Todos los aspirantes, los posibles candidatos de la oposición, a la Presidencia de México, para las elecciones de 2024, han estado en las preferencias de la gente y en la intención de voto, por debajo de las fichas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente socialista de México, durante meses, a un año de los comicios.

AMLO juega con varias opciones en su baraja: Claudia Sheinbaum, la hasta hace poco jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es una de las más aventajadas, y clara preferida del tabasqueño.

Otra opción es el hiperactivo Marcelo Ebrard, quien dejó de ser canciller hace unos días para buscar la Presidencia. Uno más que se ha encartado es Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, un paisano de AMLO que no tiene mucho arraigo social. Ricardo Monreal, excoordinador de los senadores de Morena (el partido afiliado al Foro Sao Paulo, “propiedad” de AMLO), también tiene sus aspiraciones.

Por el lado de la oposición, una porción se ha agrupado en un “frente amplio”, formando una delirante amalgama al unir al Partido Acción Nacional (PAN), con el Partido de la Revolución Institucional (PRI), y con el casi difunto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El PAN técnicamente suscribe la democracia cristiana, aunque ahora cada día se haya llenado de más y más fanáticos del supremacismo progresista, en especial en la Ciudad de México, donde muchos de sus miembros acuden al carnaval del día del “orgullo” LGBT, y hasta apoyan el aborto.

Sin embargo, en los principios de doctrina del PAN, más exactamente en el capítulo de “Persona y libertad” se establece lo siguiente:

“La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural”.

Más claro ni el agua. Todo el que no respetara este derecho humano, no tendría nada que hacer en ese partido que tradicionalmente ha sido conservador, por mucho que algunos hoy se entreguen a la moda, a la ola progre-globalista.

Los principios del PAN se basan en mucho en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), y esto es muy evidente. Durante muchas décadas en todo momento los discursos de los líderes aludían a los cuatro principales conceptos sociales establecidos por el catolicismo, como son: el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, y el destino universal de los bienes. Pero hoy, por falta de capacitación, de formación, muchos jóvenes se han ido con la finta y compran las ideas del progresismo.

Es más, no pocos panistas jóvenes hablan ahora de lo buena que es la ideología de género, e incluyen en su habla términos como: “micromachismos”, “masculinidad deconstruída”, “interseccionalidad” y “todes”. Del aborto aseguran es un “derecho de la mujer”, y del “lenguaje incluyente” piensan que es en serio incluyente.

El PRI es un partido que se ha redefinido hace poco como “socialdemócrata”, que técnicamente se debe interpretar como progresista también. El PRI, dicho sea de paso, gobernó cerca de 70 años a México, con una “dictadura perfecta” -como lo dijo en su tiempo Mario Vargas Llosa-, una dictadura blanda, y nadie desconoce que ha sido una escuela de corrupción y ausencia de valores.

Además el PRI fue fundado nada menos que por Plutarco Elías Calles, un presidente totalmente anticristiano, anticlerical, que desató la guerra cristera (1926-1929) al mandar asesinar miles de sacerdotes y fieles, y cerró los templos, prohibiendo fueran oficiadas las misas. Hoy hay una multiplicación de Plutarcos en todo Occidente.

Y el PRD, expresión insignificante de una izquierda “nueva”, es en los hechos un partido afiliado al Foro de Sao Paulo, junto con Morena, sí, y el Partido del Trabajo (que es el “dedo chiquito” de Morena).

Así que este engrudo hecho con esas tres harinas es lo que se supone es la “oposición” en México: unos demócratas cristianos cuyos liderazgos esconden la mano conservadora y se hacen pasar por progresistas “de centro”; un partido socialdemócrata progre con raíces anticristianas; y un partido suscrito en el Foro de Sao Paulo, ese aquelarre de Fidel Castro, Lula da Silva, Evo Moralels, Alberto Fernández y otros perniciosos pillos bien rojos, hambreadores de la población y enemigos de la fe, la libertad y la propiedad privada.

Hace una semana, este trío de partidos presentó en una conferencia su conformación como “Frente Amplio” por México para lanzar -no se sabe a beneficio de quiénes en especial-, un sólo candidato opositor, que intentará ganar las elecciones, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum.

Y ahí, en primera fila, y como una de las opciones para ser la candidata opositora, estaba sentada nada menos que Beatriz Paredes, quien fuera dirigente nacional del PRI, y exgobernadora de Tlaxcala. Sólo que también es una de las fundadoras del Grupo de Puebla, junto con Lula, una vez más, con Rafael Correa, la delirante progresista Irene Montero, y hasta el dirigente actual de Morena, Mario Delgado… Impresionante. Todo parece una farsa.

