Washington, 5 abr (EFE).- Tesla presentará su vehículo Robotaxi el próximo 8 de agosto, anunció este viernes el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, en su cuenta de X.

Musk no dio detalles del vehículo, del que ha estado hablando desde hace años. En el pasado lo ha presentado como un automóvil autónomo que haría las funciones de taxi. Tesla aún no ha sido capaz de producir un vehículo realmente autónomo, que no necesite ninguna intervención humana para circular, a pesar de que Musk aseguró que el fabricante de automóviles lo haría para 2018.

El anuncio sobre el Robotaxi de Musk se produce días después de que Tesla revelase que sus ventas en el tercer trimestre del año cayeron 8,5 %.

Desde el inicio del año, Tesla también ha perdido alrededor de 274.000 millones de dólares, un tercio de su valor.

La demanda de vehículos eléctricos se ha ralentizado en Norteamérica en los últimos meses ante la incapacidad de los fabricantes de reducir los precios.

Precisamente, Tesla ha empezado a rebajar los precios de sus vehículos en Estados Unidos hasta 7.000 dólares para incentivar la demanda y dar salida a los más de 46.000 vehículos que tiene sin vender.

Algunos analistas consideran que las oportunidades de crecimiento de Tesla, el primer fabricante de vehículos eléctricos, son limitadas tras haber agotado el mercado de consumidores con un elevado poder adquisitivo.

En este sentido, el lanzamiento del Robotaxi podría ayudar a mejorar las perspectivas de Tesla, que este viernes cerró en los mercados con una pérdida de 3,63 %.