber intervenido el gobierno, probablemente se habrían utilizado de otra manera, una que se ajustara mejor a los deseos y necesidades de los consumidores. Si bien esto puede aumentar la riqueza de ciertos grupos de interés como Meta, ocurrirá a expensas de los valores de la sociedad en general.

El conocimiento en la política

Los problemas no acaban ahí, por desgracia. El hecho de que los políticos no puedan aprender el conocimiento generado por los precios, los beneficios y las pérdidas no significa que no aprendan en absoluto. En lugar de aprender sobre las valoraciones de los consumidores, los políticos éxitosos aprenden sobre cómo tener éxito en el proceso político.

Un ejemplo de este conocimiento «político» es que los políticos reconocen cómo ganar votos. Y, como se han dado cuenta, una de las mejores maneras de ganar votos es apoyando acuerdos que creen puestos de trabajo.

El empleo es un tema de conversación habitual entre los políticos, pero es importante recordar que el empleo es un medio, no un fin.

Por supuesto, el impacto de Meta será probablemente mayor que los 100 puestos de trabajo que prometen, pero esa no es la cuestión. Los nuevos puestos de trabajo, edificios o inversiones sólo son valiosos en la medida en que crean valor para los consumidores. Los puestos de trabajo pueden ser productivos o destructivos y, por tanto, no pueden ser necesariamente pregonados como un logro por los legisladores.

El gobierno podría crear cualquier número de puestos de trabajo contratando a personas para cavar agujeros y rellenarlos. Estos trabajos serían obviamente destructivos, ya que utilizan mano de obra y recursos escasos para una tarea inútil.

Si el objetivo son los puestos de trabajo, ofrecer exenciones fiscales a todos los empresarios de Missouri generaría un mayor rendimiento de los ingresos fiscales no percibidos que los 100 puestos de trabajo permanentes creados por 8.200 millones de dólares (82 millones por puesto de trabajo).

Otro tipo de conocimiento que aprenden los políticos es cómo complacer a los grupos de intereses especiales que tienen carteras gordas. Esto es lo que más me preocupa de que Meta se mude al lado.

Los políticos ganan cuando reciben grandes donaciones por parte de particulares y empresas. Para generar estas donaciones, tienen el incentivo de darle privilegios especiales a estas empresas e individuos.

Este amiguismo distorsiona el libre mercado y hace que el éxito de las empresas se base cada vez más en las relaciones políticas y no en la creación de valor. Meta no es ajena a esto.

Me parece poco probable que Facebook y Mark Zuckerberg estuvieran realmente preocupados por la integridad de las elecciones cuando las inundaron con «Zuckbucks». Parece más probable que esta decisión, y la decisión de Zuckerberg de testificar voluntariamente ante el Congreso hace unos años, tuviera más que ver con la creación de relaciones políticas que con el altruismo.

No tengo ninguna duda de que la sede de Zuckerberg en Missouri le dará un incentivo para interferir en la política de Missouri. Y, aunque afortunadamente vivo en el lado de Kansas City, no tengo ninguna duda de que hay un mayor incentivo para interferir en la política de Kansas City en general.

Personalmente, considero que la entrada de Meta a través de los IRB en Kansas City no es más que amiguismo y una peligrosa alteración del proceso de mercado que canaliza los recursos escasos lejos de los valores del consumidor y hacia el proceso político. En mi opinión, eso no es algo que deba entusiasmarnos.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Peter Jacobsen es profesor Asistente de Economía en la Universidad de Ottawa y Profesor Gwartney de Educación Económica e Investigación en el Instituto Gwartney. Recibió su doctorado en economía de la Universidad George Mason y obtuvo su licenciatura de la Universidad Estatal del Sureste de Missouri.