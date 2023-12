Miami, 20 dic (EFE).- Congresistas republicanos por Florida y líderes del exilio venezolano repudiaron la liberación este miércoles del empresario colombiano Álex Saab, señalado por Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro, y quien estaba detenido en una cárcel de Miami desde 2021 acusado de lavado de dinero.

El senador por Florida Marco Rubio calificó de “vergüenza” la liberación de Saab, quien enfrentaba cargos federales por presuntamente haber lavado hasta 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario venezolano, y alertó sobre el riesgo de un “efecto llamada” a otros dictadores.

“Saab es el arquitecto de la operación de corrupción y lavado de dinero de Maduro, esquema que ha privado de recursos al pueblo de Venezuela. Desafortunadamente, este intercambio sólo incentiva a los dictadores a que secuestren más norteamericanos”, señaló el senador republicano en un comunicado.

Rubio dijo que a la puesta en libertad de Saab se suma el reciente levantamiento por parte de EE. UU. de sanciones contra la dictadura venezolana, como resultado de los acuerdos de Barbados entre el régimen chavista y la oposición, así como la liberación en 2022 de los sobrinos de Maduro a cambio de siete prisioneros estadounidenses.

“Un enfoque de solo otorgar concesiones a un narcodictador, cuya única aspiración es mantener su control ilegal en el poder, está condenado al fracaso y debilita la política exterior de EE. UU.”, agregó el senador.

Altos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron este miércoles a periodistas la liberación de Álex Saab, quien ya se encuentra en Caracas, como parte de un acuerdo entre EE. UU. y Venezuela, por el que a su vez el régimen de Maduro pone en libertad a diez ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos venezolanos.

Venezuela accede a extraditar a Estados Unidos al contratista militar de ese país Leonard Francis, conocido como ‘Fat Leonard’, presunto responsable de uno de los mayores escándalos de corrupción en el Ejército estadounidense.

“Hoy presenciamos la última demostración de la política de apaciguamiento de la Administración Biden hacia el régimen antiamericano y narcotraficante de Maduro. Indignante y peligroso, pero no sorprendente”, señaló a su turno el congresista por Florida Mario Díaz-Balart en una publicación en X (antes Twitter).

