Es oficial. Mark Zuckerberg anunció que Facebook pasará a llamarse Meta y se convertirá en una matriz que incluirá a todas las demás plataformas que maneja, como Instagram y WhatsApp. Pero más allá de eso, la empresa dará paso a todo un mundo digital que se instalará en el plano real.

Es un anuncio que también busca sacar a flote a la compañía luego de las numerosas polémicas. Hace poco salió a la luz cómo Zuckerberg financió centros electorales con condiciones específicas para promover el voto demócrata, sin mencionar su cuestionable papel regulando contenido durante el ataque al Capitolio en enero pasado o cómo afectó con un par de herramientas el tráfico digital de medios conservadores.

Dichos temas son tan solo la punta del iceberg. La exempleada Frances Haugen también reveló documentos internos que detallan cómo funciona la «toxicidad» de Instagram y la prioridad que Facebook da a las ganancias por encima de la seguridad pública.

El CEO de la red social anunció la novedad durante el evento Facebook Connect 2021, buscando que los problemas queden atrás, o al menos queden matizados. Ahora promete el «metaverso» para dar paso a «la siguiente versión de internet».

A continuación, un video sobre el alcance que tendrá:

Here’s our first sneak peek at Facebook’s so called metaverse, a virtual place where you can hang out with friends and so much more. pic.twitter.com/Ld5AY0WIz3

La empresa no ha ocultado sus intenciones para abarcar todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde tomarse un café hasta reunirse con seres queridos. En marzo de este año la plataforma difundió avances sobre investigaciones de interacción humano-computadora a través de la tecnología AR (augmented reality) con lentes que cruzan los límites de la ficción, acompañados de una pulsera y guantes «hápticos».

Podrías ir hasta la cafetería y los anteojos, a través de un sistema operativo, pediría la bebida por ti. A la vez, preguntaría si quieres escuchar tu podcast favorito y luego, al sentarte, se desplegarían una pantalla y un teclado virtual con la ayuda de los guantes «suaves y livianos». Si hay ruido los anteojos —utilizando sonidos virtuales— harán que no lo percibas.

Facebook Horizon es otro ejemplo. Facebook, ahora Meta, lo describe como una especie de «segunda vida» en realidad virtual. A través de otro aparato el usuario entrará a un mundo virtual para reunirse con amigos.

Lo que surgirá a partir de ahora son mayores preocupaciones éticas en torno a la vulnerabilidad a la que estarán expuesto los usuarios. Antes de las elecciones presidenciales, Facebook prohibió la difusión de anuncios políticos, pero con el nuevo nivel de tecnología, los controles podrían ser mucho mayores. De por sí, sobre la empresa pesa una demanda antimonopolio por presuntamente abusar de su poder de mercado en las redes sociales.

Facebook Horizon has officially been renamed to Horizon Worlds meanwhile users around the world are still left in the dark on when they can get access to this app. pic.twitter.com/OwwubinpFI

— Nathie (@NathieVR) October 28, 2021