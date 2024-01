O empobrecimento da Venezuela pode ser visto no êxodo de mais de 7 milhões de seus habitantes e também na forma como a classe política exerce a administração do governo. Por um lado, não há dúvida de que o chavismo roubou dinheiro público: só Jorge Giordani (ex ministro chavista) denunciou que 300 bilhões de dólares foram perdidos durante as administrações chavistas; e agora um tribunal dos EUA descreve a antiga administração interina da oposição oficial como “materialmente idêntica” à de Maduro em termos de uso não transparente dos recursos públicos. Obviamente, isso tem consequências para a nação, e quem tem de pagar são os venezuelanos.

A perda da Citgo parece iminente. A Citgo é o ativo mais valioso da Venezuela no exterior. O fato de isso estar acontecendo é de responsabilidade absoluta daqueles que criaram essa situação durante a ditadura e daqueles da oposição que agiram de forma desprezível.

Como protagonistas do mesmo momento histórico, essa classe política deixa a sociedade venezuelana do futuro em uma posição fraca em relação às outras sociedades do continente. A Venezuela pode perder seus ativos internacionais e, portanto, ter menos chances de se recuperar rapidamente das consequências da ditadura chavista. Ao mesmo tempo, essa situação pode, até certo ponto, enfraquecer a credibilidade daqueles que lutam pela liberdade do país, já que todos são vistos no exterior como uma única oposição.

Com o chavismo, a Venezuela está mais perto de perder o Essequibo, assim como está perdendo a Citgo. Eles não conseguiram unir o país, têm o controle de todos os meios de produção, não permitem a existência de uma classe média livre e têm os piores homens, com as piores ideias, nos cargos mais importantes do governo. A isso se soma o crescente controle territorial exercido pelas narco-guerrilhas como resultado dos acordos de paz com a esquerda do país vizinho, a proteção que o chavismo lhes oferece e o controle das áreas onde os recursos naturais são explorados ilegalmente.

Em suma, o chavismo está criando com sucesso as condições para que a Venezuela seja um país fraco que não é respeitado por outras nações. Enquanto isso, mais pessoas estão fugindo da Venezuela e mais xenofobia está crescendo na região.

Qual é a lição a ser aprendida com toda essa realidade com a qual começamos 2024?

Temos de ter em mente que somente os venezuelanos estão interessados em recuperar a Venezuela. Não há chavistas interessados em nos tornar um país forte, assim como não há falsos opositores que queiram deixar o chavismo. Há um grupo de políticos egocêntricos que se sentem confortáveis com esse sistema, e a perda da Citgo é um sintoma dessa doença perigosa.

Tampouco há governos interessados em fazer de nós um grande país: há apenas governos exclusivamente interessados em tirar o máximo proveito da situação venezuelana para seu próprio interesse. Com base nesse realismo, longe do romantismo e das ideologias, devemos estabelecer as bases para uma nova visão da Venezuela no concerto das nações e do papel que temos como venezuelanos no desenvolvimento e na recuperação de nosso país.