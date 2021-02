Por: David Chapek

La libertad de expresión suele considerarse un derecho constitucional, lo cual es ciertamente correcto. También se suele hablar de ella como un derecho humano, lo que también es correcto. Pero los beneficios de la libertad de expresión van más allá. La libertad de expresión actúa como una puerta de entrada a la mejora humana y a la mejora de la sociedad.

¿Cómo? Es sencillo: con la innovación.

Innovación a través de la colaboración

La mayoría de los grandes descubrimientos y logros no provienen del genio de una sola persona, sino de la colaboración con otros. Por ejemplo, Albert Einstein. Su teoría especial de la relatividad no se basó en sus propias y solitarias contemplaciones, sino en discusiones con otros dos innovadores, Marcel Grossmann y Michele Besso. Se dice que el trabajo de Grossmann en matemáticas ayudó mucho a Einstein. ¿Quién sabe lo que habría ocurrido si Einstein hubiese trabajado solo?

El debate lleva a la innovación.

Cuando somos capaces de discutir y colaborar entre nosotros, estamos poniendo en común nuestros propios dones y talentos individuales (un principio conocido en economía como especialización) hacia un propósito más amplio, en este caso, descubrir, inventar o crear algo. Y, al igual que Einstein, cuando somos libres para colaborar, la sociedad mejora.

«La creatividad de la economía de mercado -los rendimientos crecientes tan importantes en la teoría moderna del crecimiento- surge en gran parte de lo que ocurre cuando las personas con información se reúnen y hablan», escribieron los economistas Curtis Simon y Clark Nardinelli tras estudiar el crecimiento de las ciudades inglesas en los siglos XIX y XX. «La charla es necesaria para convertir la información en conocimiento productivo».

Censurar la «narrativa dañina”

Llegados a este punto, el lector podría protestar. Por supuesto, ciertas discusiones pueden conducir a la innovación y el descubrimiento, pero no prohibiríamos ese tipo de discurso; sólo prohibiríamos el discurso perjudicial.

Aparte de la subjetividad de lo que significa realmente «narrativa dañina» u «odiosa» o «[inserte la palabra despectiva aquí]», hay otro problema, que se ilustra mejor con otro ejemplo.

Galileo Galilei, a veces llamado «el padre de la física moderna», era partidario del heliocentrismo, la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol. Los líderes religiosos de la época no estaban de acuerdo con esta teoría. Pensaban que no era bíblica y, por tanto, era un «discurso dañino».

En 1616, la Inquisición de la Iglesia Católica presentó cargos contra Galileo. Esencialmente, le obligaron a retractarse públicamente de esta creencia, aunque todavía la mantenía en privado. La ciencia, y por extensión el progreso, fueron frenados porque no cumplían con las normas de la narrativa de la época.

Esto se puede ver también hoy en día en uno de los peores regímenes de la época moderna: El régimen chino.

La censura del Partido Comunista Chino, conocida como el «Gran Cortafuegos», impide a los usuarios acceder a ciertos contenidos que el gobierno considera que «perjudican los intereses nacionales, dañan la unidad étnica, subvierten la autoridad del Estado», etc. En otras palabras, censura todo lo que no le gusta al gobierno. Esto incluye que el gobierno chino bloquee la búsqueda de una palabra que pueda estar relacionada con algo malo para el gobierno. (Por ejemplo, una búsqueda excesiva de la palabra «río», que se pronuncia como el nombre de un antiguo presidente chino).

Según un análisis, «esta ineficacia le cuesta mucho a China, especialmente en el ámbito de la innovación autóctona. La falta de innovación de China se debe en parte a que los empresarios no conocen lo suficiente las últimas tendencias, algo atribuible al carácter cerrado de la Internet del país. La lentitud del tráfico cibernético-incluso con herramientas para saltarse el Gran Cortafuegos- también dificulta la creatividad».

La incapacidad de los usuarios chinos, muchos de los cuales son emprendedores que buscan crear empresas, para poder ver libremente los contenidos, ha bloqueado la innovación en el país más poblado del mundo. Por desgracia, esta situación no es única, ya que países de todo el sudeste asiático tienen restricciones similares (aunque a menudo menos extremas). Singapur, por ejemplo, exige que los sitios web de noticias que reciben más de 50.000 visitas al mes obtengan una licencia, además de pagar 50.000 dólares.

Y ahora Estados Unidos está empezando a hacer lo mismo, ya que las plataformas de las big tech están empezando a censurar los contenidos con los que no están de acuerdo o que no quieren que la gente vea. Y, como ahora sabemos de boca del propio CEO de Twitter, esto no va a terminar pronto: hay que detener a quienes no están de acuerdo con el status quo. Y lo que es peor, aunque el gobierno de EE.UU. no está obligando a ello, sí que lo está impulsando, ya que algunos funcionarios del partido demócrata (incluso moderados como el senador Joe Manchin) han aprobado explícitamente esta y otras censuras similares.

Este tipo de censura sólo puede servir para ahogar el debate y el crecimiento. Y, como se ha visto a lo largo de la historia e incluso en el mundo moderno, la censura de la libertad de expresión perjudica la innovación y frena a la sociedad.

El juez del Tribunal Supremo, Oliver Wendell Holmes, escribiendo una disidencia legal en el caso Abrams contra Estados Unidos, lo expresó muy bien:

Pero cuando los hombres se han dado cuenta de que el tiempo ha trastornado muchas creencias en combate, pueden llegar a creer, incluso más de lo que creen en los propios fundamentos de conducta, que el bien final deseado se alcanza mejor mediante el libre comercio de ideas, que la mejor prueba de la verdad es el poder del pensamiento para hacerse aceptar en la competencia del mercado, y que la verdad es el único terreno sobre el cual sus deseos pueden realizarse con seguridad.

En este momento, tenemos que darnos cuenta de que la libertad de expresión es importante no sólo como una libertad individual, sino como un factor fundamental que impulsa el crecimiento y la mejora de la sociedad.

David Chapek es estudiante de honor en la San Jacinto College. Este artículo fue publicado originalmente en la FEE