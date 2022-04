Nueva York, 12 abr (EFE).- Al menos cinco personas resultaron heridas de bala en un tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York, en el que aparentemente también se detonó una bomba de gas, según medios locales.

La policía está buscando a un hombre con una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja como posible sospechoso del ataque, señalan esas mismas fuentes. Según algunos medios locales, el sospechoso ha sido descrito por testigos como un hombre negro de aproximadamente 1,65 metros de altura y unos 80 kilos de peso, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

El tiroteo tuvo lugar en plena hora pico, alrededor de las 8:30 a.m., hora local, y por ahora no está claro si el ataque se produjo a bordo de un tren o dentro de una estación, aunque todo apunta a que como mínimo se inició en el interior de un vagón.

Imágenes distribuidas en las redes sociales muestran a varias personas heridas y cubiertas en sangre siendo atendidas en un andén de la estación de la calle 36 en Brooklyn, en el barrio de Sunset Park, una zona con una gran población mexicana.

Breaking news: at least 10 people have been shot in the NYC subway as a suspect in a gas mask opened fire.

More details to come pic.twitter.com/b8kswO5GK1

— Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) April 12, 2022