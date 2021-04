Sumar jueces a la Corte Suprema no es el único plan del partido demócrata en Estados Unidos. También están en camino reformas de ley para modificar el proceso electoral y sumar más votos a favor. De hecho, una de las iniciativas fue aprobada recientemente en la Cámara de Representantes y va rumbo al Senado.

Todos estos cambios no buscarían otra cosa que «cambiar las reglas para permanecer en el poder», así lo advirtió el senador Ted Cruz desde la afueras de la Corte Suprema. Paralelo a sus palabras, los demócratas en el Congreso aprobaban la legislación para convertir a Washington, D.C., en el estado número 51. La movida garantizaría al menos tres electores adicionales en las elecciones presidenciales.

«El Partido Demócrata de hoy es tan radical que están perfectamente felices de llenar la Corte Suprema y derribar las instituciones que protegen nuestra Constitución para tratar de imponer su agenda», dijo en compañía de los senadores republicanos Marsha Blackburn y Lindsey Graham.

El pronunciamiento de Ted Cruz pone sobre la mesa lo que está pasando en las entrañas del Congreso estadounidense. Mientras la opinión pública se centra en otros temas, el caucus está moviendo fichas para cambiar desde adentro la estructura política del país.

