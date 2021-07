Hay dos tipos básicos de progresistas. Los objetivos principales de uno de estos son reducir los desequilibrios de poder social y ayudar a elevar a los menos favorecidos de la sociedad. El otro tipo simplemente quiere controlar las jerarquías de poder político para diseñar la sociedad.

Por lo tanto, al hacer un caso progresista para la criptomoneda, es importante apelar al primer tipo. Algunos progresistas que dicen defender a los pobres apoyan, sin saberlo, las jerarquías que causan la pobreza. Una de esas jerarquías es la que está detrás del dólar estadounidense.

Redistribución: de pobres a ricos

El dólar no es sólo un trozo de papel. Simboliza un sistema. Y ese sistema beneficia a los ricos por diseño. La Reserva Federal —el Banco de Bancos que controla la oferta monetaria— tiene realmente el poder de gravar, en cierto modo. Pero ese poder impositivo es totalmente antidemocrático, no rinde cuentas y recae desproporcionadamente sobre los pobres.

Se llama inflación.

Tal y como la definen los economistas austriacos, la inflación es la práctica de imprimir dinero de la nada, lo que roba al pueblo su poder adquisitivo. Los verdaderos progresistas no deberían tolerar esta práctica porque acaba perjudicando a la gente trabajadora, especialmente a los pobres.

La inflación equivale a una especie de redistribución perversa de los pobres a los ricos, porque la redistribución funciona al servicio de los bancos centrales y sus amigos del sector financiero. Obviamente, la inflación también funciona en beneficio de los gobiernos, por no hablar de los buscadores de favores que dependen del gasto de deuda.

Como Dion Rabuoin escribe en Axios:

«La economía impulsada por la Fed se basa en la creación de billones de dólares —literalmente de la nada— que se utilizan para comprar bonos y empujar el dinero a una economía devastada por la pandemia que ha sido durante mucho tiempo dependiente del dinero gratis y cada vez es más adicto a este».

El problema es que la mayoría de estos recursos se quedan en la parte superior de la distribución de la renta. Ya sea en las grandes empresas o en los bancos, los más ricos comen primero y dejan muy pocas sobras. En la actualidad, gran parte de la inflación se manifiesta en los precios de los activos, como las acciones. Por otra parte, se manifiesta en el aumento de los precios de los alimentos y los materiales de construcción.

«Estamos viendo una inflación muy importante», dijo recientemente Warren Buffett. Por supuesto, dicha inflación se origina en la respuesta del Banco Central al exorbitante gasto federal.

Esta extraña realidad crea una disonancia cognitiva para algunos progresistas que piensan que el gobierno no puede hacer nada malo. Pero si hablamos de los fabricantes de misiles como de las megacorporaciones o de los millonarios que retiran el Medicare del erario público, hay muy pocos ángeles que hacen todos esos cheques con números en rojo.

Con el tiempo, la inflación despoja a los trabajadores pobres de sus escasos ahorros, ya que día a día cada dólar compra menos. No es de extrañar, pues, que muchos pobres recurran a los mismos bancos que se benefician de las políticas inflacionistas. La mayoría acaba muy endeudada. Por lo tanto, cuando los progresistas dicen que el capitalismo es un sistema que explota a los pobres para beneficiar a los ricos, tienen razón, al menos cuando el «capitalismo» se define como un sistema con la banca central en su núcleo.

Adoptar y ‘HODL’

Pero si todos estamos encerrados en la matriz del dólar, ¿Cómo puede un verdadero progresista lograr un cambio?

Una manera sería adoptar las criptodivisas. Ahora bien, no me refiero a ninguna criptodivisa en particular. A algunos progresistas no les gusta el bitcoin, por ejemplo, porque sus protocolos de seguridad exigen mucha energía. Surgirán otras criptodivisas que hagan menos demandas de este tipo pero que conserven la seguridad de la descentralización.

Ahora bien, todos hemos sido testigos de cómo los comerciantes de tokens salivaban con avidez especulativa. Esto ha alejado a algunos progresistas de las criptomonedas hasta el punto de que les resulta difícil ver estas innovaciones como una especie de gracia salvadora. Pero si tenemos en cuenta que la mayoría de las criptodivisas ganan poder adquisitivo con el tiempo, llegaremos a ver que —a pesar de la especulación— son una vía de escape de un sistema que les está robando.

Dado que todavía estamos en los primeros días de la adopción popular, la volatilidad de los precios es un subproducto desafortunado de las criptomonedas. Sin embargo, es probable que la volatilidad se calme con el tiempo. Algunas criptodivisas, conocidas como «stablecoins«, están diseñadas para ser, bueno, estables. (También podemos imaginar fondos de índice de criptodivisas con sus propios tokens más estables, algo así como un fondo de inversión, que es menos volátil que una sola acción). La gente empezará a entender su criptodivisa como un activo que se aprecia y como dinero, especialmente cuando cada vez más vendedores acepten la criptodivisa.

