Washington, 11 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, subrayó este miércoles ante líderes de la comunidad judía en el país que el ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel fue “pura crueldad” y que nunca pensó que vería imágenes de terroristas “decapitando a niños”.

“Es importante que los estadounidenses vean lo que está pasando. Llevo haciendo esto mucho tiempo y nunca pensé que vería y tendría confirmadas imágenes de terroristas decapitando a niños”, apuntó en ese encuentro, desmintiendo la postura de Hamás.

Confirmed now by the US President.

BIDEN: “I never really thought that I would see…have confirmed pictures of terrorists beheading children”

— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) October 11, 2023