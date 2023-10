Vários mitos foram derrubados com as primárias de 22 de outubro. Ela dissipou as incertezas sobre o processo de libertação e luta que nós, venezuelanos, estamos levando adiante. É por isso que essas certezas lançam as bases para uma nova etapa de luta para colocar o chavismo em desvantagem em um cenário em que ele possa aceitar a derrota sob regras baseadas no bom senso. Em um cenário em que o chavismo possa ser civilizado e o poder dos extremistas que destruíram o país possa ser reduzido, uma transição para a liberdade pode ser alcançada sem que o povo venezuelano tenha de continuar a sofrer as consequências dos políticos que levaram o país à miséria.

Vamos começar com as constantes ameaças de Diosdado Cabello em seu programa de propaganda revolucionária no canal público. Quantas vezes ele disse que as primárias não iriam acontecer? Há quantos anos eles não difamam Maria Corina Machado a ponto de promover agressões físicas contra ela e sua equipe? Com o resultado das primárias, ficou demonstrado que a influência de Diosdado sobre o povo venezuelano é irrelevante e a única coisa que ele tem é o poder que obtém do tráfico de drogas para ser o líder entre as máfias. Da mesma forma, foi demonstrado que a UBCH (organização de base comunitária), os coletivos, os conselhos comunais e todas essas estruturas chavistas de controle da população foram totalmente ineficazes para sabotar o processo. Isso é interessante porque mostra que o medo que eles instilavam localmente desapareceu, o que possibilita uma organização eleitoral mais profunda e moralizadora diante de um chavismo de base desmotivado para a violência, sem moral diante de seus líderes, e que reconhece Maria Corina como uma líder popular que representa uma mudança que até pode beneficiá-los ainda mais como povo.

Nesse sentido da repressão chavista, também foi demonstrado que toda essa política de cancelamento na mídia, de perseguição de canais e jornalistas, é inútil para excluir a população da possibilidade de se informar sobre a política nacional. Não importa por quantos anos Maria Corina tenha sido proibida de aparecer na tela da televisão venezuelana ou na rádio, isso não impediu que sua popularidade crescesse em todos os cantos do país. Além disso, a primaria aumentou seu nível de reconhecimento e popularidade não apenas em termos territoriais, mas também em termos de representação de uma referência política alternativa entre as bases chavistas, com base no mesmo princípio que eles tentaram destruir por décadas: o respeito. Eles não conseguiram tornar Maria Corina invisível.

Ao mesmo tempo, foi demonstrado com sucesso que os venezuelanos podem realizar uma eleição popular sem o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Lembram-se de quantas vezes os chavistas disseram que o CNE tinha o direito exclusivo de realizar eleições no país? Lembram-se de como eles disseram que era impossível sem sua logística, etc.? Bem, sim, é possível. E apesar de todos os obstáculos que o chavismo colocou no caminho em termos de logística para a realização das primárias, os venezuelanos conseguiram, com a força de nossa vontade e unidade, realizar a votação.

Do lado da oposição, agora temos várias certezas também. Os partidários desse grupo de oposição haviam incutido a ideia de que Maria Corina não poderia vencer porque as estruturas eleitorais dos partidos tradicionais não permitiriam que ela o fizesse. Eles insistiram que a estrutura partidária da candidata era fraca e que, nessas circunstâncias, ela não conseguiria obter um número significativo de votos. O resultado das primárias mostrou que há uma profunda desconexão entre esses partidos políticos, seus formadores de opinião e o povo venezuelano. No momento em que escrevo esta análise, o segundo boletim da Comissão Nacional de Primárias registra 1,4 milhão de votos para Maria Corina, enquanto o segundo colocado, o candidato do histórico partido social-democrata Acción Democrática, tem apenas 70.000 votos. Em outras palavras, o partido que tinha a estrutura eleitoral mais poderosa, juntamente com os outros partidos tradicionais, mostrou que não a tem.

Em conclusão, as primárias destruíram a narrativa do chavismo e de sua oposição leal de que Maria Corina Machado propõe violência e radicalismo para o país. O povo venezuelano a apoiou porque é justamente seu discurso de reconciliação popular, seu projeto de prosperidade e sua atitude educada em relação à política, que coincidiram com o desejo dos venezuelanos de pôr fim à ditadura ou, em outras palavras, mudar o país requer uma mudança de atitude na liderança da oposição que se conecte com a mudança de atitude que os venezuelanos têm em relação à Venezuela de hoje. Seja qual for a ideologia, os venezuelanos no país querem trabalhar e ter uma vida melhor, querem uma vida boa e, para isso, é necessário sair do chavismo sem que isso signifique mais sofrimento para todos. Por essa razão, o chavismo poderia se dividir entre aquele que se torna mais radical para permanecer no poder e aquele que, para garantir a continuidade do chavismo como força política, decide se moderar e reconhecer que o povo venezuelano se cansou de 24 anos de opressão e desgoverno por parte deles.

Os novos desafios políticos são sustentados por essas certezas. Quais são eles? Que mais presos políticos sejam libertados; que Maria Corina vire elegível para ser a candidata da oposição; a capacidade da vencedora de alinhar as outras forças da oposição em sua estratégia; alinhar os interesses nacionais e internacionais para fazer com que o chavismo ceda e aceite a derrota; constituir a máquina eleitoral mais poderosa dentro e fora do país; permitir a participação da diáspora no processo eleitoral, abrindo o registro eleitoral e permitindo que ele passe por um processo de depuração; permitir que observadores internacionais participem da eleição na Venezuela; e, entre outras coisas, permitir a liberdade de expressão.

A oposição não é a mesma hoje, e o chavismo tampouco será o mesmo daqui para frente.