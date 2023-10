Después de los atentos del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos elevó al máximo sus labores de inteligencia y medidas de seguridad para evitar que un ataque de esta naturaleza se repita. La acción terrorista del grupo islamista Hamás el pasado sábado en territorio israelí puso en alerta a los organismos estadounidenses, sobre todo por tener este país la mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel. Aunque dos días después de esta masacre, el director del FBI, Christopher Wray, aseguraba que no tenía “información de inteligencia específica y creíble” que indicara “una amenaza para Estados Unidos”, hoy advierte sobre el incremento de esta posibilidad.

“No hay duda de que estamos viendo un aumento en las amenazas reportadas, y tenemos que estar atentos, especialmente a actores solitarios que puedan inspirarse en eventos recientes para cometer su propia violencia”, dijo el jefe del FBI este sábado durante una conferencia de prensa en California después de haber resaltado que su despacho continúa “comprometido con seguir enfrentando esas amenazas, tanto aquí en Estados Unidos como en el extranjero”.

HAPPENING NOW: FBI Director Christopher Wray warns of terror attacks on United States soil in relation to the Hamas terror attacks on Israel.

