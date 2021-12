El anuncio sobre la creación de un metaverso por parte de Mark Zuckerberg sacudió al mundo. La utopía que planteó el creador de Facebook con un mundo virtual donde la gente pueda ir a conciertos, conocer otras personas, viajar, reunirse con amigos e infinidad de planes no solo levantó opiniones y análisis, también está impulsando la evolución de las criptomonedas y los NFT (tokens no fungibles).

Ahora, de por sí, las monedas descentralizadas están en pleno apogeo, desarrollándose en mundos virtuales completamente aparte del reseñado. Algunos expertos no los consideran metaversos, pero sí tienen ideas en común con este concepto. Ejemplos de ello son Axie Infinity, que se conoce por ser un videojuego en línea basado en NFT y desarrollado por el estudio vietnamita​ de Sky Mavis, cuya criptodivisa se conoce como AXS; Decentraland que es una plataforma de realidad virtual y cuenta con MANA, mientras que The Sandbox, otro juego de video que gana popularidad de manera progresiva, tiene a SAND como su símbolo de valor monetario.

Resulta curioso que este «territorio digital», por darle otro tipo de definición, hasta tenga su propio festival, creado justamente por Decentraland. Esto ocurrió por primera vez el pasado 9 de octubre, cuando los asistentes disfrutaron la música de DJ’s de todo el mundo y pudieron participar en un torneo del famoso juego Call of Duty en el edificio de Arvum Gaming. Todo fue absolutamente digital.

Basándose en el desarrollo de estas tecnologías, expertos están recomendando cuáles son las criptomonedas que los interesados deberían tener en la mira. «Yo compraría MANA Y AXS, porque son los dos mayores metaversos en funcionamiento», declaró a iPropUp Bernardo Schucman, vicepresidente senior de operaciones de centros de datos de CleanSpark, dedicada la minería de bitcoins.

El metaverso calificó entre las 14 tecnologías que van a revolucionar nuestra vida según un ranking de Bank Of America replicado por BBC. «Comprenderá innumerables mundos virtuales conectados entre sí y con el mundo físico».

El informe asegura que estos mundos generarán «una economía robusta» que abarcará desde el trabajo al ocio, «al mismo tiempo que transforma industrias y mercados de larga tradición como las finanzas y la banca, las tiendas y la educación, la salud y el fitness, así como el entretenimiento para adultos».

Pero lograr una sinergia entre criptomonedas y el metaverso no será fácil. Hasta ahora, Decentraland o Axie Infinity distan de ser metaversos. Son plataformas distintas, generalmente relacionadas con el mundo del videojuego, y con poca o ninguna conectividad entre sí. “Hoy en día es un mundo muy fragmentado y lo que propone Facebook es uno de tantos metaversos posibles”, es la afirmación de José Antonio Bravo, economista especializado en criptodivisas a El Confidencial.

“Ahora se ha introducido el concepto de emisión de moneda descentralizada, que creó Bitcoin, para sus economías”, explicó el economista. A su juicio, la clave es su trascendencia más allá del propio juego.

Ahí radica “la gran dificultad de las economías del metaverso”, debido a que “es complicado mantener el precio de una moneda que crece continuamente y sin una clara revisión”.

Desde el otro hemisferio miran atentos y parece que no están dispuestos a quedarse atrás. La reciente noticia de que China creó su propio «metaverso» es evidencia de ello. Se trata de una aplicación llamada XiRang ( «tierra de esperanza» en español). Allí el usuario podrá crear su avatar, tomar decisiones, visitar lugares que existen en el plano real o reunirse con otros usuarios en modo 3D.

Es «la era de la simbiosis entre el hombre y la computadora» según el director de gigante tecnológico chino Baidu, Robin Li. Un invento que no solo trasciende en esta área y plantea una competencia directa con la idea de Zuckerberg, sino que plantea nuevos retos estratégicos y si se quiere políticos entre Pekín y Estados Unidos. Tiene cierta similitud con la competencia espacial entre ambas naciones, solo que ahora la superioridad se busca en el plano virtual.

