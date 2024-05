Un primer encuentro para abordar el desarrollo de la inteligencia artificial se llevará a cabo el 14 de mayo entre funcionarios chinos y estadounidenses. Es un precedente importante, considerando la relevancia que cobró esta tecnología y lo que implica para ambas potencias mundiales. Después de todo, se trata de un nuevo terreno donde la pugna geopolítica también está presente.

Sin embargo, hay desconfianza entre los funcionarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y no es para menos. Estos, según un reporte de Financial Times, aseguran que en la reunión pretenden no solo expresar “su preocupación por las actividades chinas, las cuales amenazan la seguridad nacional estadounidense”, también pondrán sobre la mesa “su postura sobre la lucha contra los riesgos de la IA, así como debatir el papel de la gobernanza internacional”.

No son pocas las iniciativas chinas que preocupan a Washington. En relación con TikTok, la famosa red social con 170 millones de usuarios activos en EE. UU., hay tanta tensión que se generó una disputa legal donde la plataforma demandó al país. La empresa, fundada por la china Bytedance, está equipada con inteligencia artificial, lo que la vuelve más adictiva entre los jóvenes, y por ende, peligrosa. ¿Abordarán eso en esta reunión? Resulta imposible saberlo, pero hay otros temas pendientes.

Turbio expediente chino

El régimen de Xi Jinping hizo de la inteligencia artificial una prioridad. Tanto que este pidió hace un año a sus especialistas que el contenido generado por ‘chatbots’ refleje “los valores fundamentales socialistas” y que evite “socavar la unidad nacional”.

Quizás esto y otros hechos provoquen que los funcionarios estadounidenses vayan con la expectativa de centrarse en los riesgos y la seguridad —con énfasis en los sistemas avanzados de inteligencia artificial— mas no en generar otros resultados. Precisamente hace dos meses, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, entregó al Congreso un informe donde acusó al régimen chino de haber usado TikTok para influir en las elecciones de medio mandato de 2022. La preocupación de que eso se repita en las presidenciales de noviembre, sigue vigente.

Además, el recelo dentro de Washington tiene bases. Christopher Wray, director del FBI, mencionó cómo programas de piratería chinos podrían afectar desde plantas de tratamiento de agua hasta las redes eléctricas de EE. UU. y que los piratas informáticos del gigante asiático superan en número al personal cibernético del FBI “por al menos 50 a 1”. Por otro lado, se descubrió que Pekín incurre en el robo chino de información estadounidense a través de elementos como una “inofensiva” fotografía y que expertos a nivel de la NASA llevan datos comprometedores al régimen asiático.

“Diplomacia intensa”

A pesar de todo esto, parecen haber expectativas positivas hacia el encuentro entre funcionarios chinos y estadounidenses, acordado previamente por Biden y Xi Jinping cuando se reunieron en noviembre pasado en la ciudad de San Francisco.

Está comprobado que las legislaciones no avanzan igual de rápido que la inteligencia artificial y eso provoca que la diplomacia quede en desventaja frente a la tecnología. Además, de no hacerlo, se volvería otro tema de discordia entre ambas naciones que ya traen a rastras asuntos como la tensión por la soberanía de Taiwán, la disputa por el desarrollo de microchips o la tecnología 6G.

La intención con la reunión es aplicar “una diplomacia intensa” alrededor de los avances de la tecnología artificial, cuyo alcance total sigue siendo difuso mientras desarrolladores anuncian novedades aún rudimentarias.