Hay un personaje muy conocido, de perfil empresarial, Claudio X. González, que nadie sabe por qué, pero siempre está metido entre esos tres partidos, orquestando alianzas, organizando. Sólo que nadie votó por él, ni por su agenda. Él se autodefine así en su bio de Twitter: “Liberal y de centro-progresista… Todos los derechos para todxs”. Quien entendió, entendió y con eso que puso basta y sobra. ¿Ese es el director de orquesta de la “oposición”?

Del partido “Movimiento Ciudadano”, mejor no hablamos: se dice “opositor”, pero se define como “progresista”. Y lo es en mucho mayor grado que el PRI y el PRD. No se aglutinaron con los tres otros partidos del Frente Amplio, porque ellos solos pueden obtener seguramente más de 10 puntos porcentuales en la elección presidencial, al gobernador Jalisco y Nuevo León, las dos mayores entidades luego de la capital. Sí, están de facto “reventando” a la “oposición” del Frente Amplio. Pero eso no es ninguna pena para nadie, porque se trata de un progresismo reventando otro progresismo.

La cosa es que no hay, de facto, muchas diferencias entre la agenda social del trío “opositor”, y la de Morena. PRI y PRD son de nueva izquierda, progresistas, socialistas, y no se puede combatir al socialismo de Morena con más socialismo. Encima, el trío “opositor” es globalista y respalda la Agenda 2030.

El principal partido aquí afectado es, por supuesto, el PAN, que no ha calculado bien su ganancia electoral al ir de la mano de estos dos institutos rojos, y que en el camino ha perdido su rostro original.

Así las cosas, el votante duro del PAN, en especial de cierta edad, no tan joven, y ubicado en la zona del Bajío (siete estados de la República, con fuerte herencia y práctica católica), se siente abandonado, por no decir traicionado, con las decisiones que está tomando cierta cúpula del partido fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín y a cuyos fundamentos aportó mucho don Efraín González Luna, un católico serio.

Se necesita salvar al PAN. Soy panista y veo que hay miles que piensan como yo. Pero quienes deben irse son los promotores de la agenda progresista, porque están desfigurando el rostro del instituto.

El PAN gobierna hoy sólo cinco estados. Y el PRI dos. En cambio Morena tiene hoy la Presidencia de la República, con un pernicioso líder socialista como AMLO, enamorado del poder, tiene el gobierno federal entero, tiene la mayoría en la Cámara de diputados federales, la mayoría en el Senado, y el gobierno de 22 estados.

Además tiene ya muy tripulada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque no siempre le cumplen sus caprichos a AMLO en ese antro del supremacismo progresista; tiene intervenida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y también, de facto, al Instituto Nacional Electoral (INE), la supuesta antaño joya de la corona electoral.

Ante un escenario tan complicado, los “cerebros” de tal oposición, están a un paso de elegir a la senadora sin partido Xóchitl Gálvez (pero que se ha beneficiado del PAN siempre) como su candidata a la Presidencia: una abortista, feminista, marxista trotskista, pro falso arcoiris, y que le ha gustado consumir plantas alucinógenas. Pero de ella hablaremos a fondo en la siguiente columna.

Es decir, la única apuesta de la “oposición” en México, sería intentar captar a un sector que votaría por Morena, ofreciendo un producto de izquierda, para jalar esa agua hacia su molino. Esto en lugar de oponer valores ante la agenda de destrucción de la fe, de la familia, de la libertad, de la propiedad privada, del flujo del mercado que opera Morena.

Así que de no ser por políticos o ciudadanos independientes serios, en México no hay quien represente en los partidos a ese 88 % de cristianos, alguien que defienda los siete puntos de la Contrarrevolución Cultural: la defensa de la fe y la libertad religiosa; la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural; la defensa de la familia natural, la de hombre y mujer, con hijos; la defensa de la propiedad privada; la defensa de la patria, ante el progre-globalismo; la defensa de las libertades (de expresión, de opinión, de manifestación, de tránsito), y los derechos universales (a la salud, a la educación, al empleo, al estudio).

Eduardo Verástegui es hasta ahora el único ciudadano que defendería estos siete puntos de la agenda conservadora, planteados en la CPAC (Conservative Political Action Conference) en México en 2022 por quien esto escribe, y con anuencia plena del bloque conservador en todo México y más allá. Veremos si se decide a ser candidato independiente a la Presidencia en 2024. Está por tomar esa decisión. De él, lo que representa y lo que aporta a México, hablaré más a fondo en una columna futura, pronto.

Por ahora, en México todo es un pleito entre unas izquierdas y otras por el poder. No hay una verdadera representatividad del conservador que vive en casi todos los estados, en especial los del norte, y nadie abandera una política orientada por la religión y los valores tradicionales de Occidente, por la ética, por el bien común.

Así las cosas, el PAN ha quedado enredado en medio de todo esto. No da igual ganar como sea, si en el camino pierde el rostro y pasa de ser demócrata cristiano a progresista. Eso no es el PAN. En el remoto caso de que ganara algo, no lo ganaría realmente el PAN. Eso ya no es el PAN.