Acabar con el modelo socialista que ha llevado a Venezuela a la ruina es el objetivo que se ha planteado María Corina Machado, que en su plan de gobierno presentado este miércoles apuesta por la inversión privada, una economía de libre mercado y la privatización progresiva de la industria petrolera para que los venezolanos puedan recuperar su poder adquisitivo en un ambiente político y social sano, donde el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, así como el rescate de los servicios públicos y la infraestructura no solo detengan el éxodo masivo sino que sean la razón para el regreso al país de millones de migrantes.

“Tenemos el plan para la prosperidad que se merece toda la gente buena de esta tierra bendita”. Con estas palabras, la líder indiscutible de todas las encuestas da paso a más de una docena de expertos en distintas áreas que explican a 11 días de las primarias su proyecto para el país en un cortometraje al que ha bautizado “Venezuela Tierra de Gracia”.

La propuesta del plan de gobierno de María Corina se enfoca en la incentivación de la inversión privada, la reinserción del país en los mercados financieros internacionales, la reestructuración de deuda externa y la eliminación del financiamiento al déficit fiscal con emisión monetaria para así lograr reducir la inflación, estabilizar la moneda y reactivar el aparato productivo nacional y generar empleo bien remunerado, para lo cual se propone un proceso de privatización de la industria petrolera para poder garantizar un incremento sostenido de la producción en corto plazo con seguridad jurídica y un entorno atractivo para los inversionistas.

La estrategia es la privatización

El economista y experto petrolero, José Toro Hardy, aclara que para lograr la reactivación de PDVSA se requieren enormes inversiones que el Estado no está en condiciones de aportar. “La atracción de capitales privados es la solución y la estrategia para lograrlo es la privatización. Se privatizarán las actividades productivas en la industria que convenga privatizar hasta alcanzar el objetivo de privatizar PDVSA. Solo así se lograrán las inversiones masivas para alcanzar un incremento sostenido de la producción en el plazo más breve posible, ofreciendo las condiciones que garanticen seguridad jurídica y un entorno atractivo para los inversionistas”.

Los tres pilares del sistema de pensiones

Por su parte, el economista Henkel García explica en el audiovisual el sistema de pensiones basado en tres pilares con cuentas de capitalización individual que “ningún gobierno podrá expropiar”, donde se garantice el acceso tanto a quienes perdieron todos sus ahorro y no están en edad de trabajar como a quien trabajan y cotizan en el Sistema Venezolano de Seguro Social (IVSS) pero que por su edad ya no están en capacidad de ahorrar lo suficiente para tener una pensión adecuada y a los jóvenes que gozarán de fondos de pensiones administrados por empresas privadas que se pondrán a rendir en mercados de capital e inversiones.

Venezuela en la OCDE

En cuanto a política exterior, Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales del comando de María Corina Machado, plantea la solicitud de ingreso de Venezuela a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con el objetivo de aprovechar el apoyo de este organismo en materia de crecimiento para garantizar la reinserción de Venezuela a la lista de las naciones más ricas del mundo. También propone superar el aislamiento actual con un liderazgo estratégico que permita recuperar y reconstruir el servicio exterior a través de una diplomacia profesional con una visión de Estado y cónsona con los tiempos actuales.

Sobre la inhabilitación y la renuncia de Capriles

Luego de la presentación de su plan de gobierno, María Corina Machado se refirió a temas como la inconstitucional inhabilitación en su contra y la renuncia de Henrique Capriles como candidato a las primarias del próximo 22 de octubre. “Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión. ¿A qué es a lo que voy a recurrir? Nunca nadie me ha mandado ni un papel”, respondió en cuanto a lo primero. Y sobre lo segundo simplemente manifestó que es “absolutamente respetuosa de la decisión que cada ciudadano, en este caso candidato, adopte con relación a su proyecto”. Y aprovechó para dejar algo claro: “Yo no soy presionable y nosotros vamos hasta el final”.