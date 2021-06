Por abrumadora mayoría, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) votó a favor de negarle la comunión a políticos promotores del aborto.

“La próxima vez que vaya a la iglesia, les reto a que me nieguen la comunión”, increpó el congresista Ted Lieu, demócrata de California, directamente etiquetando el perfil de Twitter de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU.

Llamó a los obispos «hipócritas partidistas» y compartió un tuit de un activista demócrata que dijo que si los obispos «niegan a Biden sus derechos sacramentales», la Iglesia debería ser despojada de su condición de exención de impuestos.

«Soy católico», tuiteó en la cuenta de la USCCB. Continuó enumerando las posiciones políticas que promueve que contradicen a la Iglesia, incluido el «matrimonio» entre personas del mismo sexo y el aborto.

El congresista increpó fuertemente a los obispos y exclamó: «con razón está decayendo la adhesión a la Iglesia».

