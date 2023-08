Washington, 15 ago (EFE).- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, comió hongos alucinógenos en un restaurante de Pekín durante el reciente viaje que hizo al país asiático para acercar posturas con el régimen chino, reveló la alta funcionaria en una entrevista con CNN.

“Fui con un gran grupo de gente que organizó la cena y pidieron la comida. Había un delicioso plato de hongos. Yo no sabía que esos hongos tenían propiedades alucinógenas. Lo supe después”, reveló entre risas la secretaria del Tesoro de EE.UU., de 77 años.

Yellen explicó, sin embargo, que ninguno de los comensales sintió “efectos” psicodélicos. “Descubrí que cuando estos hongos están bien cocinados –y estoy segura de que lo estaban porque es un muy buen restaurante – no tienen efecto alguno”, agregó.

La cena de la responsable del Tesoro estadounidense comiendo estos hongos alucinógenos se hizo viral en redes sociales después de que un bloguero chino revelara que la vio con un grupo de gente en el restaurante Yi Zuo Yi Wang de Pekín.