Pero espere. ¿Pueden las poblaciones con menos ingresos permitirse realmente entrar en el mundo de las criptomonedas?

Criptomonedas vs. tiendas de 24 horas

En primer lugar, deberíamos definir nuestros términos. No es perfecto, pero las personas «bajos ingresos» son generalmente aquellas que pueden reunir algunos ingresos, si son disciplinados. Utilicemos la definición de Pew Research, que es todo lo que esté por debajo de los dos tercios de la renta familiar promedio.

Ahora bien, cualquiera que estudie la pobreza sabe que es caro tener bajos ingresos en Estados Unidos. Por ejemplo, las personas de bajos ingresos tienden a pagar mayores comisiones por sobregiro, por retirar dinero de los cajeros automáticos y por los tipos de interés que el resto de nosotros, por diversas razones. Para bien o para mal, las personas con bajos ingresos también suelen comprar en tiendas abiertas las 24 horas para satisfacer muchos de sus deseos y necesidades. Estas tiendas cobran en promedio más por muchas de las cosas que la gente compra, ya sea café y donuts, cigarrillos y vaporizadores, o caramelos y refrescos Monster. Y no es exagerado pensar que muchas personas con bajos ingresos gastan un promedio de 4 dólares al día en cosas que les proporcionan placer a corto plazo, pero que probablemente no necesitan.

¿Qué pasaría si una persona de bajos ingresos pudiera renunciar a suficiente basura de la tienda para adoptar algo de cripto? Digamos 100 dólares al mes.

Ahora, algunos podrían argumentar que es la esencia del «privilegio» sugerir que las personas de bajos ingresos compren criptodivisas. De hecho, por el momento, es necesario tener una cuenta bancaria para hacerlo. Pero no podemos convertir lo perfecto en enemigo de lo bueno, sobre todo cuando sabemos que la gente de países mucho más pobres, como Venezuela y el Líbano, encuentran la manera de hacerlo, y más cuando la gente de estos países más pobres sufren hiperinflación.

Así que volvamos a la idea de renunciar a 100 dólares al mes de gastos en tiendas de conveniencia y presentemos un conjunto de opciones a las personas de bajos ingresos.

¿Qué pasaría si alguien adoptara 100 dólares al mes de una criptodivisa con un aumento del 3 % del poder adquisitivo en 10 años (frente a una disminución del 3 % causada por la inflación) y los ahorrara? ¿Cuánto valdría su cripto al cabo de 10 años? Puedes hacer las cuentas, pero la respuesta corta es esta: es mucho.

Los progresistas preocupados por el alivio de la pobreza —piensen en la senadora Elizabeth Warren o en la representante Alexandria Ocasio-Cortez— deberían mirar de cerca las criptomonedas. Una de las formas más efectivas de ayudar a las personas de bajos ingresos y desafiar a las jerarquías depredadoras no es agitar el gasto con más deuda por parte de los gobiernos, sino crear un movimiento popular para la adopción de criptodivisas por parte de los menos favorecidos.

Como mínimo, algunos podrían formar un nido que no es realmente posible en los entornos depredadores posteriores a 2008, donde los contribuyentes rescataron a los bancos y la gente sigue viviendo con dólares que valen cada vez menos.

Pero eso no es todo. Las criptomonedas tienen el potencial de mejorar la suerte de los grupos de bajos ingresos al:

Proporcionar un medio para el envío de remesas más barato entre los pobres que trabajan duro en los países ricos a sus amigos y familiares en los países pobres.

Permitir que las personas eviten a los intermediarios que podrían privilegiar a otro grupo en detrimento de ellas mismas.

Proporcionar un acceso directo e igualitario a la obtención de capital y activos.

Proporcionar un acceso directo e igualitario a los sistemas de confianza y a los mercados mundiales.

Proporcionar un acceso directo y equitativo a propiedades legitimadoras y auditables, como la identidad, la procedencia y los sistemas de consensos como la votación.

Las criptomonedas aún están en pañales, pero tienen el poder de reducir los desequilibrios de poder y ayudar a los menos favorecidos de la sociedad. De hecho, dadas las numerosas propiedades beneficiosas que tienen, y la forma en que pueden funcionar como protección contra la inflación, el caso de las criptodivisas se construye por sí solo.

Nota del editor: Este es un artículo que sigue la línea de «El caso conservador en favor de las criptodivisas«.

Max Borders es autor de The Social Singularity . También es el fundador y director ejecutivo de Social Evolution, una organización sin fines de lucro dedicada a liberar a la humanidad a través de la innovación. Max también es cofundador del evento Voice & Exit y ex editor de la Fundación para la Educación Económica (FEE). Max es futurista, teórico, autor publicado y emprendedor.