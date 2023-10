Washington, 15 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Israel que volver a ocupar la Franja de Gaza sería un “gran error”, aunque defendió el derecho del Estado judío a ingresar en el enclave palestino para eliminar a los combatientes del grupo islamista Hamás.

Las declaraciones de Biden, hechas en una entrevista transmitida este domingo por la cadena CBS, representan su primer intento público por intentar contener las represalias que Israel ha tomado contra la Franja de Gaza desde el ataque de Hamás el 7 de octubre.

Hasta ahora, Biden había reafirmado su apoyo inquebrantable a Israel y había evitado criticar al Estado judío por el bloqueo impuesto a Gaza, a pesar de las advertencias de la ONU sobre la posibilidad de una crisis humanitaria. Sin embargo, en la entrevista, el presidente expresó reticencias sobre una ocupación a gran escala de la Franja de Gaza.

“Creo que sería un gran error”, dijo Biden a la cadena CBS en la entrevista grabada el jueves y transmitida este domingo por la noche.

“Lo que sucedió en Gaza, en mi opinión, es que Hamás y los elementos extremos de Hamás no representan a todo el pueblo palestino. Y creo que sería un error que Israel ocupara Gaza de nuevo”, afirmó.

