Después de haber liberado a los sobrinos de Cilia Flores el año pasado, condenados por delitos de narcotráfico, haber concedido un alivio temporal de sanciones desde hace un par de meses al petróleo y el gas venezolano y, como cereza del pastel, liberar este miércoles a Álex Saab, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que seguirá vigilando que Nicolás Maduro cumpla con la ruta hacia unas elecciones libres y democráticas.

Confiar en que el dictador venezolano permitirá la celebración de unos comicios presidenciales libres en los que claramente perdería el poder resulta por lo menos ingenuo. Pero tratándose de un político experimentado como el jefe de Estado de la primera potencia mundial, la posible ingenuidad podría constituir complicidad, pues no sería la primera vez que el chavismo se sienta en una mesa de negociación y firma unos acuerdos que posteriormente incumple.

Joe Biden celebró que diez estadounidenses presos en Venezuela hayan sido liberados y se encuentren “camino a casa”. Esta declaración fue publicada en el mismo comunicado en el que prometió vigilar que Maduro cumpla con la ruta electoral. “Seguiremos monitoreando de cerca la situación y tomaremos las decisiones que sean necesarias. Nosotros apoyamos la democracia en Venezuela y las aspiraciones del pueblo venezolano”.

Los diez estadounidenses liberados ya vuelan hacia Estados Unidos, entre los que están Joseph Cristella, Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore y Savoi Wright. El acuerdo también contempla la excarcelación de 20 presos políticos venezolanos, entre ellos el presidente de la organización Súmate, Roberto Abdul, apresado hace escasos días para tensar la cuerda en las negociaciones con Washington. Luego de estas liberaciones surge una pregunta válida: ¿Cuántos más serán apresados luego para mantener viva la maniobra de la puerta giratoria que siempre le da resultados al régimen?

Todo a cambio de nada

Hasta el momento, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha respondido a los recursos de revisión interpuestos por opositores que están inconstitucionalmente inhabilitados, entre los que destaca la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, electa en las primarias del 22 de octubre por una abrumadora mayoría.

Las sanciones administrativas y la apertura de procesos judiciales viciados forman parte de las maniobras habituales del régimen para impedir la participación de líderes de la oposición que puedan poner en riesgo la permanencia del chavismo en el poder.

Como parte de los acuerdos firmados en octubre en Barbados, Estados Unidos le ha entregado a la dictadura todo lo que le ha pedido. La liberación de Álex Saab y el alivio de sanciones han sido los mayores trofeos conseguidos por Maduro. La Administración Biden sigue presionando para que se permita la celebración de elecciones presidenciales libres sin inhabilitados, pero hasta el momento ha dado todo sin recibir nada en esta materia.

Sin marcha atrás

Biden ha hecho énfasis en que puede dar marcha atrás a sus decisiones si Maduro no cumple. En lo que respecta al alivio de las sanciones, bien podría no renovar las concesiones en abril, cuando vence el periodo de seis meses otorgado inicialmente; sin embargo, con la liberación de Álex Saab no habría como revertir la medida, pues no fue una tarea fácil arrestarlo y concretar su extradición a Miami.

En el Palacio de Miraflores celebran, y tienen motivos para hacerlo. Han logrado una vez más utilizar a presos políticos como fichas de cambio y ganar tiempo para seguir extendiendo su permanencia en el poder, mientras los ingenuos o cómplices intentan hacer creer a la opinión pública que están en capacidad de volver a ejercer presión sobre el régimen cuando le han permitido recuperar el control de la situación.