Yo lo alerté hace tiempo. Y no hay que ser muy espabilado para decir que en los últimos años han pasado cuestiones muy extrañas y graves en España, y simplemente a los hechos me remito. De hecho, que ahora Pedro Sánchez quiera mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso vendiendo a España a los que abiertamente se declaran enemigos de la nación española, no nos sorprende a muchos millones de españoles, porque eso estaba condenado a ocurrir, lamentablemente.

Pero ahora Sánchez y su Gobierno ya ni siquiera ocultan su traición descomunal en un ataque de narcisismo y psicopatía hacia a los españoles que se opongan a su régimen autoritario y desigual para los ciudadanos. Obligando incluso a muchos medios de comunicación españoles a que le sigan el juego hasta cuando mandan cargar a los policías de manera desproporcionada contra los españoles o desprestigiar a periodistas que nos jugamos el tipo literalmente contando verdades, con censura también de por medio.

Es una auténtica locura, y es un autogolpe en mayúsculas al más puro estilo chavista. El objetivo es implantar en España una república de extrema izquierda que evidentemente es una dictadura camuflada. Y en Europa. No en América, algo que algunos pensaban que no ocurriría jamás.

Bastantes medios internacionales ya son plenamente conscientes del caos español y tienen las miradas muy puestas en España. No cabe la menor duda de que este régimen que está implantando Pedro Sánchez debe ser finiquitado y con medidas muy claras y contundentes que vayan en defensa de la libertad, la verdad y la igualdad.

Erick Encinas es periodista catalán y analista político