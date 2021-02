Por: James L. Payne

En los recuentos sobre cómo los partidarios de Trump atacaron el Capitolio de Estados Unidos, los medios de comunicación han aludido en ocasiones unas supuestas conexiones «libertarias». The Wall St. Journal llama a Parler, la red social que, según dice, «sirvió como centro para las personas que organizaron, participaron o celebraron el asalto al Capitolio» un «sitio de redes sociales de tendencia libertaria».

En el mismo artículo se informaba de que una de las participantes (Rosanne Boyland) «se unió a al menos dos grupos de Facebook de tendencia libertaria». Un artículo del New York Times informaba de que algunas personas «detenidas en los disturbios han sido vinculadas a los Oath Keepers«. Esta organización fue fundada por un hombre que, según el New York Times, «trabajó una vez como ayudante del ex representante Ron Paul, el libertario de Texas» -como si este hecho ayudara a explicar su papel en los disturbios.

Por supuesto, los términos en que se refieren a las creencias políticas son bastante amplios, incorporando una gama de puntos de vista, pero esta conexión es inverosímil. Llamar «libertario» a un ardiente y violento partidario de Trump se aleja sustancialmente del significado tradicional del término.

La confusión proviene de dos concepciones muy diferentes de lo que significa estar «contra el gobierno». En la típica batalla partidista, los agitadores están en contra de personas concretas a cargo del actual gobierno: desafían al rey Jorge, al zar Nicolás II, a Nancy Pelosi. No cuestionan la idea del gobierno en sí. Creen que cuando está controlado por personas con buenas intenciones -es decir, ellos mismos- el gobierno resuelve los problemas y mejora la condición humana. Una vez que desplacen a los titulares en orden, los disidentes crearán su propio gobierno, dándoles grandes y crecientes responsabilidades.

La otra concepción de estar «en contra del gobierno» es la posición de que el gobierno en sí mismo no es un agente moral, racional y responsable para la resolución de problemas, independientemente de quién intente dirigirlo. Por lo tanto, deberíamos -prudente y reflexivamente- alejarnos de nuestra dependencia de él. Esta es la perspectiva libertaria.

Las raíces filosóficas del libertarismo

Los filósofos libertarios llegaron a su escepticismo a partir de un examen de la base del poder del gobierno. Esto es, su uso de la fuerza física, de policías, cárceles y horcas para (intentar) solucionar los problemas sociales. Se preguntan si la fuerza es una base saludable para la reforma. ¿Es la iniciación de la fuerza una manera saludable para tratar problemas como la desigualdad económica, el abuso de sustancias o la falta de educación?

Casi tan pronto como estos primeros pensadores plantearon este cuestionamiento, se dieron cuenta de que la respuesta era negativa. Como dijo William Godwin, uno de los primeros libertarios, en 1793, «el recurso a la fuerza como correctivo del error es envidioso». Esto le llevó a la observación de que «el gobierno, incluso en su mejor estado, es un mal». Este tema fue retomado por varios libertarios del siglo XIX, como el filósofo inglés Auberon Herbert. «¿No veis», dijo Herbert, «que de todas las armas que los hombres puedan tomar en sus manos, el poder es la más vana, la más débil? En la larga y oscura historia del mundo, ¿qué bien real, qué bien permanente ha surgido de la fuerza que los hombres nunca han dudado en usar unos contra otros?»

Otro libertario del siglo XIX fue Henry David Thoreau. «El Estado», dijo, «no está armado con un ingenio o una honestidad superiores, sino con una fuerza física superior. No he nacido para ser forzado».

Un mejor camino que la fuerza

A lo largo de los dos últimos siglos, ha crecido el número de activistas que cuestionan el gobierno por su base en la fuerza, lo que ha llevado, en los últimos tiempos, a la formación de docenas de grupos de pensamiento libertario, y a un partido libertario en 1971. La Declaración de Principios del partido, adoptada en 1974, señala esta preocupación: «Apoyamos la prohibición de la iniciación de la fuerza física contra otros».

En una tradición de dos siglos, pues, los libertarios se han establecido como opuestos al uso de la fuerza como método para lograr objetivos sociales o políticos. De todas las personas, serían las últimas en participar o aprobar cualquier tipo de ataque violento con fines políticos.

En el fondo, los libertarios son una comunidad paciente, muy consciente de los mitos y excitaciones que arremolinan a las masas en cada nueva ola de participación en un gobierno engrandecido. Y los libertarios están conscientes también de la enorme complejidad de la sociedad humana, una complejidad que tiende a hacer disfuncionales los enfoques centralizados y coercitivos a los problemas sociales.

De forma silenciosa, reflexiva -y, por supuesto, pacífica-, los libertarios están tratando de persuadir a sus amigos y vecinos de que el camino hacia unas relaciones sociales sanas no puede pasar por ningún tipo de marcha hacia el Congreso de los Estados Unidos.

James L. Payne es investigador del Independent Institute y autor. Artículo publicado originalmente en la FEE