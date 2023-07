Em tempos em que a mudança é uma necessidade generalizada, os mais interessados em que a realidade não mude posicionarão a ideia de que a política é estática e, portanto, tudo permanecerá igual por conta própria. Esse é o caso do chavismo e dos detratores mais exasperados contra a candidatura de Maria Corina Machado, que reeditam a história à vontade para criar uma narrativa de violência que justifique as ações mais desagradáveis que vemos em nossos tempos contra uma candidata que se opõe ao socialismo. Vamos dar uma olhada em algumas das causas.

O colapso do chavismo como uma unidade monolítica. A mensagem da candidata fez com que a base popular chavista desse as costas ao regime em busca de uma melhor qualidade de vida associada à convivência normal entre todos os venezuelanos. Varrer o socialismo como um projeto político. De toda a oposição, Maria Corina é a única que construiu um projeto político claro para substituir o socialismo por uma economia livre, em um contexto de ordem e justiça, que estabelece as bases para a construção social de uma nação grande e próspera, na qual todos nós poderemos retornar à Venezuela para nos reunirmos como uma família. Nenhum outro candidato apresentou um projeto ideológico abertamente contra o socialismo. As regras do jogo não são impostas pelo chavismo, mas pelo povo. Essa foi a única candidatura que não cedeu ao desejo do regime de continuar com uma oposição feita sob medida. Ela conseguiu fazer com que o TSE venezuelano não participasse das primárias, conseguiu fazer com que o voto no exterior fosse um fato e mantém com caráter a posição de que é o povo que escolhe o candidato para enfrentar o chavismo depois das primárias. Em resumo, a estratégia de Machado não é a mesma da oposição tradicional, que sempre aceita perder para o chavismo, mas desta vez ela está propondo que é o chavismo que terá de ceder e aceitar sua derrota iminente. A realidade é mudada com a construção de força. Todo saldo político pode gerar saldo organizacional, nesse sentido, toda a mobilização que a campanha para essa primária alcançou garantiu que a força não se constituísse apenas em redes cidadãs de cooperação e compromisso com o voto, mas se tornou o corpo social no qual as bases do chavismo e muitos militantes dos partidos tradicionais se sentem incluídos e participam unidos no propósito de mudar a realidade. Um projeto real de governo com os melhores venezuelanos. Machado foi a única que tomou medidas sérias para mostrar como seria um governo presidido por ela e sua coalizão, no qual ela colocaria os melhores venezuelanos para assumir as diferentes áreas do governo. A candidata deixou claro que seu governo não seria uma negociação de cotas políticas, mas um governo baseado no mérito e na excelência. O mundo livre está falando sobre a Venezuela novamente graças a Machado. De todos os candidatos na primaria, Maria Corina é a única que demonstrou capacidade de solidariedade e atenção à luta venezuelana mais uma vez. Isso fez com que partidos, parlamentos, personalidades e instituições internacionais voltassem a falar sobre a Venezuela e, acima de tudo, apoiassem as primárias, como um ato político genuíno da cidadania para legitimar uma nova liderança de oposição sem o controle ou a influência do chavismo.

O impacto da campanha de Maria Corina Machado levou os políticos chavistas contra o Maduro a destacar o êxodo em curso nas bases chavistas, que estão dando as costas ao regime. Esse fenômeno também está ocorrendo nas forças armadas e nas forças policiais, cansadas dos privilégios concedidos aos narco guerrilheiros colombianos em território venezuelano e da proteção das grandes quadrilhas criminosas que assolam as áreas urbanas e as famílias no interior do país.

Como isso não foi alcançado nem mesmo na campanha de Capriles em 2013, a reação do chavismo foi ordenar que os últimos grupos violentos que consegue controlar incutissem terror entre os apoiadores dessa candidatura. Da mesma forma, eles reforçaram a campanha de cancelamento contra a imagem de Machado e sua família, gerando ainda mais rejeição entre sua base ao verem a desproporcionalidade e a crueldade dessas ações.

Por outro lado, os líderes do chavismo redobraram suas ameaças, não apenas contra Machado, mas também contra a comunidade internacional, abrindo várias frentes ao mesmo tempo que podem se tornar difíceis de controlar, uma vez que seu capital humano continua a diminuir com o passar do tempo.

O chavismo fará todo o possível para impedir que a primária aconteça e, para isso, conta com seus aliados na oposição também. Se Maria Corina continuar a ganhar força, ou seja, organização e estrutura dentro e fora do país, o chavismo poderá ser confrontado com o que é necessário para fazê-lo ceder e aceitar os termos de sua saída do poder nos próximos meses.