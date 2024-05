Apple lo hizo de nuevo y esta vez tuvo que disculparse. Haber difundido un anuncio publicitario donde una prensa hidráulica industrial gigante aplasta años de avances en música, artes y entretenimiento molestó a más de uno porque representa a la perfección la idiotización masiva que la empresa pretendería promover.

Cámaras de fotografía, pinturas, un piano, un metrónomo y una decena de otros objetos son reducidos a la nada misma porque el nuevo modelo de iPad Pro llegó para reemplazarlos. Ese es el mensaje que transmite el anuncio de un minuto por el que Apple tuvo que admitir que “no acertaron”. Pero eso no calma las críticas que van desde el llamarlo “insensible” y “el peor anuncio distópico” hasta ironizar con “lo apropiado” que es “quitarle la vida a todo lo divertido” para sustituirlo por otra pantalla.

Este iPad Pro, además de ser “el producto Apple más delgado jamás creado”, incluye “la pantalla más avanzada que jamás hayan producido” y un nuevo chip con inteligencia artificial. Su precio parte desde los 999 dólares. Pero más allá de sus especificaciones, es en las respuestas al comercial donde está la reflexión. Y es que el video causa alarma “no porque mienta, sino porque dice la verdad”, tal como afirma Michael Foster, ministro principal de la Iglesia East River cerca de Cincinnati, Ohio.

Let me explain why this Apple ad is terrible… pic.twitter.com/xsrMQuqI6F

— Michael Foster (@thisisfoster) May 8, 2024